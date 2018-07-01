Крымоненавистники

Начали собирать специальное досье на тех, кто не признаёт российский статус полуострова

На этой неделе открылся новый фронт информационной войны — в Крыму начали собирать досье на политических, культурных деятелей и журналистов, не признающих российский статус полуострова. Об этом стало известно на заседании мониторинговой группы по соблюдению прав человека нынешней властью Украины. о создании списка крымоненавистников, сразу вызвавшего неоднозначную реакцию в обществе, сообщил председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Мы создаём досье, в которое будем включать тех людей, которых мы называем крымоненавистниками. То есть это те люди, которые не признают выбор крымчан в марте 2014 года», — сказал председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе.

Кто в списке?

По словам председателя Общественной палаты, в «крымское досье» (по умолчанию вполне официальная чёрная метка, документ, исходящий фактически из стен Госсовета республики) уже попали экс депутат Верховной рады Украины Андрей Сенченко, бывший председатель правительства АРК Сергей Куницын, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ректор так называемого ТНУ АРК Владимир Казарин и другие.

‌Отдельным блоком в досье значатся российские деятели культуры, которые негативно высказываются о проведении референдума в 2014 году. Так, по словам председателя Общественной палаты Крыма, в досье вошли режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахеджакова, актер Михаил Ефремов, музыкант Андрей Макаревич.

Также в списке некоторые журналисты, работавшие и жившие прежде в Крыму, а после событий 2014 года уехавшие на Украину, но по этическим соображениям мы их здесь не упоминаем. Список и без того большой. Также очевидно, что список этот будет расширен. Вопрос — насколько. Пока же можно оценить, за что те или иные личности попали в этот список крымоненавистников.

Сенченко — Денисова

Крымская весна выдавила с полуострова политиков, которые крымскими оставались только номинально, а на самом деле уже давно торговали интересами республики и ее жителей в Киеве. Но в свое время их деятельность в Крыму наделала много шума, который вызывал самый пристальный интерес прежде всего у правоохранительных органов. И в первую очередь в связи с этим на память приходят фамилии верных соратников «украинской газовой принцессы», но регионального уровня махинаций — Андрея Сенченко и Людмилы Денисовой.

Также эти два политика, ныне известные своими резкими заявлениями в сторону российского Крыма, лишь ещё больше дискредитируют Украину в глазах крымчан, так как на полуострове и за Сенченко, и за Денисовой остался устойчивый шлейф скандалов, судов и вечных финансовых проблем.

Сокуров

Александр Сокуров, советский, российский кинорежиссёр и сценарист, народный артист России, в марте 2014 года не признал присоединение Крыма к России и выступил с заявлением, в котором указал, что использование военной силы против украинцев будет иметь необратимые последствия для России. На парламентских выборах 2016 года возглавлял петербургский список партии «Яблоко» (при этом оставаясь беспартийным). В феврале 2017 года Александр Сокуров сказал, что российские политические комментаторы, а также сотрудники российского телевидения и радиовещания рано или поздно предстанут перед Гаагским трибуналом, поскольку они «являются провокаторами, которые во время пожара разбрасываются спичками».

Ахеджакова

Артистка Лия Ахеджакова на старости лет оказалась в определённой степени общественным изгоем. Хотя резкость её суждений относительно российского Крыма уже не та. Например, известно недавнее её интервью одному из подразделений явно антироссийского «Радио Свобода», где Ахеджакова говорит, что признание Крыма российской территорией людьми, «которые некогда были близки и уважаемы ею, сегодня ранит душу». Тем не менее, судя по высказываниям, российская артистка отдаёт отчёт реальности: понимает, что Крым присоединили всерьёз: «то, что мы имеем, мы имеем надолго», говорит она.

Казарин

Владимир Казарин работал вице-премьером Крымской автономии в 2001–2005 годах, вице-губернатором Севастополя в 2006–2010 годах. В обоих случаях был заместителем Сергея Куницына, который сейчас в Верховной раде представляет Блок Петра Порошенко. До марта 2014 года Владимир Казарин возглавлял кафедру русского языка и литературы Таврического национального университета им. Вернадского. Затем — ту же кафедру в системе Крымского федерального университета, дипломы которого Украина не признает. Однако уже в октябре 2015 года Владимира Казарина уволили. Сам он считает, что причиной увольнения стали его резкие заявления в адрес России.

Куницын

Сергей Куницын оказался во власти, на крымском политическом олимпе ещё в кучмовский период и продолжает быть наверху — заседать в Верховной раде, и не где-нибудь, а во фракции Блока Петра Порошенко. Прежде сторонник собственной независимости от Киева, который всегда знал, с кем нужно поделиться, кому занести, в том числе кусок крымской недвижимости, которую он щедро раздавал несколько лет, — он теперь широко демонстрирует украинский патриотизм в Киеве. И если даже сделать скидку на личное частное мнение, уровень русофобии в его последних заявлениях довольно высок.

Почему же Сергей Куницын, бывший прежде даже председателем Севастопольской горадминистрации, остается востребованным при любой власти? Вероятно, потому что в своем стремлении выслужиться он «готов принять любую политическую окраску и перешагнуть через кого угодно», — так говорили, например, его бывшие соратники по очередной партии, из которой Куницын, как и из предыдущих, вышел «в поисках лучшей доли». Об этом лет десять назад и в «Крымском Телеграфе» статья была, с характерным названием: «Всех цветов радуги»...

Акунин

Известный российский писатель Борис Акунин, пожалуй, делал одни из самых бескомпромиссных заявлений по поводу статуса российского Крыма, не признавая последний. В выражениях писатель не стеснялся и не стесняется. Но, похоже, самое резонансное его заявление было сделано по горячим следам русско-украинского конфликта в 2014 году в Польше, на литературном фестивале в Кракове, где он назвал присоединение полуострова «воровством». Также, говоря о ситуации, которая сложилась с Крымом, Борис Акунин заявил, что, по его мнению, в Крыму нужно было бы провести еще один референдум. «Я бы провёл референдум с длительной подготовкой и под строгим международным наблюдением. И пусть сами крымчане решают, куда им двигаться: туда, сюда или самим по себе», — заявил Акунин. Но вопрос Крыма, как известно, закрыт. Так что это писатель что-то себе просто придумал...

Макаревич и Ефремов

Позиция знаменитого музыканта, артиста Андрея Макаревича по российскому Крыму известна с начала 2014 года, и он её не менял. Не приемлет. Вот недавно снова в очередном интервью о своей позиции по вопросу принадлежности полуострова сказал только: «все суждения на тему исторической территориальной принадлежности Крыма — напрасная демагогия»... Макаревич также развеял слухи о том, что у него отобрали бизнес в Крыму. «Я там участвовал в дайв-центрах, которые мы закрыли лет за пять до всех этих событий. А что касается производства очень плохого вина под названием „Андрей Макаревич“, то это жулики, которые нашли мужичка по имени Андрей Макаревич и на него оформили фирму. А он никакой мне даже не родственник», — сказал он. О скандальном вине до сих пор, кстати, напоминает полусохранившаяся вывеска над бывшим магазином на улице Залесской в Симферополе.

Да и позиция артиста Михаила Ефремова немногим отличается от высказываний Макаревича. И тоже, конечно, человек имеет полное право на собственное мнение. Хотя порой приходится и отвечать за слова. Например, недавно Михаил Ефремов в интервью сказал, что для улучшения отношений с Украиной «необходимо отдать Крымский мост им или поставлять газ бесплатно в течение нескольких лет». Это высказывание было резко воспринято общественностью. На актера обрушился шквал критики, его мнение посчитали возмутительным и даже пригрозили уголовным сроком за призыв к нарушению территориальной целостности страны.