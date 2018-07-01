Елена Проценко: «Дух рынка нельзя сравнить ни с чем»

Директор симферопольских рынков рассказала газете «Крымский ТелеграфЪ» о конкуренции, преимуществах ярмарок и специфике покупательского спроса

Сколько бы ни говорили о том, что рынки как форма торговли изжили себя и скоро будут напрочь вытеснены супермаркетами и торговыми сетями, они по-прежнему привлекают покупательский интерес. В чём секрет популярности рынков и какое будущее их ждёт, мы обсудили с директором МУП «Метроград», руководителем рыночных площадок Симферополя Еленой Проценко.

Понюхать, попробовать, поторговаться

— Сегодня, когда в любом районе города можно без труда найти магазин «у дома», активно работают сельскохозяйственные ярмарки, а сети супермаркетов становятся всё шире, есть ли будущее у рынков? Чем такая форма торговли привлекает потребителей?

— Действительно, сейчас очень много сетевых магазинов, расположенных в том числе в спальных районах, в которых можно сделать все необходимые покупки на неделю, начиная с продуктов и заканчивая бытовой химией. Конечно, это удобно. Но магазины не передают дух рынка и не могут предложить свежайшей продукции. Есть покупатели, которые ориентированы только на рынки. Им нравится, что можно как следует рассмотреть товар, понюхать, попробовать. И, опять же, поторговаться. Живое общение очень важно.

Сетевые магазины, я думаю, несколько оттянули на себя сбыт промышленной группы товаров. И у них есть весомый плюс: там можно не только сделать покупки, но и приятно провести время. Этот фактор обеспечивает приток определённой категории покупателей. Думаю, нам это направление тоже нужно развивать: придумывать какие-то места отдыха, развлечений и досуга для посетителей. Собственно, наша администрация сейчас над этим и работает: обдумывает концепцию улучшения симферопольских ярмарок. Уже есть некоторые идеи, но, конечно, всё упирается в финансирование. Надеемся, что всё-таки удастся воплотить некоторые задумки.

— Большое значение для потребителя имеет стоимость товара. По вашим наблюдениям, ценовой уровень на рынках сейчас выше или ниже, чем в сетевых магазинах?

— Мы регулярно проводим мониторинг цен, и могу сказать, что на некоторые позиции рыночные расценки ниже, на некоторые — нет. Но, опять же, в качестве альтернативы мы можем предложить потребителям сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, которые проходят в спальных районах Симферополя. Девяносто процентов мест там занято продукцией крымских производителей, и они очень радуют покупателей приятными и доступными ценами.

— Каково сейчас состояние главных рынков Симферополя: Центрального и Куйбышевского? Нуждаются ли они в реставрации, модернизации, проведении каких-либо иных работ?

— Ремонтные работы у нас идут постоянно: и капитальные, и текущие. Рынки необходимо ежедневно убирать, подвергать дезинфекции и дератизации, делать анализы смывов — ветеринарные врачи очень серьёзно следят за тем, чтобы было чисто и безопасно. Рынки — это множество предпринимателей, склады, базы. Всё это требует внимания и ухода.

Сейчас сделана очень красивая парковая зона перед Центральным рынком. Люди довольны: приходят, отдыхают. И, конечно, за счёт этого увеличился приток покупателей. Теперь предполагается реконструкция площади Куйбышева — там тоже будет парковая зона.

— Проблема номер один для большинства торговых объектов — места для парковки. Как удаётся решать её на подведомственных вам объектах?

— Большая парковка организована возле Центрального рынка — она вмещает всех желающих. На Куйбышевском рынке также есть место для стоянки. Мы его заасфальтировали, привели в соответствие со всеми нормами, сделали разметку, поставили парковщика. Так что могу сказать, что у рынков проблемы с парковками нет — мест достаточно.

Будущее есть

— Как вы считаете, долго ли будут жить вещевые рынки? Кажется, клиентов у них всё меньше. Или это ошибочное впечатление, и спрос на такой формат торговли непродовольственными товарами не снижается?

— Некоторый отток покупателей действительно наблюдается, поскольку в крупных магазинах существует выгодная для потребителей система скидок. Торговые сети могут себе это позволить. Но мы всё равно поддерживаем малый бизнес, и у вещевых рынков по-прежнему остаётся свой круг покупателей. Так что эти предприятия живут, работают, и спрос есть. Опять же, существуют такие товары, которые в магазинах просто не найдёшь. Например, изделия из ситца, хлопчатобумажные вещи, одежда для возрастных женщин, недорогая обувь и так далее — на рынках всё это есть. То есть ассортимент всё-таки разный для разных групп населения. Раз покупатели остаются, значит и будущее у вещевых рынков есть.

— На официальных рынках ведётся обязательный и ежедневный ветеринарный контроль безопасности продуктов. А как обстоят дела с объектами так называемой уличной еды, расположенными на рыночной территории? Существует ли какой-нибудь контроль за их деятельностью?

— Контроль обязательно ведётся. Все предприятия общественного питания, которые работают на территории рынков, проверяются санитарными и ветеринарными врачами, а также специалистами Роспотребнадзора. Они контролируют качество используемой продукции, сроки её реализации и условия хранения. Кроме того, санитарные врачи, которые есть на каждом нашем рынке, следят, чтобы у тех, кто работает в системе общепита, обязательно были санитарные книжки. Поэтому могу с уверенностью сказать, что та еда, которую продают на территории рынка, абсолютно безопасна.

— Одно время активно обсуждалась перспектива переноса городских рынков из центральной части Симферополя на окраину, чтобы снизить транспортную напряжённость и улучшить санитарное состояние центра столицы. Эта идея всё ещё обсуждается? И есть ли, на ваш взгляд, необходимость в подобной радикальной мере?

— Признаться, за всё время своей работы на рынках, и не только в качестве руководителя МУП «Метроград», я ни разу не слышала, чтобы этот вопрос обсуждался предметно. Где-то какие-то разговоры на эту тему велись, но из официальных источников я информации не получала. Но по моему мнению, рынки должны быть в шаговой доступности к потребителю. Например, старшее поколение, люди в возрасте, которые очень любят делать покупки именно на рынках, вряд ли смогут далеко ездить. Поэтому такие объекты торговли должны территориально оставаться в границах города.

Человеческий фактор

— Насколько сложно управлять городскими рынками? С какими проблемами и трудностями приходится сталкиваться чаще всего?

— Директором рынков быть сложно. Представьте, на наших торговых площадках работает около пяти тысяч предпринимателей. У всех свои характеры, какие-то радости и проблемы. В основном жизнь этих людей проходит на рабочих местах, куда они, конечно, выносят свое настроение. У каждого предпринимателя ещё есть свои покупатели, которые тоже очень разные. Поэтому огромную часть моей работы составляет общение. С людьми нужно постоянно видеться, разговаривать и принимать участие в их жизни. Есть понимающие, есть недовольные, которые постоянно ищут виноватых в своих проблемах. Приведу пример. С 1 июля все предприниматели должны перейти на работу с использованием кассовых аппаратов. Естественно, это не наша прихоть — данная мера предусмотрена законодательством. Тем не менее одни предприниматели приходят и просят избавить их от этой участи, другие возмущаются: мол, мы и так платим и налоги, и за торговые места, а на нас ещё и эти аппараты навешивают. Приходится всех выслушивать и каждому объяснять, что и почему.

Или ещё ситуация. В этом году мы снова организовываем школьную ярмарку. В прошлый раз у нас было 150 мест. В этом году по конкурсу мы выиграли всего 100. В итоге предприниматели, у которых раньше было по две-три палатки, в этом году не смогут рассчитывать на такой размах. Но при этом каждый хочет сохранить для себя прежнее количество торговых мест, которые мы не можем им дать, поскольку нужно удовлетворить всех. И люди снова просят, возмущаются и ругаются. Так что человеческий фактор — это, пожалуй, основная трудность, с которой директору рынков постоянно приходится иметь дело. Но нужно всегда, скажем так, выходить в народ — не закрываться от людей. Они должны видеть представителя администрации, должны иметь возможность донести свои проблемы и понимать, что мы сделаем всё для их решения. В общем-то, торгующие на рынках — люди очень благодарные. И ещё. Я всегда говорю им правду, какой бы горькой она порой ни была. Поэтому наши предприниматели знают, что мне можно верить.

— К слову о проблемах предпринимателей. Как ни стараются муниципальные власти и правоохранительные органы, стихийная торговля в Симферополе продолжает существовать, отбирая клиентов у официальных рынков. Как, по-вашему, с чем связана такая непобедимость этого явления?

— Как говорится, спрос рождает предложение. Меня, конечно, поражает то, что люди до сих пор покупают, например, молоко в грязных пластиковых бутылках или творог с земли. Я не знаю, о чём они вообще думают. Ведь такая продукция может стать причиной и отравления, и какого-нибудь серьёзного заболевания. Тем не менее стихийная торговля для нас действительно остаётся проблемой. Городская администрация очень старается справиться с этой ситуацией буквально всеми силами. К делу подключены и частные охранные предприятия, которые обслуживают рынки. Но, к сожалению, проблема остаётся: стихийщики просто мигрируют с места на место. Только от центрального входа их убрали, они уже у бокового. Оттуда их попросили — они сели у подземного перехода.

При этом я хочу сказать, что у нас и на ярмарках, и на рынках достаточное количество свободных торговых мест. Но те, кто занимается стихийной торговлей, на официальные площадки не пойдут. Во-первых, на улицах поток людей больше. Во-вторых, у нас же ещё и затратная часть есть: нужно оплатить ветеринарный контроль и иметь документы на свой товар. Но мы продолжаем уговаривать стихийщиков, приглашаем работать в рамках закона.

Ещё хочу сказать, что потребители часто обманываются, думая, что на стихийных рынках торгуют сами производители: большая часть стихийщиков — это перекупщики.

— Где директор рынков предпочитает делать покупки: поддерживаете ли рублём подведомственные вам предприятия?

— Я покупаю продукты только на рынке. Не потому, что они входят в состав нашего предприятия, а потому, что люблю свежие продукты. Тем более что большинство товаров приходит напрямую от производителей, которыми Крым всегда славился. Помимо качества, радует большой ассортимент и хороший выбор. И вообще я считаю, что дух рынка нельзя сравнить ни с чем.

Сейчас мне ещё очень нравятся ярмарки выходного дня. Там и качество, и ассортимент, и красивая выкладка, и приятные ароматы. И, опять же, цены ниже рыночных.