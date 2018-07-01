Тень великой истории

Где могила предводительницы крымских амазонок?

Во время посещения Крыма императрицей Екатериной II в 1787 году происходило немало исключительных событий. В их числе — создание единственного в своем роде воинского формирования, женской Амазонской роты под командованием Елены Сарандовой-Шидянской. История жизни и смерти этой дамы, причастной к событиям первого присоединения полуострова к России, не менее исключительна, чем крымское амазонское войско...

Доказательство Потемкина

Рассказов о крымской Амазонской роте немало, и все они черпаются из двух источников: заметки, опубликованной в журнале «Москвитянин» за 1844 год, и статьи заведующего архивом российского императорского двора Григория Есипова, вышедшей в сборнике «Исторический вестник» в 1886 году. «Москвитянин» сообщает: накануне путешествия Екатерины II на полуостров князь Потемкин рассказал императрице, что Балаклаву в Крыму населяют греки, отличившиеся храбростью в борьбе против турок — в том числе и женщины. Екатерина попросила доказать данное утверждение. Тогда Потемкин отдал приказ командиру Балаклавского полка Чапони срочно подготовить роту из числа местных жительниц, дав ей название Амазонской.

Командовать балаклавскими амазонками поручили 19-летней Елене Сарандовой, жене одного из офицеров местного гарнизона. Ей присвоили чин капитана. И уже через два месяца Амазонская рота, составленная «из ста благородных жен и дочерей балаклавских греков», обученных стрельбе, фехтованию и умению держаться в седле, встречала государыню у селения Кадыковка (теперь это место — часть Балаклавы), подтверждая фразу Потемкина о храбрых наследницах легендарных крымских воительниц. А еще через несколько месяцев роту распустили.

Последняя просьба

Упоминание капитана Амазонской роты в «Историческом вестнике» переносит к событиям, произошедшим много позже путешествия Екатерины II в Крым. Автор статьи рассказывает, что обнаружил письмо князя Воронцова (бывшего губернатора Новороссии), датированное сентябрем 1848 года. Тот докладывал министру императорского двора о получении письма из Симферополя от Елены Сарандовой-Шидянской, которая пишет: мол, в свое время представляла амазонок императрице, была осыпана милостями и с того времени не беспокоила никакими просьбами, но достигнув старости, лишившись зрения и находясь в крайней бедности, молит об оказании пособия.

Среди бумаг Таврического губернатора Владимира Пестеля, которые есть в Государственном архиве Крыма, лежит дело «О пожаловании Шидянской трехсот рублей в единовременное пособие», сохранился и ее портрет в старости. Деньги, как сказано в деле, выдали согласно прошению, написанному Шидянской. К тому времени она похоронила и первого мужа — балаклавского капитана Сарандова, и второго — титулярного советника Шидянского, к которому переехала жить в Симферополь. Чем она занималась и почему оказалась в нищете — неизвестно. Но можно предположить, что благодаря пособию была достойно похоронена на христианском кладбище, в секторе, где хоронили знать.

Сейчас на месте первого симферопольского христианского кладбища — жилые кварталы между улицами Севастопольская — Караимская — Крылова — Козлова. Здесь лежал весь христианский Симферополь, тысячи людей, умерших с конца XVIII века до первых лет советской власти. А самое престижное место было там, где сейчас заканчивается переулок Крылова. Там были склепы князей Долгоруковых, Нарышкиных, графа Де Мезона, могилы губернаторов, генералов и просто дворян. Среди них, как вспоминают старожилы, стоял и крест Шидянской из желтого известняка.

Интересно, что в журнале 1917 года, изданном Таврической ученой археологической комиссией, есть статья о симферопольском кладбище с несколькими иллюстрациями, в том числе с рисунком памятника в форме креста и надписью: «1849 года сентября 4-го скончалась капитан Амазонской роты Елена Шидянская на 95 году своей жизни».

Останки целы?

Но где именно упокоилась знаменитая прежде женщина? По сведениям «Крымского Телеграфа», полученным от старожилов этого района, могила предводительницы крымских амазонок была там, где сейчас старая спортплощадка возле дома № 30 на улице Севастопольской.

Исчезать погост стал в 1934 году. А на месте разрушенного некрополя в 1937 году начал появляться жилой квартал. Была и такая организация — «Воинствующий богоборец», целью которой было уничтожать следы прошлого, включая могильные кресты. Кроме того, «богоборцы» ходили по кладбищу и буром просверливали землю. Когда бур доставали со следами ракушечника, значит, наткнулись на склеп. Могила вскрывалась, грабилась. Но захоронение Шидянской не тронули, только крест снесли. Сначала на этом месте ничего не было, а после войны сделали спортплощадку. Просто залили асфальтом, не раскапывая грунт. Поэтому есть надежда, что останки Елены Шидянской до сих пор целы.