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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... пляжи превратили в туалеты

Говорят, недостаточным количеством общественных туалетов близ пляжей Судака недовольны даже местные жители. Мол, как так, сезон в разгаре, а на набережной кучи мусора, грязь и ужасная вонь! По сообщениям горожан, настоящая экологическая катастрофа наблюдается на участке от «Бригантины» до кафе «Ривьера», где расположены прибрежные бары и детские площадки. По ночам отдыхающие, приняв на грудь много пива и прочих напитков, идут в туалет… на пляж. Ночь, темно, ничего не видно и, главное – бесплатно. В итоге на пляже запах, как в общественном туалете на вокзале. Утром туда приходят люди отдыхать, загорать… «Как во всем этом загорать? – возмущаются отдыхающие. – В обуви пройти противно, не то что босиком…»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 488 от 20 июля 2018 года

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Просмотров: 262 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:07

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