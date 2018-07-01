В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... туалеты закрыли на замок Говорят, на пляже «Ушакова балка» перегородили старые туалеты и поставили био. Казалось бы, все хорошо. Если бы не одно но. В биотуалеты просто так не попадешь. Они закрыты на замки, рядом надпись, мол, ключ у спасателей, которые, по словам посетителей пляжа, «днем не часто появляются, а вечером их нет вообще». В итоге свои физиологические потребности народ справляет по кустам и клумбам. «В чем был смысл?» – вопрошают люди инициаторов нововведения. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 487 от 13 июля 2018 года Еще статьи: Говорят, что... пляж превратился в помойку Говорят, что... озеленители что-то знают Говорят, что... курортников запирают на пляжах Пляж «Апокалиптический» Туалеты всем нужны и стратегически важны