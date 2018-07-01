Не просто население

Памятник — для всех, фестиваль — для многодетных

В Симферополе появился семейный памятник, посвященный двум православным святым — муромским князьям Петру и Февронии, а уже вскоре пройдёт фестиваль в поддержку многодетных, приемных и малообеспеченных семей.

Пётр и Феврония, муромские святые

Минувшие выходные в Детском парке Симферополя были нестандартными: День семьи, любви и верности стал прекрасным поводом для открытия нового памятника в крымской столице. Памятник, созданный ростовскими мастерами, изображает муромских святых Петра и Февронию, стоящих в ладье, которая, по идее, символизирует «семейную лодку», и держащих в руках голубя (символ лада в семейной жизни и Святого Духа). Эта пара еще при жизни, как гласит предание, стала примером создания крепкой семьи.

О том, чтобы установить памятник святым Петру и Февронии в Симферополе, Крымская Епархия говорила уже давно. В 2014 году дело сдвинулось с мертвой точки, и в Детском парке появился закладной камень. И вот четыре года спустя бронзовый четырехметровой высоты памятник занял свое место — недалеко от центрального входа в парк. Теперь эта небольшая часть парка называется «Сквер любви». По задумке городских властей, сюда теперь будут приезжать свадебные кортежи.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодежи Крыма:

«Самое главное в школе — это воспитательный момент и семейные ценности — это основа основ, что должно быть в школе и что должен вынести ребенок, выйдя из стен школы, это родители и это семья, которую он создаст. Поэтому наша задача — все самое искреннее, все очень правильное и все семейное прививать детям в школе».

Открытие памятника началось с крестного хода, в котором приняли участие священнослужители, представители городской администрации, горожане и две супружеские пары, которые скрепили свои узы в этот праздничный день.

Игорь Лукашев, глава администрации Симферополя:

«Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких — главная опора и поддержка человека. Именно в семье формируются характер, нравственные и духовные ценности. Только семья делает человека эмоционально и духовно наполненным. Особой благодарности и почета достойны семьи, где отношения родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу».

Не хватает транспорта

Памятник — это, конечно, хорошо (тем более хороший памятник, красивый, качественный и с понятной позитивной идеей). Но семьи государству поддерживать надо и иными способами. Особенно многодетные. Поэтому в поддержку многодетных, приемных и малообеспеченных семей в конце июля в Евпатории стартует третий фестиваль «Семья — вот истинное счастье!» В его рамках готовятся концертная программа, благотворительные акции, экскурсии и конкурсы. Всего в Крыму 66 тысяч детей, которые воспитываются в многодетных семьях, но участвовать в фестивале будут 350 человек.

Ольга Собещанская, член Общественной палаты РК:

«Отобрать и всех привезти — это нереально. Конечно же, мы берем самые активные семьи, чтобы показать, насколько это здорово».

Иван Шонус, член комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов ГС РК:

«Мы живем в XXI веке, и я думаю, что, конечно же, не стоит смотреть на Запад, на Европу, где семейные ценности теряют свое значение. Общаешься с некоторыми людьми, и они считают, что надо жить для себя и что дети — это не настолько важно... Но экономика страны зависит от количества населения».

По статистике, в прошлом году крымчане в свои семьи приняли 33 ребенка. Приемные семьи проходят специальные курсы, школу воспитания. Хорошо бы, чтобы подобные уроки преподавали и опекунам.

Ирина Клюева, уполномоченный по правам ребенка в РК:

«Очень часто люди, которые внезапно становятся опекунами по воле случая, оказавшись близкими родственниками, совершенно не понимают принципа воспитания, возрастных особенностей детей и так далее. Поэтому мы, изучив ситуацию в таких семьях, выносим предложение, что и близкие родственники, несмотря на то что они самые близкие, должны пройти такую школу, которую проходят наши приемные семьи».

Сегодня многодетные и малообеспеченные семьи получают поддержку государства в виде пенсий, социальных выплат и других видов материальной помощи. Им выделяют участки и дарят ключи от долгожданного жилья. Быть матерью-героиней или многодетным отцом — не просто. В эпоху постоянного, динамичного развития чего не хватает — транспорта.

Оксана Плисюк, многодетная мама:

«Конечно, я не имею таких полномочий, но внесла бы предложение в Госдуму РФ выделять многодетным семьям автомобили от пяти хотя бы детей и выше. Потому что лично мне неудобно и тяжело их развести на кружки в разное время. Много времени тратишь на маршрутки, и не всех их могу отпустить самостоятельно».

С этим трудно не согласиться. Движение по городу постоянное — школы, кружки и секции... Но многодетные родители желают также, чтобы и проезд в городских маршрутках для их детей был бесплатным. Что тоже, в принципе, было бы хорошей мерой социальной помощи.