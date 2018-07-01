Гол в свои ворота

Чемпионат мира по футболу заставил российских мужчин ревновать

Оказалось, прекрасная половина России готовилась к мундиалю ничуть на меньше нашей сборной.

Личный шанс или измена?

Пока футболисты подтверждают собственное реноме на игровом поле, российские девушки ведут борьбу за сердца забугорных болельщиков. И делают они это настолько активно и открыто, что нашим мужчинам уже и футбол не в радость. Многие представители сильного пола проявление заинтересованности в отношениях с иностранцами сочли предательским голом в свои ворота. В соцсетях уже бушуют войны постов, отношения выясняются настолько эмоционально, что существует угроза, что из виртуальной реальности бои между мужчинами и женщинами перекочуют на улицы. Немалое количество россиян, настроенных патриотично и категорично, не гнушаются угрозами физической расправы за «измену Родине», призывают бить изменниц нагайками и вымазывать зеленкой, чтоб неповадно было.

Но у женщин в оправдание своего поведения и жажды покинуть родные просторы тоже имеются аргументы, причем весьма весомые и... безумно болезненные для самолюбия российских мужчин. Один из наиболее красочных: мол, как наши дамы могут интересоваться соотечественниками, если российские женщины, все, как одна, краше Моники Белуччи, в то время как мужики достойны только одного эпитета — жестяное ведро с холодцом. Это, конечно, частное мнение одной отдельно взятой девушки. Но, тем не менее, оно было высказано и высказано публично в посвященной данной тематике группе в «ВК». И, что важнее, автора поста поддержало немало единомышленниц. Все они сетуют, что мир несправедлив, что российские женщины одарены практически всем, кроме одного — возможности иметь достойного партнера. И вообще, подытоживают женщины, все мы любим Россию, но с кем общаться — это наша личная забота.

Не корысти ради

Имеет место быть и еще одна интересная тенденция. Говорят, из-за повышенной активности романтически настроенных красоток и бескорыстных искательниц приключений профессиональные жрицы любви остались практически не у дел. И сейчас они присоединили свои возмущенные голоса к дружному хору мужских протестов. Мол, это нас, профессионалок должны ценить за эстетические достоинства и умение дарить радость, тогда как удел всех остальных рожать детей и обкармливать своих мужчин кулинарными шедеврами до состояния того самого ведра с холодцом. И тут началось...

Да, конечно, российские женщины в большинстве своем совершенно не корыстолюбивы. Но, когда им указали их место, взвились и припомнили, что «у нас в стране задолженность по алиментам свыше 100 млрд рублей, а это четко говорит о потребительском отношении к женщинам».

И, между прочим, часто и густо российским женщинам от иностранцев нужно только одно — приятное общение и ощущение праздника, которое они привезли с собой. Интернет пестрит женскими исповедями, где дамы признаются, что моментально отшивали всех, кто сразу после знакомства пытался затащить их в свой номер. «Не дело это, — откровенничают они. — О гордости, личной и национальной забывать не стоит, никогда».

Ненадуманная проблема

На самом деле, желание выйти замуж за иностранца появилось у российских женщин не вчера. И не по причине проведения Чемпионата мира по футболу. Социологи отмечают, что женская брачная миграция как социальный феномен появилась в 90-х годах, сразу после развала Советского Союза. Совсем немного времени исследователям понадобилось для того, чтобы понять, что это не просто тенденция, а серьезная проблема. Теперь это наконец дошло и до российских мужчин, которые, конечно, признавали достоинства землячек, но представить, что Маша может стать не нашей, не могли.

Итак, кто же из российских женщин пользуется у иностранцев наибольшим спросом? Отмечая этническую особенность брачных миграций, социологи предупреждают: «в составе потоков преобладают этнические русские, то есть основное население страны». И это неудивительно, ведь в сознании импортного мужчины уже сложился удивительно привлекательный образ россиянки — высокие, русые, со светлой кожей и голубыми глазами девушки невероятно высоко ценятся за рубежом. Те самые, которых принято считать генофондом русской нации. Потому основной проблемой женской брачной миграции ученые считают размывание «суперэтноса» страны, потерю ее национальной составляющей.

В цифрах картина выглядит не менее тревожно. За границу уезжают женщины молодые: 60% — в возрасте до 30 лет; из них 7% — моложе 20 лет; 30% — в возрасте 30–40 лет. Средний возраст мигрантов составляет 28 лет.

Возможно, прочтя все это, мужчинам захочется еще раз упрекнуть слабый пол. Напрасно. Ведь, согласно официальной российской статистике, мужчин из страны уезжает в два раза больше, чем женщин.