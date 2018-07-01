...и высокая культура быта

Жители Раздольного борются с недобросовестной управляющей компанией

Наверное, ни одна другая сфера услуг не вызывает у граждан столько нареканий, как жилищно-коммунальное хозяйство. Причём основная масса претензий относится к качеству работы управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Крым даже вошёл в пятёрку регионов, в которых деятельность этих предприятий организована хуже всего.

Обширный прейскурант

О качестве работы одной из крымских управляющих компаний газете «Крымский ТелеграфЪ» рассказали жители посёлка Раздольное. С марта этого года там начало свою деятельность МУП ЖКХ «Раздольненское».

Юрий Шуйский, жилец дома № 22а на Евпаторийском шоссе:

«Должно было пройти собрание жильцов, чтобы собственники квартир либо выбрали управляющую компанию, либо образовали ТСЖ. Нам этого никто не дал сделать, а просто навязали УК, которая установила тариф 14 руб. за 1 кв. м. Сейчас нам с боем удалось снизить его до 11 руб. При этом из всего перечня заявленных компанией услуг предоставляются всего две: уборка возле подъезда и уборка придомовой территории. Больше ничего нет, а счета выставляют по полной программе. При этом за всё время не было предоставлено ни одного акта выполненных работ».

Постановлением Правительства РФ определён перечень обязательных услуг, которые должны предоставлять управляющие компании, — он состоит из 25 пунктов. А в списке МУП «Раздольненское» указано в два раза больше видов работ. Естественно, по каждому пункту с жильцов взимают плату. И каких услуг здесь только нет! Например, ремонт вентиляционных коробов, которые в обслуживаемых домах отсутствуют в принципе — вместо них обычные вентиляционные каналы. Включена в счёт и никому не нужная ежегодная замена ручек и петель на дверях подъездов. Есть также пункт «замена канализационных и водопроводных труб на пластиковые», хотя эта работа была проведена за счёт жильцов ещё до появления управляющей компании. В общем, гражданам навязывают какие-то услуги, которые либо не нужны, либо уже были предоставлены другими организациями, и в ближайшие годы в повторном выполнении этих работ не будет необходимости.

Елена Мощевикина, собственница квартиры в Раздольном:

«Мы не возражаем против того чтобы дом обслуживала управляющая компания, но хотим, чтобы тарифы были прозрачными и чтобы деньги взимались только за те услуги, которые реально предоставляются. Не устраивает также то, что предприятие не устанавливает льготы для пенсионеров. Когда мы обратились в компанию с вопросом: почему, нам сказали, что у них ещё не запущена какая-то программа для расчёта. Но как в таком случае они вообще берут с людей деньги? Говорят, что потом сделают перерасчёт и вернут переплату. Но зачем нам потом? Пенсионерам эти деньги сейчас нужны».

Неутешительные ответы

Раздосадованные таким обслуживанием жители Раздольного обратились с претензиями в Министерство ЖКХ РК и на горячую линию главы республики. Их заявления были перенаправлены в Инспекцию по жилищному надзору РК и в муниципалитет. Вскоре эту структуры предоставили свои комментарии по поводу происходящего.

«Учитывая ваши просьбы, указанные в обращении, администрация Раздольненского сельского поселения приняла постановление, которым откорректирован состав общего имущества, пересмотрен состав работ, вследствие чего тариф уменьшен с 13,96 до 10,98 руб. за 1 кв. м общей площади жилого помещения. Также предусмотрено составление акта приёмки выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подписываемый председателем совета МКД и управляющей компанией, — говорится в письме из муниципалитета. — Считаем, что перечень работ и услуг соответствует фактической необходимости. Расчёты проводились с использованием лицензионной программы „МКД расчёт“. Расценки, применяемые в программе, и состав работ отвечают действующему законодательству».

Что касается ответа Жилинспекции, то в нём граждан лишь уведомляют о том, что по результатам проведённого в Раздольном открытого конкурса по отбору управляющей организации победителем признано МУП ЖКХ «Раздольненское», и ведомство не наделено полномочиями отменить результаты тендера.

Ответы, как видите, неутешительные. Были ещё обращения в прокуратуру, но и они не принесли результатов. Вся надежда теперь на личный приём у главы республики, убеждены жители Раздольного.

Как надо?

На самом деле, объясняют эксперты, вся беда в том, что недовольные граждане начали борьбу с недобросовестной управляющей компанией не с того, с чего следовало бы. Прежде чем идти на приём к главе республики, жильцам нужно обязательно направить письменную претензию в управляющую компанию с заявлением о непредоставлении им заявленных предприятием услуг. Даже если никакого ответа не последует, должно быть документальное подтверждение того, что обращение было.

Следующий шаг — самостоятельно написать жалобу в Жилищную инспекцию. Уже полученный ответ был дан на письмо, перенаправленное из Министерства ЖКХ. Но чтобы обращение возымело действие, его необходимо составить должным образом.

Вячеслав Мартынов, представитель АНО «ЖКХ Контроль РК»:

«Обращение обязательно должно содержать просьбу провести проверку работы управляющей компании. При этом нужно указать, в связи с чем у жильцов возникли претензии к обслуживающему дом предприятию. В данном случае, например, МУП не выполняет условий договора. В частности следует перечислить те услуги, которые не предоставляются, но за которые взимается плата, — описать всё как есть. По итогам проверки Жилищная инспекция выдаст управляющей компании соответствующие предписания, а если они не будут выполнены, последует административное наказание в виде штрафа».

В письме следует также обратить внимание ведомства на тот факт, что управляющая компания не предоставляет актов о выполнении работ. Без этих документов предприятие не имеет права брать с собственников плату за свои услуги, даже если таковые были предоставлены. Причём акт должен составляться по факту выполнения любого вида работ. Например, вымыло предприятие подъезд — нужно подписать соответствующее свидетельство у жильцов.