В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... строительство школы забросили

Говорят, строительство школы на улице Луговой в крымской столице закончилось, едва начавшись. «А ведь было столько фанфар по поводу этой стройки», – сетуют местные жители. Родители, прогулявшиеся на строительную площадку с целью записать своих чад в новое учебное заведение, испытали настоящий шок. Стройка заброшена. Около забытых зловонных так называемых биотуалетов стоят два полных поддона с мешками окаменевшего цемента... прямо под открытым небом. Ржавеет торчащая из фундамента арматура... Горы земли из вырытого котлована уже заросли бурьяном (землю так и не вывезли...) Заброшенные безлюдные вагончики... Люди задают властям вопрос: «Почему район остался без школы?»