Рука Москвы на пульсе полуострова

Какие основные проблемы Крыма озвучил глава российского Cовбеза?

На этой неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прибыл в Крым, чтобы провести выездное совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка на полуострове. В аэропорту Симферополя его встретил глава Крыма Сергей Аксёнов и позже пообещал исполнение решений, принятых по итогам совещания. «Крымский ТелеграфЪ» выбрал главные тезисы выступления Николая Патрушева.

Коррупция и криминалитет

Остается высоким уровень коррупции, особенно в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. «В 2017 году выявлено около двух тысяч нарушений антикоррупционного законодательства, к ответственности привлечено около тысячи должностных лиц».

Достигнуты определенные успехи в сфере противодействия терроризму, экстремизму, реализованы оперативные разработки в отношении преступных групп и сообществ, но криминогенная обстановка остаётся сложной. «Это в значительной мере обусловлено ростом особо тяжких преступлений и преступлений, совершенных в состоянии опьянения, недостаточным уровнем раскрываемости уголовных деяний». Также не в полной мере решены задачи по обеспечению защиты потенциально опасных объектов от террористических посягательств. «Отсутствие должного финансирования, необходимого для внедрения в Республике Крым и Севастополе аппаратно-программных комплексов „Безопасный город“ снижает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности мест массового пребывания людей».

Земля и стройки

Земельные и строительные вопросы остаются одними из самых проблемных на полуострове. «Весьма актуальными остаются проблемы в сфере земельных отношений и государственной регистрации права на недвижимое имущество. Только в текущем году уже выявлено почти 1200 нарушений соответствующего законодательства».

Как сообщил Николай Патрушев, в большинстве населенных пунктов Крыма отсутствуют генеральные планы и документы территориального планирования, не проведено зонирование особо охраняемых природных территорий. Кроме того, не налажен контроль за поступлением платежей за пользование земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности. «Затягивается принятие правовых и управленческих решений в области жилищного строительства. Выявляются факты бездействия органов местного самоуправления при реализации полномочий по сносу самовольно возведенных объектов строительства».

Судостроение и судоремонт

Что касается перевода в государственную собственность судостроительных и судоремонтных предприятий на полуострове, секретарь Совета безопасности РФ отметил неповоротливость этого процесса. «Перевод в госсобственность имущества отдельных важных предприятий идет медленно. Прежде всего это касается Севастопольского морского завода и Морского индустриального комплекса, на базе которого запланировано создание судоремонтного кластера, способного принимать крупные корабли для выполнения обслуживания».

Но медлительность — полбеды. По его словам, есть еще проблемы с оформлением документов. Кроме того, как заявил Патрушев, не решен вопрос загрузки гражданской продукцией судостроительного завода «Море». А сколько обещаний было на местном уровне! Сколько надежд ещё два, три года назад...

Незаконная миграция и неэффективный контроль

По словам Патрушева, неэффективный контроль миграционных потоков в Крым оказывает негативное влияние на региональный рынок труда, хотя правоохранительные органы, как говорится, не дремлют — за последние два года пресекли деятельность более 70 организованных преступных групп, занимавшихся незаконной миграцией. «С 2015 года количество ежегодно выявляемых правоохранительными органами на полуострове преступлений, связанных с незаконной миграцией, неуклонно возрастает... К уголовной ответственности привлечены 233 организатора каналов незаконной миграции».

Глава Совбеза отметил, что деятельность преступных групп зачастую связана с подделкой документов. «Угрозы в миграционной сфере вызваны деятельностью организованных преступных групп, специализирующихся на подделке документов, использовании мошеннических схем в целях легализации пребывания иностранных граждан в Крыму. Вместе с тем нерешенность кадровых проблем в миграционных подразделениях создает предпосылки для бесконтрольного нахождения на территории полуострова мигрантов».

Дестабилизация и провокации

Сохраняются угрозы дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму и Севастополе. Это связано с деятельностью украинской власти и украинских националистов, не принимающих исторический выбор жителей полуострова. В частности, к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов, призывают радикально настроенные лидеры запрещенного в России меджлиса. «Радикально настроенные лидеры меджлиса крымскоготатарского народа, находясь за рубежом, выказывают свою готовность к провокационным действиям, в том числе совершению диверсионно-террористических актов. Эти факторы способствуют также росту преступлений террористического характера и экстремистской направленности».

Вода и деньги

Николай Патрушев среди наиболее актуальных проблем полуострова назвал вопрос водообеспечения. Для крымчан это, конечно, не новость, но хорошо знать о том, что данный вопрос контролируется в Москве. Значит, есть шансы на благополучное его разрешение. «В настоящее время районы ЮБК, центральная и северная части Республики Крым и Севастополь обеспечены водой в полном объеме. Важно продолжить реализацию данных мероприятий и добиться гарантированного обеспечения всего населения Крымского полуострова, включая туристов, доброкачественной питьевой водой. Прошу руководителей государственной власти, местного самоуправления держать на контроле выполнение этой важной задачи».

Также секретарь Совета безопасности РФ сообщил, что принят ряд мер, направленных на восстановление качественного состава воды и питьевых источников. И деньги тоже выделили. «На реконструкцию имущественного комплекса — Центра гигиены и эпидемиологии Республики Крым выделено 450 миллионов рублей. Начата модернизация водоочистных и гидротехнических сооружений и одновременно повышена их антитеррористическая защищенность».

Патрушев отметил, что усилен контроль и за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на строительство, модернизацию и содержание объектов водоснабжения и очистных сооружений. Бесхозные гидротехнические сооружения закреплены за собственниками, отлажена система постоянного мониторинга добычи и использования подземных вод.