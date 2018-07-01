Не слежка, а возможность спасения

Почему так важна регистрация туристских маршрутов

О необходимости регистрации, об опасности в походах и как избежать неприятностей или даже трагедии, нам рассказали сотрудники горной поисково-спасательной службы ГУ МЧС Крыма.

Необходимость и сознательность

Регистрация пешеходного туризма в МЧС была практически всегда, но ранее можно было просто позвонить в службу, а вот теперь требуется личная явка. Любители экстремального отдыха могут скачать на сайте МЧС бланк маршрутных листов, заполнить его и явиться лично за получением печати, регистрационного номера и за инструктажем. Иногда люди приходят на регистрацию в день отправления в поход, но, как правило, регистрируются за неделю.

«Крым — небольшая территория, если сравнивать, к примеру, с Кавказом. У нас мобильная связь работает практически везде. Поэтому туристы сами звонят нам, если им необходима помощь, как зарегистрированные, так и нет. Естественно, выезд группы совершается ко всем», — рассказывает сотрудник горной поисково-спасательной службы ГУ МЧС Крыма Владимир Бирюков. Во время пожароопасного периода сотрудники МЧС не дают разрешения группе на выход в определенный район, там, где есть высокая пожарная опасность. Но, как показывает практика, экстремалы отправляются в дорогу без регистрации. А далее роль ловцов нелегальных туристов переходит к лесникам, экологам и т. д.

По выходе с маршрута туристы звонят диспетчерам, и их снимают с регистрации. В прошлом году заявок на регистрацию было 147, в этом — уже 100. Группы, которые регулярно отправляются в походы, всегда проходят регистрацию, состав некоторых из них достигает 100 человек. С начала года совместно с Крым-Спас было спасено 153 человека.

Кого спасают чаще всего

По личным наблюдениям спасателей отмечено, что те группы, которые регулярно занимаются пешеходным туризмом, крайне редко обращаются за помощью. Чаще всего, если и поступают вызовы от них, это связано с проблемами личного здоровья: инсульт, аппендицит, ОРВИ и т. д. Часто спасательным группам поступает сигнал о пропаже любителя грибов. Грибники в основном — это люди преклонного возраста, которые редко берут с собой мобильные телефоны. Родственники обращаются к спасателям за помощью, когда уже к вечеру человек не возвращается домой. Также не стоит забывать: даже если вы в походе не один, риск потеряться велик. Был случай, когда двое мужчин отправились за грибами. К вечеру любители природы решили, что пора возвращаться домой. Один из них отправился вперед посмотреть дорогу. В итоге его искали трое суток. У пострадавшего случился инсульт.

Какие опасности ждут в горах

Условно выделяется несколько категорий опасностей: смена погодных условий, травмы, переохлаждение, индивидуальные проблемы со здоровьем и животные.

Конечно же, важны опыт и профессионализм руководителя группы, чем опытней он, тем безопасней поход.

Что же касается животного мира, то в первую очередь стоит избегать встречи с диким кабаном. «Парень отправился в одиночный поход и на одной из троп встретил кабана», — рассказал «Крымскому Телеграфу» Владимир Бирюков. Неизвестно, по какой причине, но кабан накинулся на парня. Так как это животное может нанести очень серьезные травмы, молодой человек во время борьбы использовал нож. Весь окровавленный, он ползком вылез на горку, где работал мобильный, и связался с сотрудниками МЧС. Рваные укусы руки, перелом ноги — вот в таком состоянии спасатели нашли потерпевшего. По версии лесников, когда кабаниха ждет потомство или же охраняет своих детенышей, она становится очень агрессивной. Однако чаще всего животное само старается избежать встречи с человеком. Если всё-таки у вас на пути встал кабан, постарайтесь максимально быстро залезть на дерево.

Также стоит остерегаться и одичавших собак, особо опасны стаи. Что касается лис, не стоит их прикармливать. Зачастую люди умиляются встрече с диким зверем, но помните, что 90% рыжих красавцев заражены бешенством.

Смертельный холод

Если вы начинающий любитель походов в горы, следует запомнить список самого необходимого: спички, палатка, фонарик, компас, GPS-навигатор, продукты и вода, теплые вещи.

На высоте в горах погода переменчива — светит солнце, жара, а через пять минут налетят тучи, пойдет дождь и температура воздуха может упасть на 10 градусов. Обязательно возьмите водонепроницаемую куртку, резиновые сапоги или другую непромокаемую обувь. Главное — вы должны находиться в тепле!

«Страшный был случай, когда на Ай-Петри замерзла группа студентов», — вспоминает трагедию сотрудник горной поисково-спасательной службы ГУ МЧС Крыма Евгений Казимиров. В 2004 году 11 студентов из донецкого вуза во главе с руководителем совершали неорганизованный поход в горы без регистрации и без маршрутного листа. 20 октября они решили пройти через Большой каньон, выйти на северный склон Ай-Петри и затем спуститься вниз. Когда ребята добрались до плато, неожиданно опустился густой туман. Группа сбилась с пути. До утра следующего дня они находились в горах на высоте 1200 метров без палаток, спальных мешков и теплой одежды. Промокшие насквозь ребята ждали своего преподавателя, который отправился за помощью. По данным синоптиков, в тот день были заморозки. К сожалению, не всем удалось выжить, трое подростков замерзли, остальных ребят в тяжелом состоянии доставили в больницу. Непонятно, почему преподаватель так халатно отнесся к походу, рискуя жизнями подопечных. Был бы известен их маршрут, время выхода и ориентировочное время прихода в случае невозвращения группы спасатели знали бы, где их искать. Вот для чего важна регистрация!