Чёрные мусорщики

В Симферополе продолжается противостояние между теми, кто гадит, и теми, кто убирает

На нынешнем чемпионате мира по футболу болельщики из Японии, Сенегала и Бразилии изрядно шокировали российскую общественность тем, что после каждого матча убирали за собой мусор с трибун. Нам, согласитесь, до такого уровня чистоплотности и ответственности за окружающее пространство ещё расти и расти. Куда проще не собирать, а разбрасывать мусор, возмущаясь при этом, что никто ЗА НИМИ не убирает.

В масштабах бедствия

В прошлом номере (КТ № 486) мы писали о том, что в Симферополе процветает в буквальном смысле «грязный» бизнес. Частные компании подряжаются вывозить строительный и крупногабаритный мусор, берут с граждан деньги за эту услугу, но вместо того чтобы, как положено, отвезти отходы на полигон, расположенный в Белогорском районе, сваливают его на ближайшей контейнерной площадке или в лесополосе.

Эльвира Евтухова, начальник управления благоустройства и содержания территорий департамента городского хозяйства администрации Симферополя:

«Мы, можно сказать, сидим в засаде и следим за тем, кто создаёт несанкционированные свалки, кто вывозит мусор на площадки, не имея на это права. За последние две недели по этим нарушениям было составлено 34 административных протокола. Конечно, это мало, но мы продолжаем работу. Хочу предупредить граждан, что на сегодняшний день в городе существует всего семь лицензированных предприятий, которые осуществляют легальный вывоз строительного и крупногабаритного мусора: три муниципальных и четыре частных. Информация о них размещена на сайте городской администрации».

Казалось бы, нам-то что за беда? Вывозят ребята мусор — и на здоровье! Но, во-первых, такие дельцы зарабатывают на том, что превращают Симферополь в сплошную свалку. Во-вторых, за утилизацию выбрасываемого где попало мусора в итоге платим мы, налогоплательщики. И в-третьих, нарушители сгружают в контейнеры, предназначенные сугубо для бытового мусора, всё подряд: старую технику, ртутные лампы, отработанные нефтепродукты, трупы животных, медицинские отходы. Всё это должно утилизироваться отдельно — специализированными предприятиями (мало кто знает, но в Симферополе они есть).

Игорь Лукашёв, глава администрации Симферополя:

«Ситуация с навалами мусора уже принимает масштабы бедствия. Эту вакханалию необходимо прекращать! Нужно браться всем миром, иначе мы порядок в городе не наведём. Давайте вместе остановим этих мусорных хамов, которые заваливают город отходами!»

Разруха в головах

Дело в том, что эффективных рычагов воздействия на мусорных дельцов у властей на данный момент нет — предусмотренные законом штрафы малы до смешного. Представьте, свои машины нарушители оформляют на физические, а не юридические лица — тогда сумма взыскания гораздо ниже: всего тысяча рублей. Это при средней дневной выручке в 15–20 тыс.

Что в такой ситуации может сделать сознательный гражданин? Например, понаблюдать, кто именно заваливает мусором контейнерную площадку возле его дома (как правило, это одни и те же лица). Кроме того, можно записать номера автомобиля, на котором привезли хлам, сделать фото- или видеосъёмку происходящего. Наконец, вызвать полицию. А вот самостоятельно вступать в конфронтацию с чёрными мусорщиками ни к чему — это может быть чревато неприятностями. Они-то тоже будут отстаивать свою «правду».

Но скоро наказание за нарушение правил благоустройства станет строже — в республиканский закон внесены соответствующие изменения. Поправки прошли все согласования и приняты Государственным советом РК. Так что с 1 января 2019 года нормы будут следующие: штраф для физических лиц составит от 1 до 5 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 до 30 тыс. Возможно, принятая мера сделает наказание более соразмерным правонарушению.

Эта информация, кстати, касается не только чёрных мусорщиков, но и всех любителей сорить где ни попадя. Таковых, к слову, в Симферополе хватает. Представьте, по данным директора МУП «Экоград» Александра Ерашова, лишь около 40% жителей частного сектора крымской столицы заключили договоры на вывоз мусора. Прижимистые граждане не видят необходимости платить за данную услугу, когда отходы можно совершенно бесплатно выносить на окрестную контейнерную площадку (за них в итоге платят жители многоэтажек). Может быть, гражданскую сознательность этой категории населения тоже пора подстегнуть рублём?

Есть горожане, которые предпочитают оставлять свой мусор прямо на тротуарах — у дороги, не утруждаясь дойти до контейнеров. Глядишь, кто-нибудь да уберёт. Особенно часто подобным грешат торговцы: в конце рабочего дня вблизи рынков всегда лежат груды ящиков и пакетов с мусором. В итоге коммунальным службам вместо того, чтобы собирать дорожный смёт, приходится убирать бардак, оставленный неряшливыми гражданами.

Решения есть

Короче, можно привести ещё уйму примеров откровенного свинства, но главный вопрос в том, что с этим делать? Прежде всего, когда нет гражданской сознательности, необходим ужесточённый контроль — это необходимо. Муниципальные чиновники то и дело говорят о том, что граждане сами виноваты в бардаке на улицах Симферополя, и это действительно так. Однако из подобных суждений выходит, что крымская столица — это некий особый город моральных уродов, в то время как в остальных регионах живут сплошь дисциплинированные граждане. Конечно, это не так. Просто в других городах контроль за соблюдением чистоты гораздо жёстче.

Что касается утилизации крупногабаритного мусора, то вместо сомнительных контор к этой миссии желательно привлекать лицензированные предприятия. Например, «Экоград» предлагает в распоряжение горожан мусоровозы объёмом от 7 куб. м. Минимальная стоимость услуги, соответственно, составляет около 6 тыс. руб. Но вот какая оказия. Человек, скажем, делает в квартире косметический ремонт, по итогам которого не набирается и одного кубометра строительных отходов. Какой ему резон заказывать семикубовую машину за 6 тыс. руб.? Понятно, что он воспользуется услугами той фирмы, которая согласится вывезти малый объём мусора по оптимальной цене. Раз так, может «Экограду» стоит пересмотреть свою тарифную сетку и сделать её более доступной для граждан?

И ещё. Многие ли из нас знают, как связаться с тем же «Экоградом»? Вряд ли. Так почему бы не расклеить на контейнерных площадках информацию о том, по каким номерам звонить, если нужно в рамках закона утилизировать старый диван или отработанные стройматериалы?