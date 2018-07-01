Пользуются лояльностью

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Интересные новости пришли на этой неделе из Феодосии. Первая – с душком, как говорится. Дело в том, что некая феодосийская предпринимательница была оштрафована на сумму в одну тысячу рублей за незаконно размещенный в общественном месте баннер с рекламой секс-шопа, как об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии. А именно на городской набережной был обнаружен баннер с рекламой секс-шопа, который занимал внушительную площадь. Как пояснила сама нарушительница, о запрете размещения такой информации она знала, но старалась использовать все возможности для рекламы. В прошлом году ей был назначен штраф в размере 300 рублей за расклейку рекламы на столбах и фасадах зданий.

Также любопытны факты нарушения в части обустройства пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах, которые зафиксированы в этом прекрасном приморском городе. В частности, некий предприимчивый гражданин, не имея никакого отношения к пляжной территории, приметил удобный для себя участок, разместил на нём 13 шезлонгов и сдавал их в аренду. В прошлом году административная комиссия приняла решение оштрафовать его на пять тысяч рублей, в этом году сумма штрафа составила шесть тысяч.

В этой связи обращает на себя внимание что? А то, что штрафы такие, что нарушай и нарушай...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 488 от 20 июля 2018 года

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Просмотров: 75 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:58

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