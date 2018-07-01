Знай своё место

Как поступить, если сосед самовольно занял во дворе участок для парковки авто

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, как поступить, если сосед самовольно занял во дворе место для парковки авто. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Адекватные шаги

Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, может принадлежать:

— собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности или

— публично-правовому образованию (РФ, субъекту РФ: республике, краю, области, городу федерального значения, автономной области, автономному округу, а также городскому, сельскому поселению). При этом собственники помещений в многоквартирном доме владеют и пользуются этим земельным участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими многоквартирного дома, а также объектов, входящих в состав общего имущества в таком доме.

В случае самовольного захвата места во дворе многоквартирного дома одним из жильцов можно предпринять следующие шаги. Потребуйте от ТСН, управляющей компании или собственника земельного участка документальное подтверждение права одного из собственников помещения в многоквартирном доме на организованное им во дворе парковочное место. Если земельный участок под многоквартирным домом принадлежит собственникам помещений в этом доме, то правовым основанием организации индивидуального парковочного места во дворе является решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома об организации парковочных мест. Это решение оформляется протоколом общего собрания. Решение и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме можно получить в управляющей компании, правлении ТСН, жилищного кооператива или ЖСК.

Если земельный участок под многоквартирным домом не оформлен на жильцов дома, то правовым основанием организации индивидуального парковочного места во дворе является договор аренды придомовой территории, заключенный с соответствующим исполнительным органом.

Если в ответ на ваши запросы вам были предоставлены документы, подтверждающие право жильца дома на организацию индивидуального парковочного места, значит, это место занято законно, а не методом самовольного захвата. Если вы не согласны с содержанием предоставленных вам документов или с самим фактом существования таких документов и считаете, что ваши права нарушены, вы имеете право обжаловать их в суде.

Если правомерность организации индивидуального парковочного места во дворе по результатам запросов ничем не подтверждается, то можно сказать, что такие действия являются самовольным захватом придомовой территории и нарушают ваши законные права.

Заявление и суд

Далее можно обратиться в компетентные органы для отстаивания своих прав и интересов, если они были нарушены в результате самовольного захвата придомовой территории.

Наиболее эффективным будет обращение сразу в несколько инстанций:

— в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом;

— орган, осуществляющий муниципальный земельный контроль.

В заявлении опишите незаконные действия жильца дома (владельца автомобиля) и укажите ваши контактные данные. К заявлению приложите фотографию с доказательством незаконной парковки или иного захвата места во дворе, а также ответ на ваш запрос и полученные документы, подтверждающие отсутствие оснований у жильца дома для ограничения права доступа и пользования земельным участком на придомовой территории остальным собственникам помещений в многоквартирном доме. По результатам рассмотрения заявления должно быть принято решение о ликвидации незаконной парковки.

Кроме того, на нарушителя может быть наложен административный штраф за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок, в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5000 руб. (если кадастровая стоимость земельного участка определена) или в размере от 5000 до 10 000 руб. (если кадастровая стоимость земельного участка не определена).

Можно также обратиться в суд. По результатам рассмотрения дела суд выносит решение о ликвидации незаконной парковки. Кроме того, суд может принять решение об обязанности жильца дома устранить нарушение, а именно убрать парковочные барьеры, съемные столбики или столбики с цепочками, а также иные препятствия для парковки авто других жильцов.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.