Первым делом — ценные грузы и vip-персоны

Оживёт ли аэропорт «Бельбек» через полтора года?

Картину этой недели мы решили дополнить новостями из Севастополя. В этом номере «КТ», в материале «Рука Москвы на пульсе полуострова» мы рассказываем о визите в город-герой секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и о его заявлениях, сделанных в ходе выездного совещания, но кроме этого совещания Патрушев провёл в Севастополе ещё ряд мероприятий. В частности, побывал на аэродроме в Бельбеке...

Снова заверили

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, среди прочих мероприятий во время визита в Севастополь на этой неделе, посетил аэропорт «Бельбек». И, как стало известно, власти города сообщили ему о готовности полностью запустить объект в 2020 году. Дескать, всё идёт по плану, аэропорт двойного базирования «Бельбек» будет построен и будет принимать и военные, и гражданские самолеты, в том числе чартерные рейсы. Однако, за кадром, как говорится, остались дела более краткосрочной перспективы. В частности, неизвестно, как будет исполнено обещание, озвученное в минувшем марте, что до конца 2018 года вторая полоса севастопольского аэродрома «Бельбек» примет первые литерные рейсы. По этому поводу информация прежняя. Во-первых, под литерными рейсами подразумевается перевозка ценных грузов или важных персон, чаще всего первых лиц государства. Во-вторых, как ещё весной рассказал заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов во время встречи с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым: «Будет расширение аэродрома Бельбек. Здесь у нас прикладываются совместные усилия. План намечен, сроки неизменны. До конца этого года полоса примет первые литерные рейсы».

Впрочем, если вернуться к планируемым событиям, о том, что полноценный гражданский аэропорт на базе севастопольского военного аэродрома «Бельбек» может начать работу в 2020 году, впервые заговорили ещё в январе этого года. Тогда журналистам стало известно, что эта цель закреплена в «дорожной карте» развития гражданского сектора аэропорта. И данный вопрос обсуждался также в декабре 2017 года на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака и подчёркивалось, что сложностей в финансировании быть не должно. Тогда уже говорилось, что Минэкономики, Минобороны, ФСБ и правительство Севастополя вместе с АО «Международный аэропорт Симферополя» (АО «МАС») должны утвердить планы строительства взлетно-посадочной полосы (ВПП), аэровокзального комплекса и всей необходимой инфраструктуры. А близкий к Минобороны источник сообщил, что строительством займутся военные, а ВПП будет готова уже к концу 2018 года. Но откуда в этой цепочке взялся Международный аэропорт «Симферополь», если изначально все вопросы были «завязаны» на руководстве Севастополя? О соответствующих планах городских властей, кстати, в своё время, неоднократно рассказывал и «КТ».

Тут вот какая история. Действительно, после присоединения Крыма к России было много разных, больших проектов. В том числе и по Бельбеку. И летом 2014 года рассматривалась возможность создания здесь полноценного гражданского аэропорта. Однако в дальнейшем ни экс-губернатор Меняйло, ни действующий глава региона Дмитрий Овсянников не смогли реализовать этот широко разрекламированный проект. В итоге, минувшей зимой аэропорт совместного базирования «Бельбек» в Севастополе стал филиалом международного аэропорта «Симферополь». Соответствующее распоряжение правительства РФ было опубликовано на сайте правовой информации (в частности, сообщалось, что договор совместного базирования с Министерством обороны РФ будет реализовывать АО «Международный аэропорт Симферополь») и, кроме того, стало известно, что гражданский сектор аэропорта «Бельбек» будет развиваться в качестве филиала симферопольского аэропорта.

Правильный вариант

В этой связи интересно вспомнить и следующую историю. Вернее — скандал, который был связан в «Бельбеком». Итак, когда вопросами «реанимации» аэропорта ещё занимались севастопольские власти, на должность руководителя проекта гражданского сектора аэропорта «Бельбек» был назначен некто Вадим Базыкин. Заслуженный пилот, достаточно известный в профессиональных кругах человек. И с мая 2015-го по июнь 2017 года он проработал в «Бельбеке», а потом предъявил местному правительству трёхмиллионный иск. Оказалось, с момента назначения Базыкина на должность директора ГУП «Аэропорт Севастополь» ему не выплатили ни копейки зарплаты и даже не заключили с ним трудовой договор. Поэтому обратившийся в Нахимовский райсуд Севастополя Вадим Базыкин и просил взыскать с ГУП «Аэропорт Севастополь» 3 миллиона 5433 рубля. В частности, 2 миллиона 340 тысяч рублей долга по заработной плате; 252580 рублей — компенсация за все неиспользованные отпуска; 312862 рубля — компенсация за несвоевременную выплату зарплаты и 100 тысяч — компенсация за моральный вред. Во всяком случае, именно такие цифры фигурировали тогда в местных севастопольских СМИ. И Базыкин фактически победил чиновников. Решением Нахимовского районного суда от 29 января 2018 года с ГУП «Аэропорт Севастополь» в пользу бывшего гендиректора предприятия заслуженного лётчика России Вадима Базыкина было определено — взыскать задолженность по зарплате и выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск.

А чуть позже он прокомментировал появившуюся информацию о том, что строительство гражданского аэропорта будут вести теперь военные. Мол, это самый правильный вариант. «Это подтверждение того, что власти Севастополя проявили себя непрофессионально. Аэропорт отдали тем, кто сможет реализовать проект. В Минобороны — настоящие профессионалы. Там серьёзные люди. И я знаю, что они крайне негативно расценили, что действовавший между правительством Севастополя и Минобороны договор совместного базирования, который предполагал создание гражданского аэропорта, сейчас, по сути, находится в стадии ликвидации», — рассказал тогда Вадим Базыкин севастопольским журналистам.

Но что нам сейчас интересно в этой части истории в «Бельбеком»? Части уже завершённой и не являющейся, конечно, новостью? Она — как лакмус. И как очередной типичный случай по схеме: планы-скандал-провал. И невозможно не заметить, что уже который более-менее крупный, значимый для развития (будь то Севастополь, или Республика Крым) региона проект доверяют не местным и контролируют из Москвы. Той самой рукой, которая на пульсе...