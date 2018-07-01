Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Сухие поля
Не мытьём, так катаньем
паника на ровном месте
Жертвы «Ласпи»
Полдетства в очереди
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... туалеты закрыли на замок

Говорят, на пляже «Ушакова балка» перегородили старые туалеты и поставили био. Казалось бы, все хорошо. Если бы не одно но. В биотуалеты просто так не попадешь. Они закрыты на замки, рядом надпись, мол, ключ у спасателей, которые, по словам посетителей пляжа, «днем не часто появляются, а вечером их нет вообще». В итоге свои физиологические потребности народ справляет по кустам и клумбам. «В чем был смысл?» – вопрошают люди инициаторов нововведения.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 487 от 13 июля 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 129 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:05

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июль 2018 (46)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru