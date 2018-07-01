→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... водители мстят за покупку билетов Дарья Л. сетует на беспредел крымских перевозчиков: «Хочу пожаловаться на кассиров, которые продают билеты на автобусы в Симферополе. Хотели с семьей поехать в сторону Евпатории, на пляж «Солнышко». Там есть официальная остановка с соответствующим знаком. В кассе попросили билет до станции Солнышко. Кассир сказала, что это надо ехать на евпаторийском автобусе и там попросить остановку. В прошлом году так и делали, но в этом, видимо, что-то поменялось. На просьбу к водителю остановить он отказал и по-хамски ответил, что вообще никому здесь не открывает. На вопрос, по какой причине, он ничего не ответил. Это такой ненавязчивый крымский сервис. В итоге он довез нас до Евпатории и нам пришлось опять садиться на автобус до Сак и заплатить водителю в руки, чтобы остановил там, где нам надо. И тот остановил. Потеряли время и соответственно – деньги. Водитель евпаторийского автобуса, видимо, решил нам отомстить, что мы взяли билеты официально, в кассе, а не у него, на его карман». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 487 от 13 июля 2018 года Еще статьи: Продают «неправильные» билеты? На Украину можно ездить без проблем Железнодорожные проценты ЧП «Демерджи» кормит мэрию В маршрутках торгуют наркотой? Просмотров: 134 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:04