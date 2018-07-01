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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... повесили оборванный флаг

Лариса Л. из Севастополя призывает уважительнее относиться к российской символике: «В субботу (7 июля. – Ред.) решили с гостями, которые приехали с Украины, сходить на праздник в честь дня семьи на памятник Славы, который находится выше пл. Захарова. Праздник удался на славу. Потом решили сходить на мыс и показать гостям панораму города (оттуда весь город как на ладони, опять же – корабли). И тут наши гости обратили внимание на флаг РФ, который был весь оборванный. Нам было очень стыдно! Уважаемые, вы или совсем его оттуда снимите, или повесьте новый! Ну нельзя так позорить город и Россию! Совсем скоро будет отмечаться День флота, и там будет огромное количество народа с материковой России и из других государств смотреть парад, а там такое позорное полотнище! Севастопольцы уже привыкли к бардаку в городе, но приезжие обращают внимание на такие вещи».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 487 от 13 июля 2018 года

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Просмотров: 49 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:02

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