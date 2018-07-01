Правила эвакуации автомобилей

Что делать, если машина оказалась «не в том месте и не в то время»

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о правилах эвакуации автомобилей. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Варианты и случаи

В городах Крыма каждый день происходит эвакуация автомобилей, припаркованных с нарушением ПДД, специализированной организацией при участии сотрудников ГИБДД, в особенности в центральной части городов, где постоянно возникают пробки. Эвакуация автомобиля возможна только в случаях, предусмотренных в статье 27.13 КоАП РФ. Эвакуация может происходить за нарушение требований дорожных знаков и разметки, запрещающих остановку и стоянку, только при наличии знака «Работает эвакуатор». Однако эвакуировать автомобиль смогут и без такой таблички в случаях остановки (стоянки): на местах для инвалидов, общественного транспорта или такси, пешеходном переходе или тротуаре, трамвайных путях или вторым рядом. А также при остановке (стоянке), создающей препятствия для других автомобилей или в тоннеле. Инспектор сможет эвакуировать автомобиль, если водитель не имеет при себе регистрационных документов — свидетельства о регистрации ТС, лишен прав или не имеет их, управляет автомобилем с заведомо неисправной тормозной системой или в пьяном виде, отказывается от освидетельствования на алкогольное опьянение, употребляет алкогольные напитки, наркотические вещества до проведения освидетельствования при совершении ДТП...

Законно или нет?

Согласно закону Республики Крым «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств», перемещение транспортного средства осуществляется специализированной организацией на ближайшую от места задержания транспортного средства специализированную стоянку. Специализированная организация осуществляет прием транспортного средства у должностного лица (инспектора ГИБДД) по акту приема-передачи транспортного средства на основании протокола о задержании транспортного средства и принимает меры к его перемещению на специализированную стоянку. Акт приема-передачи составляется в трех экземплярах, подписывается лицом, в отношении которого применена соответствующая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, должностным лицом и перевозчиком и вручается указанным лицам. В случае отказа владельца авто, в отношении которого применена соответствующая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, от подписания акта приема-передачи и его получения в акте приема-передачи делается соответствующая запись в присутствии двух граждан. В случае отсутствия владельца транспортного средства акт приема-передачи составляется в трех экземплярах, подписывается должностным лицом и перевозчиком и вручается указанным лицам в присутствии двух граждан.

Расходы на перемещение и хранение автомобиля возмещает водитель, который совершил нарушение. Забрать автомобиль со стоянки может владелец или лицо, имеющее нотариальную доверенность на это. В отделение ГИБДД нужно принести документы на автомобиль, полис ОСАГО и водительское удостоверение. Если документы остались в автомобиле, нужно ехать на штрафстоянку и оформлять протокол на вскрытие и изъятие из него документов. В отделении ГИБДД нужно получить разрешение на возврат автомобиля и протокол задержания, после чего можно ехать на штрафстоянку. Штраф за нарушение нужно уплатить в течение 60 дней с даты вступления в силу постановления, согласно части 1 ст. 32.2. КоАП РФ. Автомобиль можно забрать, даже если штраф не уплачен.

Если автомобиль эвакуирован незаконно, расходы можно взыскать в судебном порядке. Для этого нужно обратиться с иском к подразделению ГИБДД, сотрудник которого задержал автомобиль, и Министерству финансов РК. Срок на обжалование — три месяца с момента эвакуации автомобиля. Если суд установит, что эвакуация незаконна, водителю компенсируют понесенные им расходы за счет казны на основании статьи 1069 ГК РФ.

Водитель также может заявить о возмещении морального вреда. Суд удовлетворит заявление, если водитель представит доказательства, подтверждающие, что незаконные действия сотрудников полиции причинили ему физические или нравственные страдания. В противном случае в компенсации морального вреда будет отказано.

Если к моменту эвакуации владелец успел подойти к автомобилю и эвакуатор еще не тронулся с места, автомобиль обязаны вернуть, эвакуация прекращается. С 19 июня 2015 года закон запрещает эвакуацию, если водитель устранил причину задержания до того, как эвакуатор тронулся с места. Поэтому, если вы оставили машину в неположенном месте на несколько минут, а когда вернулись, ваш автомобиль уже грузят на эвакуатор, автомобиль вам обязаны вернуть, но лишь при условии, что вы можете покинуть место стоянки. Инспектор только выпишет штраф за соответствующее нарушение.

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