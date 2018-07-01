Запретный гриб. Условно-съедобный...

Чтобы не отравиться, не ешьте крымские грибы. От слова «совсем». «Следует помнить, что все без исключения крымские грибы – условно-съедобные, – говорится в сообщении. – Лучше всего отказаться от употребления дикорастущих грибов и покупать искусственно выращенные шампиньоны и вешенки в магазинах», – сказано на официальном сайте Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. Вот такая рекомендация-предупреждение. Так что, как бы это странно ни звучало для коренных крымчан, привыкших ходить в лес за этими самыми условно-съедобными – все в магазины. Для собственной же безопасности. Ну и для поддержания торговцев. Кроме того, опасность может крыться и в «кухонных особенностях вопроса». В частности, в Роспотребнадзоре уточнили, что отравление могут вызывать как ядовитые грибы (бледная поганка, мухоморы), так и условно-съедобные и съедобные грибы в результате нарушения технологии их приготовления.

Но насколько же реально опасны крымские грибы? По данным крымского управления Роспотребнадзора, в прошлом году на полуострове зарегистрировано три случая отравления грибами.