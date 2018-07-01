В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... через дачный массив сделали дорогу соцсети появились посты, в которых люди выражают недовольство работой Перовского сельсовета и руководителей нового карьера «Курцы». Люди возмущены тем, что всем грузовым автомобилям сделали объездную дорогу через дачный массив, срезав ранее преграждавший путь шлагбаум. «Неужели нужно ехать через селение, где нет тротуара, чтобы отойти в сторону с коляской, и мы должны просто задыхаться от пыли?» – спрашивают местные жители. Пыль, правда, три раза в день поливают, но даже это не может остановить песчаные бури, которые провоцируют большегрузы, несущиеся по грунтовой дороге без какого-либо ограничения скорости. И это притом что вокруг бегают дети, а в непосредственной близости от дороги – детская площадка и стадион. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 487 от 13 июля 2018 года Еще статьи: Забота о питомцах Говорят, что... дороги ремонтируют с помощью пыли Говорят, что... переход смертельно опасен Конец карьера Говорят, что... дороги не ремонтировали пять лет