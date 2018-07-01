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«Пришлый разрушитель»

Медучреждение в Багерово, в сталинском стиле

Из-за кого коллектив Багеровской районной больницы переживает раскол?

Внутрикорпоративные конфликты — вопрос скользкий и деликатный. Нечасто встретишь коллектив, в котором царят мир и согласие. Люди разные, у каждого свой характер, своя правда, а им приходится ежедневно делить ограниченное пространство и при этом делать общее дело. Ещё большая редкость, когда подчинённые довольны своим руководителем.

Руководитель с историей

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились сотрудники ГБУЗ РК «Багеровская районная больница», пожелавшие сохранить анонимность. «Мы очень просим о конфиденциальности в отношении наших фамилий, так как нашему руководителю ничего не стоит вышвырнуть людей на улицу — всем несговорчивым он предлагает написать заявление об увольнении», — говорят представители коллектива медучреждения. Что же произошло и кого так опасаются наши читатели?

Ещё в 2016 году Багеровская районная больница была присоединена к Ленинской центральной районной больнице, расположенной в 55 км от посёлка. При этом было проведено сокращение штата.

«Мы остались без главного врача, отдела кадров, бухгалтерии, экономистов, секретаря, — рассказывают представители коллектива больницы. — Мы были самостоятельным учреждением, которое само на всё зарабатывало, полностью себя содержало и обслуживало. В ноябре 2017 года на должности главного врача Ленинской центральной районной больницы был утверждён Владимир Подлипенцев. Багерово находится в 10 км от Керчи, и мы наслышаны о деятельности нынешнего главврача: где бы он ни работал, везде оставляет после себя негатив и разруху!»

Карьера у Владимира Подлипенцева действительно напряжённая. После окончания Крымского медуниверситета он работал в скорой помощи, затем травматологом в Керченской портовой больнице. Был главным врачом детского санатория «Киев» в Керчи. С июля 2015 года занимал должность главврача Керченской портовой больницы на водном транспорте. С сентября 2014 года заинтересовался политикой: целый год был депутатом Керченского городского совета, а с 30 сентября 2015 года — депутатом Государственного совета РК первого созыва.

В июне 2016 года сессия Керченского горсовета назначила Владимира Подлипенцева первым заместителем главы городской администрации. Причём в связи с тем, что тогдашний руководитель муниципалитета Сергей Писарев находился под следствием за получение взятки, Керчь возглавил именно его первый зам. После этой должности политическая карьера Подлипенцева несколько сбавила обороты, и он возобновил врачебную практику в травматологическом отделении городской больницы № 1. И, наконец, в конце прошлого года стал главным врачом в Ленинской райбольнице.

В Ленинской райбольнице

Волна увольнений

Увы, на новом месте работы у Подлипенцева не всё пошло гладко. Вскоре после его назначения в больнице Багерово разгорелся конфликт: несколько сотрудников стали обвинять руководителя в том, что он ведёт медучреждение к развалу. Представители коллектива недоумевали, почему при наличии достойных врачей на местах на пост руководителя центральной районной больницы был назначен «пришлый городской разрушитель».

Со временем ситуация еще более обострилась из-за череды увольнений. Без работы остались ведущий экономист Ленинской центральной больницы, начальник отдела кадров и главный бухгалтер. В мае были уволены экономисты по тендерным закупкам, и Багеровская больница, по словам представителей коллектива, осталась без медикаментов, медоборудования, стройматериалов, хозтоваров и канцелярских принадлежностей.

«После присоединения к Ленинской больнице в нашем медучреждении из администрации остались только заведующий Фадеев и начальник хозяйственного отдела Сумина, — говорят недовольные Подлипенцевым представители коллектива. — Главный врач увольняет сильных сотрудников, на основании сфабрикованных анонимных докладных выносит выговоры и предлагает подчинённым написать заявление об уходе, угрожая в случае отказа выгнать по статье. Наконец Подлипенцев, собрав сплетни у своих друзей в Багеровской больнице, уволил и Фадеева с Суминой. Следующее увольнение — старшая медсестра терапевтического отделения и отделения сестринского ухода Яцун. Её к написанию заявления подвели путём гнобления».

Убрав с руководящих должностей всех недовольных, Владимир Подлипенцев назначил вместо них своих людей, говорят обратившиеся в редакцию сотрудники Багеровской больницы. Но от нового руководства больше разговоров, чем дела. Например, коллектив неоднократно писал главному врачу об аварийном состоянии здания, в котором расположено медучреждение, но администрация оставляла обращения подчинённых без внимания.

В конце июня представители коллектива отправили письмо в администрацию главы республики Сергея Аксёнова с просьбой разобраться в ситуации. Сотрудники Багеровской больницы сомневаются в законности проведённых увольнений и просят прекратить руководительский произвол.

Главное — работа

Само собой, мы не могли опубликовать этот материал без комментария другой стороны конфликта — главного врача Ленинской центральной районной больницы Владимира Подлипенцева. К слову, он охотно согласился высказаться по поводу всех обвинений и, в частности, рассказал, почему уволил Фадеева, Сумину и Яцун. Именно это событие, как вы помните, переполнило чашу терпения оппозиционеров нового руководителя.

По словам Подлипенцева, указанные сотрудники были постоянно недовольны работой главврача Ленинской больницы и настраивали коллектив против него. При этом оппозиция в Багерово в меньшинстве — большая часть персонала по отношению к новому руководству настроена вполне лояльно.

Старшая медсестра Яцун неоднократно жаловалась Подлипенцеву, что багеровские медсёстры не признают её авторитет, так что главврачу приходилось приезжать в больницу, общаться с персоналом, лично просить, чтобы молодого специалиста не обижали и помогали в работе. Потом уже выяснилось, что Яцун не стеснялась грубить подчинённым и вела себя не очень достойно и в профессиональном плане. Начальник хозотдела Сумина на обращения сотрудников за расходным материалом постоянно отвечала, что в наличии ничего нет, поскольку в Ленинской больнице игнорируют её заявки. Тем не менее после её увольнения обнаружились целые запасы этого расходного материала. Оказывается, всё в больнице было, но почему-то оседало в закромах начальника хозотдела. Что касается Фадеева, то, по словам Подлипенцева, он демонстрировал нулевые показатели в работе.

«При всём этом я никого из сотрудников не увольнял, хотя у меня к ним действительно были претензии, причём абсолютно обоснованные, — говорит главврач Ленинской центральной районной больницы. — Эти люди ушли сами, поджав хвосты, и теперь пишут жалобы руководству республики и в газету. А для меня главное, чтобы медучреждение работало, чтобы больные получали лечение. Что же касается проблем со снабжением, то они есть — скрывать не буду. Там много технических вопросов — не всегда ситуация зависит от руководства учреждения. Тем не менее всё необходимое в обеих больницах есть: жизненно важные лекарственные средства, оборудование, медицинский материал».

Кстати, администрация Ленинской больницы давно обеспокоена поведением оппозиционной группы сотрудников, и сейчас принято решение написать заявление в полицию с жалобой на клевету.

Как вы понимаете, редакция «Крымского Телеграфа» не может встать на чью-либо сторону в данном конфликте и предлагает читателям самим делать выводы. Хочется верить, однако, что выяснение отношений между сотрудниками больниц никак не отражается на качестве их работы и оказании своевременной и качественной медпомощи гражданам.

Белла ДОБРОНРАВОВА
Фото reporter-crimea.ru, В. Зайцев,
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 488 от 20 июля 2018 года

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Просмотров: 191 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:35

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