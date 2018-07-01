Новое сокровище республики

При строительстве трассы «Таврида» нашли уникальную пещеру

Строящаяся федеральная автомобильная трасса «Таврида» продолжает удивлять. На этот раз поистине бесценный подарок получили учёные-спелеологи. Дело в том, что около месяца назад при проведении дорожных работ в районе Зуи была вскрыта крупная карстовая полость. Проще говоря, найдена большая, неизвестная ранее пещера. А несколько дней назад спелеологами Симферополя под руководством председателя Российского союза спелеологов Геннадия Самохина проведена топографическая съемка этой пещеры. Протяженность выявленных ходов уже составляет немногим более километра, выходит, это самая протяженная пещера в предгорном Крыму. А уж сколько находок уже сделано там, сколько открытий она сулит!..

Что за объект?

Пещера имеет ярко выраженный гипогенный генезис, т. е. создана напорными водами снизу. Состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных между собой лабиринтовыми переходами. Повсеместно отмечены точечные и рифтовые очаги питания, восходящие купола и колодцы. Один из таких куполов и был вскрыт при производстве дорожных работ. Вскрытый вход представляет вертикальный колодец общей глубиной 14 метров (от основания дорожного полотна до уровня дна основной галереи). Пещера обладает уникальной морфологией, минералогией и палеонтологией.

«Объект уникален. Пещер с такой морфологией, минералогией и палеонтологией в Крыму нет. Мы сделали топографические съемки. На данный момент установлено, что длина пещеры составляет 1015 метров. До этого самой большой предгорной пещерой в Крыму считалась Таврская в Бахчисарайском районе — 500 метров. А эта — уже километр, и это не предел. Замеры показали, что здесь еще находится большая галерея, которая нами пока не исследована», — рассказал председатель Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Средняя высота галерей обнаруженной в районе Зуи пещеры составляет шесть-восемь метров, ширина — четыре-пять метров. При этом на некоторых участках высота и ширина галерей достигают соответственно 12 и 8 метров.

По словам Самохина, пещера интересна тем, что в ней находятся чистые и красивые известняки нетипичной для Крыма формы. «По всем критериям пещера заслуживает создания на ее базе научного карстолого-спелеологического стационара», — говорит Геннадий.

Кости как золото

Сегодня в пещере вместе со спелеологами работают палеонтологи. Они уже обнаружили довольно большое количество фрагментов костей и зубов древних животных. Для обывателя эти находки выглядят просто как куча чего-то непривлекательного, но учёные говорят о находках: «это как золото-бриллианты просто!» Возраст же останков оценивается приблизительно в 75–100 тысяч лет.

На сегодняшний день специалисты нашли и определили кости взрослого мамонта и мамонтенка, винторогого барана и гигантского оленя. По другим сведениям, отдельные кости могут принадлежать ископаемому мастодонту (мастодонты — вымершие млекопитающие из отряда хоботных, древние родственники современных слонов, но выглядевшие несколько иначе). На костях видны следы от зубов (вероятно, каких-то крупных хищников), на стенах логова — следы когтей. Предположительно, это было логово гиен или каких-то других древних крупных хищников.

Это сделал человек?..

Кстати, часть костей оказалась раздроблена очень странно. Так сказать, нетипичным для хищников образом. Поэтому у специалистов появилось предположение, что это мог сделать человек. Но, учитывая предположительный возраст находок, это слишком «будоражащее» предположение. В выводах нужно быть осторожным. «В пещере найдено большое количество трубчатых костей животных, расщепленных вдоль. Животные обычно такого не делают. То есть возникла гипотеза, что это делал человек. Если мы найдем какое-то каменное орудие, то наше предположение о том, что в этой пещере жили древние люди, подтвердится», — сообщает Г. Самохин.

По информации, полученной журналистами, помимо спелеологов и палеонтологов, в пещере также работают микробиологи и другие ученые. Известно, что для исследований планируется привлечь специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сложная находка

Сложность заключается в том, что все галереи пещеры залегают в непосредственной близости от поверхности, а часть из них — прямо под дорожным полотном строящейся автомагистрали. Расстояние — до 150 метров. По данным спелеологов, полотно трассы уже просело почти на метр. В выявленных галереях также отмечены свежие обвальные отложения, вызванные обрушением свода залов под участками автодороги.

Поэтому сразу возник вопрос: как сохранить пещеру и при этом обезопасить «Тавриду»? Специалисты говорят, что эта проблема должна решиться. Дескать, заказчик и подрядчик строительства трассы тесно взаимодействуют с учёными, с пониманием относятся к ситуации и внимательно прислушиваются к рекомендациям. «Заказчик приостановил работы на этом участке до того, пока мы не представим результаты спелеологических исследований. Заказчик и подрядчик ждут наших рекомендаций. Пока наиболее приемлемый вариант — устройство эстакады или мостового перехода над пещерой. Возможно, есть и другие пути, например, изменение маршрута трассы. Мы еще находимся в стадии разработки проекта рекомендаций. Пока ведется активное обсуждение», — сообщил Геннадий Самохин.

Попросили помощи у Шойгу

Учёные подчёркивают: даже сейчас, когда пещера ещё только-только начинает открывать свои тайны и мало изучена, уже понятно, что этот природный объект имеет крайне выгодное географическое положение для создания туристско-экскурсионного объекта и организации на его базе научного стационара. Поэтому специалисты попросили президента РГО Сергея Шойгу оказать содействие не только в исследовании пещеры, но и в организации на ее базе спелео-туристического экскурсионного комплекса. «Мы понимаем, что трасса «Таврида» — это колоссальный трафик движения. Если бы мы смогли создать экскурсионный объект под условным названием «Пещера трассы „Таврида“ с соответствующей туристической инфраструктурой — кемпингами, гостиницей и так далее, его посещаемость была бы чрезвычайно высокой», — убежден Самохин.

Будет спецкомиссия

Естественно, не остались в стороне и крымские власти. Накануне выхода этого номера «Крымского Телеграфа» стало известно, что будет создана специальная комиссия, которая займётся вопросами самой большой в предгорном Крыму карстовой пещеры. В частности, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. «Трасса „Таврида“ продолжает удивлять. В ходе работ была обнаружена карстовая пещера, самая большая в предгорном Крыму. Вчера встречался со спелеологами Российского географического общества, которые исследуют уникальный объект. Работы на этом участке приостановлены до тех пор, пока исследования не завершатся, потому что, по мнению специалистов, может существовать угроза провала дорожного полотна. По результатам будем принимать решение, как действовать дальше, здесь возможны варианты. Сейчас по моему поручению создается комиссия», — написал Аксёнов.

Также уже известно, что в состав вышеупомянутой комиссии войдут специалисты Российского географического общества, Российского союза спелеологов, министерств транспорта, экологии и природных ресурсов, Ростехнадзора, Крымского федерального университета, а также компании «ВАД», которая ведет строительство трассы «Таврида».