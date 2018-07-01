Киловатты лишними не бывают, или Как мы лампочки симферопольцам вкручивали

В Симферополе прошел автоквест среди работников средств массовой информации «Мы освещаем вашу жизнь!» Таким образом были освещены подъезды в районах: Пневматика, Мате Залки, Героев Сталинграда, Маршала Жукова, на улицах Киевской, Гагарина, Семашко, в микрорайоне ГРЭС и многих других.

Не простое это дело

Журналисты Крыма приняли участие в квесте, который прошел при поддержке Министерства ЖКХ Республики Крым. Цель в общем-то простая — заменить в подъездах старые лампочки на новые. На это было отведено определённое время и выдано определённое количество лампочек каждой команде, участвовавшей в мероприятии. Команды составлялись из сотрудников сразу нескольких крымских СМИ, в числе которых был и «Крымский ТелеграфЪ». Кстати, в последний раз такую акцию в Симферополе проводили почти 10 лет назад и с определённым, надо сказать, успехом. Лампочки были в некотором дефиците, видимо, ешё тогда не прошёл социальный шок у населения, помнящего, как в 90-е лампочки просто в открытую воровали, и вкручивать их не спешили. И с тех пор, как казалось, ситуация не слишком изменилась, и в городских многоэтажках новые лампочки не будут лишними.

Но выполнить это задание на самом деле оказалось далеко не просто.

Первое, с чем столкнулись журналисты, — закрытые домофонные двери в подъездах и недоверие жильцов.

Анастасия Кваша, участница квеста:

«Самое легкое было, как оказалось, — это добраться до места старта! В жеребьевке нам попался район Мате Залки, чему мы, конечно, обрадовались, потому что район нам был знаком. Но сложности начались практически сразу — от пробок на дорогах и ремонтных участков до недоверия жителей к подобным акциям. Попасть в подъезд было очень сложно — большая часть жильцов на работе, дома лишь дети и пенсионеры. И обе эти категории никому не верят. Пришлось, конечно, немного сократить объяснения и представляться словами „МУП. Замена лампочек в подъезде“. Это сэкономило время, хотя недоверчивые бабушки следили за каждым нашим передвижением».

Большинство жителей все-таки не вешали трубку домофона и открывали журналистам заветные двери.

У каждой команды в списке значилось 25 подъездов и, соответственно, 25 лампочек плюс несколько запасных. В идеальном варианте журналисты должны были вкрутить все лампочки, что у них были, и осветить как можно больше этажей. В итоге именно так и получилось, и подъезды в районах Пневматики, Мате Залки, Героев Сталинграда, Маршала Жукова, на улицах Киевской, Гагарина, Семашко, в микрорайоне ГРЭС стали на несколько тысяч ватт светлее.

Алина Толвай, редактор, участник квеста:

«С самого начала задача, поставленная перед командой, казалась простой и лёгкой, но не тут-то было! Когда очередной подъезд был закрыт, а время неизбежно шло вперёд, работая против нас, я поняла, что надо находить разные пути решения проблемы закрытых дверей. Мы общались с жителями домов, бегали, прыгали, таскали стремянку, поддерживали друг друга, но главное — вкручивали лампочки во всех подъездах».

Во время прохождения квеста журналисты обратили внимание на то, что в некоторых подъездах на всех этажах были установлены светодиодные лампочки. Этот факт не мог не порадовать. Люди начали, похоже, всё больше и больше пользоваться современными высокотехнологичными и экологически более безопасными осветительными приборами.

Андрей Трофимов, председатель Союза журналистов Республики Крым:

«Свет — то, чего нам всегда не хватает. Это очень большое и нужное дело. Мы смогли решить существующую проблему для некоторых людей и стать лучиками света. Большое спасибо всем участникам, которые пожертвовали своим временем и силами и помогли в добром деле!»

Ворох проблем

Лампочки лампочками, но жители многоквартирных домов жаловались журналистам и на многое другое. Грязь, мусор, обвалы и небольшие оползни — это те проблемы, которые не меньше света волнуют людей. И сбор подобной проблемной информации также оказался в активе по окончании этого мероприятия.

«Вы знаете, мы покупаем за свои деньги лампочки в подъезд и сами их меняем. С этим мы еще как-то миримся, но вопрос с грязью и ямами перед подъездом нам самим не решить. Пока выйдешь из подъезда и перейдешь дорогу — весь в грязи, куда ж такое годится?», — сообщила нам одна из жительниц многоквартирного дома в крымской столице. Очень характерный пример.