Должно хватить на всё

Как взрастить денежное дерево, чтобы оплатить коммуналку

Блага цивилизации дорожают

В Крыму увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Выросла стоимость электроэнергии, а также услуг теплоснабжения и подачи воды в тех населенных пунктах, где она не достигла экономически обоснованного уровня.

Например, стоимость природного газа для населения увеличилась на шесть процентов. На все виды использования газа (для приготовления пищи, нагрева воды с использованием газового нагревателя, индивидуального отопления) цена за 1000 кубометров с 1 июля состовляет 4451,6 рубля, если потребление не превышает 3500 кубометров в год, и 8483,8 рубля за каждую тысячу кубометров свыше этих объемов.

За электричество теперь тоже придется платить больше. Для жителей городов тариф поднимется до 2,70 рубля за один киловатт, если объем потребления не превышает 150 киловатт в месяц. Если он составляет от 150 и до 800 киловатт — тариф установлен 3,38 рубля, свыше 800 киловатт цена останется такой же — 4,95 рубля. Такие же цены на электричество будут для жителей поселков городского типа. В сельской местности стоимость киловатта будет 2,54 рубля, если использовать в месяц до 150 киловатт. Тариф 3,13 рубля за киловатт установлен при потреблении от 150 до 800 киловатт. Если домовладение сжигает более 800 киловатт, то стоимость останется на прежнем уровне — 4,95 рубля. Как и ранее более низкие тарифы установлены для домов, оборудованных электроплитами и электрообогревательными установками.

Что же касается тарифов на водоснабжение и водоотведение для населения, то, как пояснили в пресс-службе Госкомцен РК, если в населенном пункте действовавшие до этого тарифы на услуги водоснабжения или водоотведения превысили планку в 31,55 рубля, то с 1 июня они понизились. Например, «Вода Крыма» и «КВК», у которых ранее действовал тариф 35 рублей за кубометр воды, снизили его до 31,55 рубля. Если же в населенном пункте тарифы не дотягивают до экономически обоснованных и не достигают предельного уровня, то продолжат постепенно расти в соответствии с тарифными решениями, принятыми в конце 2017 года.

К тому же у жителей многоквартирных домов с начала текущего месяца появилась дополнительная статья расходов. С июля в квитанции на оплату электроэнергии для жителей многоквартирных домов Симферополя включают дополнительный пункт — оплату электроэнергии, которую используют на общедомовые нужды. Речь идет об освещении лифтов, лестничных шахт и пролетов. Это касается жителей многоэтажек, находящихся в управлении самых больших МУПов города. Размер тарифа зависит от этажности дома и наличия лифта. В зависимости от этих критериев, стоимость освещения будет варьироваться от 11 до 40 рублей с квартиры. Расчет взяла на себя энергетическая компания. Сомневающиеся в точности тарифа симферопольцы могут обратиться за разъяснениями в «Крымэнерго».

Остается надежда на зелень

Выращиваем в квартире денежное дерево

«Красулла», или в простонародии «толстянка» есть в доме у многих, но далеко не у всех это растение вырастает красивым и действительно похожим на дерево. Говорят, это плохая примета, мол, денег не будет. А чтобы были, надо постараться, предварительно ознакомившись, как все сделать правильно.

Увы, в городской квартире крайне трудно создать для красуллы идеальные условия, поэтому деревце обязательно нужно формировать и желательно начинать делать это тогда, когда оно еще совсем маленькое.

Первая ошибка, которую совершают большинство людей — это неправильный выбор горшка. При большом объеме земли стержневой корень тянется вниз, а само растение вверх, что делает его тонким и слабым. Потому лучше всего помещать растение в небольшой и плоский горшок.

Почва для денежных деревьев должна наполовину состоять из песка и мелкого гравия. Ее без труда можно купить в цветочных магазинах.

Если при пересадке стало очевидным, что корень растения сильно вырос в длину, следует немного укоротить его ножницами.

Поливать денежное дерево рекомендуется не обильно, но часто, так как при обильном поливе в горшке может застаиваться вода, что часто становится причиной загнивания корней растения.

Если дерево маленькое и не желает ветвиться (оптимальная высота 15 сантиметров), нужно отщипнуть 2 маленьких верхних листика (можно отщипнуть и больше), но только так, чтобы на конце веточки оставались 2 больших листа. Позже на этом месте должно начаться ветвление (появятся сразу 2 пары листиков), если же этого не произойдет и будет только одна пара, ее следует отщипнуть повторно.

Красулла — очень живучее растение. Оно не требует особого ухода и даже без проблем перенесет продолжительное отсутствие полива. Размножить его также легко. Просто, поставьте в воду небольшую веточку, и через несколько дней она даст корни.