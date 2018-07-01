12:9 в пользу Европы

Подводим некоторые итоги главного футбольного праздника планеты

Хотя до окончания «российской кампании» XXI чемпионата мира остаётся лишь три дня, но уже сегодня в своеобразном матче между Европой и Южной Америкой, который вот уже 88 лет идёт на мировых чемпионатах, футболисты Старого Света вновь начали уходить в отрыв по количеству чемпионских титулов — 12:9. Ведь послезавтра, 15 июля, в московских «Лужниках» может стать двукратным чемпионом мира сборная Франции или впервые завоевать этот высочайший титул сборная Хорватии. Причём, вдумайтесь: первые и вторые спустя двадцать лет после своего триумфа на Мундиале — 1998! Ну а завтра, 14 июля, в Санкт-Петербурге, в поединке Бельгия — Хорватия (на месте последней вполне могла быть сборная России), определится бронзовый призёр этого грандиозного турнира, который уже признан лучшим в истории проведения мундиалей.

По просьбам читателей «КТ»

Об огромном внимании нашего народа к ЧМ-2018 мы неоднократно писали. Но стоило нам, из-за календарной «тесноты», не опубликовать в предыдущем номере нашего еженедельника технические результаты с футбольных полей чемпионата, как читатели попросили восполнить этот пробел, что мы сегодня и делаем.

1/8 финала плей-офф

30.06. Франция — Аргентина 4:3 (1:1). «Казань Арена (42 873 зрителей). Арбитр Алиреза Фагани (Иран). Голы: Антуан Гризманн (13-я мин, с пенальти), Бенжамен Павар (57-я), Килиан Мбаппе (64-я и 68-я) — Анхель Ди Мария (41-я), Габриэль Меркадо (48-я), Серхио Агуэро (90+3).

30.06. Уругвай — Португалия 2:1 (1:0). Сочи, «Фишт» (44 287). Арбитр Сесар Рамос Паласуэлос (Мексика). Голы: Эдинсон Кавани (7-я и 62-я) — Пепе (55-я).

1.07. Испания — Россия 1:1 (1:1, 0:0, по пенальти — 3:4). Москва, стадион «Лужники» (78 011). Арбитр Бьорн Кёйперс (Нидерланды). Голы: Сергей Игнашевич (Россия, 12-я, автогол) — Артём Дзюба (41-я, с пен.).

1.07. Хорватия — Дания 1:1 (1:1, 0:0, по пен. — 3:2). Стадион «Нижний Новгород» (44 899). Арбитр Нестор Питана (Аргентина). Голы: Марио Манджукич (4-я) — Матиас Занка Йёргенсен (1-я). На 116-й мин. Лука Модрич не реализовал пенальти.

2.07. Бразилия — Мексика 2:0 (0:0). «Самара Арена» (41 970). Арбитр Джанлука Рокки (Италия). Голы: Неймар (51-я), Роберто Фирмино (88-я).

2.07. Бельгия — Япония 3:2 (0:0). Ростов-на-Дону, «Ростов Арена» (41 466). Арбитр Маланг Дьедиу (Сенегал). Голы: Ян Вертонген (69-я), Маруан Феллайни (74-я), Насер Шадли (90+4) — Генки Харагучи (18-я), Такаси Инуи (52-я).

3.07. Швеция — Швейцария 1:0 (1:0). Стадион «Санкт-Петербург» (64 042). Арбитр Дамир Скомина (Словения). Гол: Мануэль Аканджи (Швейцария, 66-я, автогол).

3.07. Колумбия — Англия 1:1 (0:0, 0:0, по пен. — 3:4). Москва, стадион «Спартак» (44 190). Арбитр Марк Гейгер (США). Голы: Ерри Мина (90+3) — Гарри Кейн (57-я, с пен.).

Четвертьфинал

6.07. Уругвай — Франция 0:2 (0:1). Стадион «Нижний Новгород» (43 319). Арбитр Нестор Питана (Аргентина). Голы: Рафаэль Варан (40-я), Антуан Гризманн (61-я).

6.07. Бразилия — Бельгия 1:2 (0:2). «Казань Арена» (42 873). Арбитр Милорад Мажич (Сербия). Голы: Ренато Аугусто (76-я) — Фернандиньо (Бразилия, 13-я, автогол), Кевин Де Брёйне (31-я).

7.07. Швеция — Англия 0:2 (0:1). «Самара Арена» (39 991). Арбитр Бьорн Кёйперс (Нидерланды). Голы: Гарри Магуайр (30-я), Деле Алли (58-я).

7.07. Россия — Хорватия 2:2 (1:1,1:1, с пен. — 3:4). Сочи, стадион «Фишт» (44 287). Арбитр Сандро Рикки (Бразилия). Годы: Денис Черышев (31-я), Марио Фернандес (115-я) — Андрей Крамарич (39-я), Домагой Вида (100-я).

Полуфинал

10.07. Франция — Бельгия 1:0 (0:0). Стадион «Санкт-Петербург» (64 286). Арбитр Андрес Кунья (Уругвай). Гол: Самюэль Умтити (51-я).

11.07. Хорватия — Англия 2:1 (0:1) в добавочное время.

Москва, стадион «Лужники» (78 011). Арбитр Джюнейт Чакыр (Турция). Голы: Иван Перишич (68), Марио Манджукич (109) — Киран Триппьер (5).

И опять «лотерея»

Но вернёмся к поединкам четвертьфинала, к которым мы вплотную подошли в предыдущем номере «КТ». Перед его началом с игрового поля, образно говоря, исчезли сборные из Африки, Азии, Центральной и Северной Америки, Океании. Продолжился лишь извечный спор между Европой и Южной Америкой, чей футбол вот уже почти сто лет сильнее всех на планете. Ведь футболисты нашего континента одиннадцать раз добивались титула чемпиона усилиями итальянцев, немцев, англичан, французов и испанцев, в то время как Бразилия, Уругвай и Аргентина общими усилиями девять раз владели чемпионским титулом.

На этот раз европейцы отрядили продолжать борьбу за Золотой кубок ФИФА шесть сборных, в том числе впервые, что стало неожиданностью даже для нас, чудо-команду, в которую буквально за месяц превратилась сборная России, а южноамериканцы — лишь две, разумеется, во главе с пятикратными чемпионами мира бразильцами.

Разумеется, свой рассказ о четырёх четвертьфиналах начнём с того, в котором на переполненном стадионе «Фишт» в Сочи россияне встречались с хорватами. Они в своей футбольной истории смогли завоевать бронзовые медали на мундиале-1998 во Франции. Будем откровенны, мастера из Хорватии, имеющие в своих рядах такую яркую звёздочку мирового футбола, как Лука Модрич из мадридского «Реала», заметно превосходили в титулах наших ребят. Но в конкретном матче, причём на мировом первенстве, играют не титулы, а люди со всеми своими плюсами и минусами. Так вот в этот вечер на поле были две абсолютно равные команды, которым по ходу поединка приходилось и торжествовать, и оказываться в «нокдауне». Так было в первом тайме, когда молниеносную комбинацию на подступах к штрафной площадке хорватов разыграли неукротимый Артём Дзюба и наш «испанец» Денис Черышев, который уложил мяч в девятку ворот даже не пошелохнувшегося Даниела Субашича. А спустя восемь минут уже стремительная фланговая атака, затеянная Модричем, позволила Андрею Крамаричу метким ударом головой сравнять счёт — 1:1.

Но одно дело, когда это происходит задолго до конца поединка, и совсем другое, когда секундомер арбитра уже отсчитывает дополнительные полчаса матча. И ровно на 100-й минуте, позабытый всеми в штрафной площадке экс игрок киевского «Динамо» Домагой Вида чётким ударом головой «пробил» Игоря Акинфеева. Теперь уже наши ребята нашли в себе силы отыграться. И сделал это в высоченном прыжке головой наш «русский бразилец» Марио Фернандес — 2:2. За пять минут до финального свистка!

И вновь, второй раз подряд на протяжении шести дней обе команды, сыграв по 120 минут, приступили к «лотерее», как сами футболисты называют серию послематчевых пенальти. И если в игре с испанцами Акинфеев парировал два пендаля, а Субашич в поединке с датчанами даже три, то теперь Игорь сумел отразить только удар Матео Ковачича, а Даниел — Фёдора Смолова. Наши Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич, Далер Кузяев, хорваты Марцело Брозович, Модрич, Вида, Иван Ракитич безупречно выполнили «высшую меру наказания» в футболе. И только опустошённый морально последними минутами поединка Фернандес послал мяч мимо ворот, что принесло успех хорватам — 4:3. Но, увы, перед полуфиналом с англичанами они провокационными выкриками Виды и «двадцатым помощником младшего тренера» Огнена Вукоевича «Слава Украине!» вызвали не только неуважение к себе со стороны российских поклонников футбола, но и заставили чиновников ФИФА приступить к расследованию этого инцидента, неприемлемого правилом фэйр-плей.

Вторым по значению и интересу стал матч между стопроцентным фаворитом нынешнего мундиаля бразильцами и «теневым лидером чемпионата» бельгийцами, которые своей мощной игрой на отборочном этапе, да и теперь на российской земле, навели шороху на всех соперников. И то, что команда испанского наставника Роберто Мартинеса выросла из коротких штанишек, пятикратные чемпионы мира убедились за тридцать минут первого тайма. Прекрасная игра вратаря Тибо Куртуа, Венсана Компани, Кевина Де Брёйне, Эдена Азара, Ромелу Лукаку заставила «экс-шахтёра» из Донецка, а ныне «бразильского англичанина» Фернандиньо сотворить автогол, а затем снайперский удар в нижний угол ворот Де Брёйне отправил жёлто-зелёных на перерыв при счёте 0:2. Правда после отдыха «латинос» продемонстрировали, что никогда не будут мальчиками для битья, и прижали европейцев к их воротам. Создав массу опаснейших моментов, заставив Куртуа вертеться в воротах, как белка в колесе, они смогли отыграть усилиями Ренато Аугусто лишь один мяч — 1:2. И, увы, с пустыми руками и со слезами на глазах улетели за океан, где их встречали... тридцать человек.

Зато судьба трёх других экс-чемпионов мира, достигших четвертьфинала, сложилась по-разному. Из-за травмы своего отличного форварда из французского «ПСЖ» Эдинсона Кавани, не вышедшего на матч в составе двукратного чемпиона мира сборной Уругвая против сборной Франции, южноамериканцы заметно уступали соперникам. А те в первом тайме отметились прекрасным голом, забитым центральным защитником Рафаэлем Вараном, а после перерыва отважился на удар лучший форвард «галльских петушков» Антуан Гризманн, а опытнейший вратарь уругвайцев Фернандо Муслера отразил «круглого» в собственные ворота — 0:2.

С таким же счётом восставшие из пепла экс чемпионы мира англичане переиграли шведов. И у них в первом тайме и тоже мощным ударом головой отличился центральный защитник гигант Гарри Магуайр, а в начале второго тайма успех «трёх львов» закрепил молодой Деле Алли, восходящая звёздочка британского футбола.