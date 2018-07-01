Как Чембало воевала

Крепость в Балаклаве — свидетельница одного из самых драматических событий крымского средневековья

Чембало — генуэзская (позже — турецкая под именем Балаклава) крепость, находится на вершине утеса на юго-восточном берегу, господствующего над входом в Балаклавскую бухту. Сейчас это территория города Балаклавы. Крепостные сооружения расположены на вершине и склонах горы Крепостной. Чембало была важным форпостом Генуи в Крыму, обеспечивая безопасность торговли и контроль над населением близлежащих территорий. Сегодня мы расскажем историю одной войны, участницей которой стала эта крепость...

Восстание. Начало

Во второй половине XIV в. усиливает свое влияние и княжество Феодоро, столица которого находилась, по нынешним меркам, совсем недалеко, на Мангупе. В это время в Мангупское княжество вошло большинство укрепленных поселений, расположенных вокруг Чембало и в Байдарской долине. Феодориты, чувствуя растущую свою силу, становились всё более решительны и напали на Чембало — в случае успеха весь Херсонесский полуостров оказывался под их контролем, и две лучшие гавани — тоже их. Первый раз греки захватили крепость в 1423 году. Но генуэзцы под предводительством Джиованни Майнерио в том же году феодоритов из Чембало выгнали. Однако те получили выход к морю в верховье Севастопольской бухты и отстроили крепость Каламиту — плацдарм для дальнейшего наступления (руины её сегодня находятся в Инкермане).

Заручившись поддержкой крымского хана, князь Алексей осенью 1433 года, видимо, помог горожанам Чембало подготовить восстание против генуэзцев. Осуществлению замыслов мангупского князя способствовали следующие обстоятельства: вспыхнувшая в 1429 году в Кафе чума перекинулась в Чембало и унесла жизни многих ее жителей. В 1428—1430 гг. в Крыму стояла сильная засуха. Всё это привело к резкому ухудшению экономического положения местного населения Чембало и к усилению эксплуатации их генуэзцами.

Рука Мангупа

В 1433 году в Чембало и в ряде окружающих деревень началось народное восстание. О нем рассказали хронисты XV в. Иоанн Стелла, Джустиниани и Фольета. Последний пишет: «В этом году (1433. — Ред.) греки — жители Чембало, города Таврического Херсонеса — составили заговор против генуэзских правителей города, взявшись внезапно за оружие, и, изгнав генуэзцев, они передали город какому-то греку Алексею, правителю Феодоро»...

Консул Кафы Батисто де Фонари, являвшийся главным представителем Республики Святого Георгия в Крыму, попытался отбить Чембало, но потерпел фиаско. С захватом Чембало феодоритами возникал риск падения Солдайи (Судака). В сложившейся ситуации консул направил депешу в Геную с просьбой о помощи. Сообщение о падении Чембало стало неприятным ударом для правительства Республики. Население требовало от дожа Арондо и Совета старейшин скорых ответных действий, но Республика только что закончила не слишком удачную войну с коалицией Венеции, Флоренции и Арагона и не имела денег на снаряжение экспедиции. В итоге деньги нашлись у Банка Сан-Джорджо, который рассчитывал взять крымские колонии под свое прямое управление и выделил правительству кредит на снаряжение экспедиции. Деньги банка позволяли нанять 20 кораблей и 6000 солдат, включая и членов экипажей. Начальником экспедиции стал капитан армады «Золотой рыцарь» (cavaliere aurato) Карло Ломеллино, сын Наполеона, правителя Корсики.

«...Истреблены многие»

Подготовка экспедиции велась в тайне, но в ряды воинов внедрился венецианский шпион, донос которого содержит описание состава армии Генуи, маршруты и время передвижений. В начале марта 1434 года подготовка армады была закончена и она выступила на остров Хиос. В составе эскадры находились 10 нефов, 9 галер и 1 галиот. На острове эскадра еще почти три месяца набирала экипажи и воинские команды из жителей архипелага. 30 мая 1434 года, пополнив эскадру еще одним галиотом, капитан Ломеллино выступил к Босфору.

При выходе армады в Черное море один из галиотов был выслан в Синоп. На галиоте находился старший фортификатор, который объявил, что эскадра направляется в Трапезунд. Возможно, что, помимо дезинформации, старший фортификатор получил от агентов в Синопе последние известия о состоянии Чембало. 4 июня 1434 года армада Генуи достигла Чембало.

В субботу, 5 июня с нефов были спущены шлюпки со штурмовыми отрядами и направились ко входу в гавань, которая была перекрыта цепью. После ожесточенного боя генуэзцам удалось разрубить цепь и флот Республики вошел в гавань.

На следующий день, в воскресенье на берег был высажен десант, который блокировал город. Осажденные попытались сделать вылазку, но были отбиты. В понедельник, 7 июня началась осада. Генуэзцы сняли с кораблей несколько бомбард и сосредоточили огонь по одной из башен (вероятно, по нижней башне Города Св. Георгия). Так в Крыму было впервые использовано огнестрельное оружие. К вечеру часть башни и участок примыкавшей стены обвалились. К этому моменту горожане начали сомневаться в целесообразности дальнейшего сопротивления и отправили к Карло Ломеллино делегацию. Горожане предлагали сдать город в обмен на сохранение жизни и имущества, но капитан отказал, заявив, что примет только безоговорочную капитуляцию.

8 июля армия Республики Святого Георгия пошла на штурм. Воспользовавшись тем, что все внимание оборонявшихся было сосредоточено на разрушенной башне, генуэзцы захватили ворота города. Сын князя Алексея, командовавший гарнизоном, собрав остатки феодоритских солдат (около 70 человек), отступил в замок Святого Николая. В последней схватке на вершине утеса погибли все феодориты, кроме командира и нескольких знатных людей из его окружения. Захваченный город капитан отдал на разграбление, при котором, как пишет очевидец, «истреблены были многие граждане».

Победа и поражение

После занятия Чембало настала очередь феодоритского порта Каламиты. 9 июня часть галер вышла из бухты и высадила около Каламиты десант. Генуэзцы потребовали от горожан сдаться, на что получили ответ о готовности к сдаче при сохранении жизни и имущества. В этом случае жители обещали открыть ворота вечером 10 июня. Вторая часть генуэзской армии выступила из Чембало по суше. Достигнув города, генуэзцы выстроились в боевые порядки и двинулись на штурм. Сопротивления им никто не оказывал. Ворвавшись в город, солдаты Генуи обнаружили, что горожане ушли из города, забрав с собой все имущество. Оставшись без трофеев, генуэзцы предали город огню и вернулись в Чембало. А 11 июня армия Республики выступила к Кафе.

Затем капитан Ломеллино 12 июня в Кафе созвал военный совет, на котором было принято решение наступать на Солхат — столицу Крымского улуса Золотой Орды, где произошло 22 июня 1434 года сражение при Солхате между Генуэзской республикой и княжеством Феодоро в союзе с Крымским улусом Золотой Орды. В ходе битвы войска Генуи были разбиты татарскими войсками хана Хаджи I Гирея...