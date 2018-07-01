В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... спасателям нет дела до отдыхающих

Не пожелавший представиться курортник в шоке: «Товарищи, учитесь плавать! Уже ни в какие рамки не лезет... Вы должны спасать людей на воде, а не баловать свой организм холодным пивком! Пляж «Учкуевка», Севастополь».