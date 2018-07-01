Всё горячее и горячее

Большая политика, маленький футбол и шпионский скандал

На этой неделе ещё больший резонанс приобрела история с задержанием высокопоставленного сотрудника энергетической отрасли, возросло напряжение перед встречей Путина и Трампа и продолжилась «футбольная лихорадка».

Гадание на статусе

Чем ближе встреча Владимира Путина и Дональда Трампа, намеченная на 16 июля в Хельсинки, тем больше информационных поводов появляется для СМИ. И позитивных для России. И наоборот. В частности, известно, что на этой встрече президенты РФ и США могут затронуть «деликатную для Запада тему Крыма». В связи с этим несколько дней назад на вопрос журналистов, признают ли США Крым российским, президент США ответил: «Посмотрим». Но уже в минувшую среду стала известна совершенно противоположная позиция Белого дома. Но, опять же, в контексте «сенсационных газетных новостей». Судите сами. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила: «Мы не признаем попытку России аннексировать Крым. Мы не согласны с Россией. Наши санкции в отношении России за Крым будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине». При этом она не стала отвечать на вопрос, будет ли признание аннексии Крыма рассматриваться на встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, если Москва согласится на некоторые уступки. «Я не собираюсь ничего говорить о переговорах в настоящий момент», — сказала спикер Белого дома.

Умер Брежнев

Генсека ЦК КПСС Брежнева на Западе помнят хорошо. Поэтому информация о том, что скончался единственный внук генерального секретаря Леонида Брежнева — Андрей, похоже, заинтересовала иностранных читателей сайта «Спутник». Как пишет сайт, 57-летний экономист и российский политик до последних дней был сторонником коммунистической идеологии, в 2014–2016 годах он был первым секретарем ЦК коммунистической партии социальной справедливости. «Андрей Юрьевич Брежнев скончался в Севастополе, от инфаркта», — сообщили СМИ со ссылкой на партию. Андрей Брежнев родился 15 марта 1961 года в семье единственного сына Брежнева — Юрия Леонидовича. Он получил экономическое образование в сфере международных отношений. Был дипломатом, занимался политикой, придерживался коммунистических взглядов. В последние годы проживал в Севастополе.

Шпионский скандал

Продолжается история, в которой Крым (вернее, его энергобезопасность) стал фигурантом настоящего шпионского скандала. Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. По информации правоохранительных органов, Карина Цуркан могла использовать свои связи в высших эшелонах власти России для получения важной информации, которую затем передавала румынским бизнесменам, связанным с разведкой Румынии. Ссылаясь на анонимные источники в российских спецслужбах, журналисты сообщают, что Цуркан обвинили в предоставлении информации о «переговорах по поставке электроэнергии в Крым и республики Донбасса». В рабочем кабинете Карины Цуркан, у нее дома, а также у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго были проведены обыски. По неподтвержденной информации, в их числе замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, который находился в дружеских отношениях с Цуркан — привлекательной брюнеткой 43 лет от роду. Утверждается, что «он не знал о связях своей приятельницы с румынской разведкой и выбалтывал что-то по простоте душевной». По вопросу отставки Кравченко поступает противоречивая информация.

Не футболом единым

Одно из крупнейших американских изданий решило актуализировать свою рубрику, сопровождающую ЧМ по футболу в России, и представило своим читателям статью о состоянии «футбольных дел полуострова». Конечно, на российский Крым в этой статье грязи вылито немало. Но есть и примечательные пассажи, по которым можно сделать вывод о том, что автор действительно хотел рассказать именно о футболе, а не о политике. «В 2015 году Крым получил разрешение на создание собственной Лиги... Но Крым не привык выставлять восемь профессиональных команд. Его должностным лицам не хватало навыков управления фронт-офисами. Не хватало квалифицированных судей, — пишет издание. — Большинство игроков родом с материковой части России... значительная часть финансирования от Министерства спорта России, но Лига привлекает игроков и спонсоров из Крыма, а также нескольких бразильцев и некоторых украинцев, которые рискуют быть отстраненными от любительских и профессиональных матчей на Украине». Приводится некоторая статистика: «Посещаемость третьего сезона крымской Премьер-лиги варьировалась от примерно 3500 зрителей на одном матче до 300 на других. Не все стадионы соответствуют стандартам. Один клуб играет на своем тренировочном поле. УЕФА и ФИФА говорят, что продолжают работать с украинской и российской футбольными федерациями, чтобы найти общее решение нынешней ситуации в Крыму в свете сложного положения дел и международных санкций, которые все еще применимы к региону».