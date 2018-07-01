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Говорят, что... выращивают амброзию

Евгению К. поразили «неправильные» сельхозугодья в Симферопольском районе: «Район аэропорта Симферополь. Амброзию, наверное, там решили выращивать. И куда идут деньги из бюджета, выделенные на борьбу с этим сильнейшим аллергеном? А ведь с каждым годом количество людей, страдающих от аллергии на пыльцу этого растения, стремительно растет».