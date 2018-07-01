Снова платить

Новый пункт в законе: земельный налог

Как рассчитывается земельный налог, кто является его плательщиком, в какие сроки необходимо произвести уплату, какие льготы предусмотрены для граждан и многое другое мы узнали на пресс-конференции в минувший вторник.

Нормативная цена

На сегодняшний день, по словам начальника отдела налогообложения имущества УФНС по Республике Крым Сергея Королёва, земельными участками владеют почти 140 тысяч человек, а наделов насчитывается около 180 тысяч. В 2018 году люди, имеющие земельный участок и свидетельство о праве собственности на него в Крыму, впервые получат налоговое уведомление и квитанцию на уплату земельного налога. На сегодняшний день базой налогообложения для физических и юридических лиц является нормативная цена земли. В 2016 году была произведена кадастровая оценка земельных участков и издано соответствующее распоряжение Советом министров об утверждении результатов оценки. Постановлением утверждена стоимость одного квадратного метра земельного участка, расположенного в границах населенных пунктов. Для определения нормативной цены земельного участка органы местного самоуправления запрашивают информацию из регистрирующих органов, проводят оценку путем перемножения площади участка на соответствующую стоимость одного квадратного метра.

И какой же процент?

Установлены ставки земельного налога: не более 0,3% для социально значимой земли — индивидуальное жилищное строительство, земли сельхозназначения и т. д., и не более 1,5% для других видов земель. При проведении экономических анализов органы местного самоуправления могут понизить ставку, а повышать ее нельзя. Для Симферополя муниципал принял решение сделать ставку 0,15% для индивидуального жилищного строительства. Также нововведением стал факт побудительного характера: начиная с 2011 года, если по истечении 10 лет на участке не происходит строительство, объект не зарегистрирован, то ставка увеличивается до 2%. В случае, если у участка несколько владельцев, то расчет будет производиться исходя из доли.

Итак, в текущем году расчет налога ведется исходя из нормативной стоимости земельных участков. Расчет осуществляется по следующей формуле (пример по ИЖС): стоимость земельного участка умножается на ставку, установленную муниципальным образованием, и умножается на срок пользования (количество месяцев владения участком в календарном году). Ставку земельного налога устанавливают депутаты муниципального образования. Например, на земельный участок под индивидуальное жилищное строительство она самая низкая и не может превышать 0,3% от нормативной цены участка. В среднем налог на участок 6–10 соток составит 400–500 рублей в год.

Предполагается, что в бюджетную систему от земельного налога в этом году поступит около 100 млн рублей доходов. Все деньги поступают в доход муниципального образования.

Социально значимый фактор

Список льготной категории таков: Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и II групп инвалидности, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, чернобыльцы и пенсионеры. Согласно принятому пункту льготник, при написании заявления, получает льготу по величине вычета в размере 600 квадратных метров. То есть берется стоимость земельного участка, оттуда вычитается цена 600 кв. метров земли и на разницу рассчитывается налог. Иными словами, если человек подпадает под льготную категорию, то, например, из 10 соток земельного участка налог будет рассчитан только на четыре сотки. Это новшество введено в Налоговый кодекс в 2017 году.

Если участок равен величине вычета или меньше его, он не облагается налогом. Утверждена форма заявления на льготу, образец которой находится на сайте налоговой службы. Также органы местного самоуправления, согласно закону, имеют право дополнять список льготников. Зачастую это льготы для многодетных семей и для малоимущих граждан.

Письма счастья

Также журналистам (с тем, чтобы они, в свою очередь, донесли информацию до жителей полуострова) был показан пример уведомления о земельном налоге, аналогичный автомобильному. Выглядит похоже. Но в нём, в отличие от автомобильного, указана общая нормативная стоимость участка, месяцы пользования за год, соответственно — сумма.

Также нужно учитывать, что налог на землю можно уплатить в течение года. Для удобства было рекомендовано создание личного кабинета налогоплательщика на профильном сайте налоговой службы. Более того, ознакомиться с информацией по уплате, как уверяют в налоговой, вы можете еще до получения квитанции. Также важен и тот факт, что если сумма налога не превысит 100 рублей, уведомления присылаться не будут, но по истечении года в случае неуплаты начисляется пеня. Рассылка же уведомлений земельного налога за 2017 год начнется во второй половине июля, а закончится не позднее октября текущего года.

Кстати, в случае, если налоговое уведомление содержит неточность, налогоплательщик имеет право обратиться в налоговый орган в письменном виде с указанием причин несогласия с данными, которые отражены в налоговом уведомлении. Налоговые органы проверят доводы налогоплательщика, в случае необходимости обратятся в соответствующие регистрирующие органы и подготовят мотивированный ответ. Если доводы налогоплательщика подтвердятся, будет произведен перерасчет налога и сформировано новое налоговое уведомление.