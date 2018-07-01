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Говорят, что... туалеты закрыли на замок
Говорят, на пляже «Ушакова балка» перегородили старые туалеты и поставили био. Казалось бы, все хорошо. Если бы не одно но. В биотуалеты просто так не попадешь. Они закрыты на замки, рядом надпись, мол, ключ у спасателей, которые, по словам посетителей пляжа, «днем не часто появляются, а вечером их нет вообще». В итоге свои физиологические потребности народ справляет по кустам и клумбам. «В чем был смысл?» – вопрошают люди инициаторов нововведения.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 487 от 13 июля 2018 года
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