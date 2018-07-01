Построим и через суд узаконим?

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» продолжает освещать проблему самовольного строительства

В то время как власти рапортуют об упорной борьбе с этой бедой на местах, мы регулярно получаем от читателей информацию о конкретных примерах игнорируемых чиновниками самостроев.

Без согласия

Об очередном случае безнаказанного нарушения строительных норм газете «Крымский ТелеграфЪ» рассказал читатель из Симферополя Андрей Гаглоев. Он с супругой живёт в двухэтажной «сталинке» на улице Киевской — на втором этаже. Здание это очень старое, построено ещё в 1952 году. С тех пор, говорит читатель, капитальный ремонт дома ни разу не проводился, и его состояние можно охарактеризовать как ветхое. Несмотря на это соседка Гаглоева по этажу Екатерина Онацкая начала строительство мансарды над своей квартирой.

«Мы как соседи разрешения на строительство не давали — жильцы дома вообще об этом узнали только по факту начала стройки, — рассказывает Андрей Гаглоев. — На просьбу предоставить разрешительные документы, насколько я знаю, их должно быть немало, в том числе и решение общего собрания жильцов дома, так как чердак является помещением общего пользования, последовал ответ: „Мы построим, а потом через суд узаконим“. Вот как получается. И управы на этих соседей пока не найти. А у нас в квартире уже треснули две стены от потолка до пола».

Помимо треснувших в квартирах стен, зданию в ходе работ был нанесён и другой ущерб. При строительстве мансарды подрядчик спилил полуметровый козырёк по периметру крыши, и теперь стены дома пропитываются влагой после каждого дождя, а сохнуть не успевают: штукатурка и ракушняк, из которого построен дом, очень хорошо впитывают влагу, а вот расстаются с ней довольно неохотно.

Говорят, разрешение есть

Неравнодушный к происходящему беспределу, Андрей Гаглоев стал принимать меры реагирования. Он написал заявления с просьбой проверить законность начатого строительства в прокуратуру, Министерство ЖКХ, горадминистрацию и Службу государственного строительного надзора РК. На сегодняшний день получены ответы из муниципалитета и из Госстройнадзора.

Специалисты управления градостроительства и развития территорий департамента развития муниципальной собственности горадминистрации выехали на место с проверкой и убедились, что стройка действительно идёт полным ходом. Хозяйка квартиры, над которой возводят мансарду, предъявила ревизии декларацию о начале выполнения строительных работ — «Реконструкция квартиры с надстройкой мансардного этажа», выданную 28 ноября 2014 года. Ознакомившись с бумагой, представители муниципалитета признали своё бессилие и сообщили Андрею Гаглоеву о том, что дальнейшую борьбу с соседским произволом он может вести разве что в суде.

Что касается Госстройнадзора, то, по словам первого заместителя начальника ведомства Николая Антонова, в конце июня проведена внеплановая выездная проверка строительства, о результатах которой жителям пострадавшего дома будет сообщено.

«Говорят, что якобы разрешение на постройку есть. Но я видел эту декларацию на начало строительных работ. Она выдана уже несуществующей организацией, — говорит Андрей Гаглоев. — Не знаю уже, в какие двери стучаться».

«Переходные» документы

Существует ли в подобном случае законный способ остановить возведение губительной для здания мансарды? Тем более что строительство ведётся без согласия жильцов многоквартирного дома.

«Любое переоборудование общего имущества в многоквартирных домах должно происходить исключительно с согласия всех собственников квартир, — комментирует представитель АНО „ЖКХ Контроль РК“ Вячеслав Мартынов. — То есть даже не большинства, а абсолютно всех, поскольку речь идёт об общем имуществе. Это касается возведения мансард, пристроек, переоборудования подвалов и так далее. Если всё-таки кто-то из жильцов начинает строительство без согласия остальных собственников, то они прежде всего должны обратиться в обслуживающую дом управляющую компанию. Одно дело, когда человек борется сам, и другое, когда подключается организация, юридическое лицо — в этом случае шансов на успех гораздо больше. Однако если в здании не больше тридцати квартир, вполне вероятно, что речь идёт о непосредственном управлении многоквартирным домом, и тогда решить вопрос будет сложнее».

Если управляющей компании или ТСЖ в доме нет, жильцам следует обратиться за помощью в администрацию города, прокуратуру или Государственную жилищную инспекцию. То есть Андрей Гаглоев всё сделал как надо. Вопрос в том, даст ли это какой-нибудь результат.

Дело в том, что декларация о начале строительства, которая оказала столь убеждающее действие на муниципальных проверяющих, была выдана в конце 2014 года. Тогда, как вы помните, в Крыму был так называемый переходный период и многие решения принимались с оглядкой на украинское законодательство, которое не очень-то строго относится к самовольному строительству. В общем, скорее всего, разрешение на возведение надстройки было получено Екатериной Онацкой ещё при Украине, когда согласия остальных жильцов дома для этого не требовалось. Сейчас обжаловать документ, увы, невозможно, поскольку после перехода Крыма в состав России украинские документы сохранили свою юридическую силу.

Если дело обстоит именно так, бороться фактически бесполезно. Даже если наш читатель попытается обжаловать строительство в судебном порядке, правосудие, скорее всего, встанет на сторону его соседей — с точки зрения юриспруденции, всё законно. Другой вопрос, насколько это справедливо? Крым стал частью России больше четырёх лет назад, а многие проблемы по-прежнему решаются в соответствии с украинскими нормативами.

Но вернёмся от теории к конкретной ситуации. Фактически у Андрея Гаглоева остаётся две надежды на прекращение строительных работ. Первая — необходимо дождаться ответа из прокуратуры и результатов проверки Службы госстройнадзора. Возможно, у счастливых обладателей строящейся мансарды таки не всё гладко с разрешительными документами. Вторая — можно написать заявление в Инспекцию по жилищному надзору РК. Чем больше проверок, тем, теоретически, больше шансов доискаться правды.