Лучший чемпионат всех времен

Миллионы поклонников самой популярной игры на планете не могут ошибаться

Самую лучшую оценку дал завершившемуся на полях одиннадцати городов России XXI чемпионату мира по футболу президент ФИФА Джанни Инфантино, а три миллиона зрителей, которые побывали на матчах на прекрасных стадионах, радушно были встречены гостеприимными организаторами мирового футбольного форума, проходящего раз в четыре года.

Итоги мундиаля

Да, это был классный чемпионат. Классным на нём было всё: организация, атмосфера, сюжет. И выступление сборной России. В том, что всё будет круто вокруг футбола, мы не сомневались, и это могут подтвердить постоянные читатели нашего еженедельника. А вот в возможностях нашей команды — да. Но и ребята, ведомые в бой своим коучем Станиславом Черчесовым, тоже оказались молодцами, остановившись в шаге от малого, а то и большого финала, где уже шла борьба за награды чемпионата.

Вот его окончательные итоги: 1. Франция, 2. Хорватия, 3. Бельгия, 4. Англия, 5. Уругвай, 6. Бразилия, 7. Швеция. 8. Россия, 9. Колумбия, 10. Мексика, 11. Испания, 12. Дания, 13. Португалия, 14. Швейцария, 15. Япония, 16. Аргентина, 17. Сенегал, 18. Иран, 19. Южная Корея, 20. Перу, 21. Нигерия, 22. Сербия, 23. Тунис, 24. Саудовская Аравия, 25. Германия, 26. Польша, 27. Марокко, 28–30. Австралия, Исландия, Коста-Рика, 31. Египет, 32. Панама.

В минувшем номере «Крымского Телеграфа» мы расстались с читателями в тот момент, когда оставалось провести всего четыре поединка из 64-х запланированных календарём. И вот сегодня есть возможность подробно рассказать о них, тем более что технические данные по полуфинальным матчам Франция — Бельгия (1:0) и Хорватия — Англия (2:1) мы успели опубликовать в нашем предыдущем номере.

Полуфинал

Если говорить откровенно, то все четыре полуфиналиста вышли на очередной плацдарм турнира, с которого уже непосредственно можно было попытаться дотянуться до Золотого кубка ФИФА. Им, кстати, из нынешних финалистов уже владели французы, правда двадцать лет назад, и англичане, добившиеся успеха 52 года назад, когда всех игроков нынешней сборной еще не было на свете. А вот у их соперников, хорватов, имелась мировая бронза, добытая тоже двадцать лет назад, а у бельгийцев высшим достижением на мундиалях было четвёртое место, которое им досталось и того раньше, в 1986 году. Однако полуфиналы заранее предупреждали, что одна сборная из этого квартета, казалась бы, равных по классу мастеров останется без медалей. Но тут на весы удачи должны были лечь мастерство и авторитет их наставников, особенно при условии, что даже грубейшая ошибка может оказаться роковой, а одна удачная находка — помочь угодить в яблочко.

В этой ситуации самым опытным, и как футболист, и как наставник, оказался чемпион мира и Европы, тренер французов Дидье Дешам, который уже успел привести свою команду к серебру на Евро-2016. Ведь в неё весьма уверенно подбираются ребята, родившиеся в африканских странах: Конго, Мавритании, Мали, Камеруне, Гвинее, Того, Анголе, Сенегале, Алжире. Специальные тренеры-разведчики находят их ещё малышами, перевозят во французские футбольные академии, зачастую с семьями, они получают французское гражданство, становясь со временем звёздами мирового и европейского масштаба. Хотя и соперники Дешама, тоже съевшие немало горького тренерского хлеба, испанец Роберто Мартинес (стоящий у руля бельгийской сборной), хорват Златко Далич, англичанин Гарет Саутгейт тоже, как говорится, парни не промах, но тренерского опыта у них поменьше.

Однако в поединке с бельгийцами Дешам решил прежде всего обеспечить безопасность своих ворот от кавалерийских наскоков соперника, но и те особенно не рисковали, зная, как их противник геометрически может вычертить свою атаку. И всё же в первом тайме, при крайне осторожных действиях обеих команд, француз Уго Льорис и бельгиец Тибо Куртуа, кстати, оба они защищают ворота английских клубов, умудрились блеснуть отличными сейвами.

Но в самом начале второго тайма при подаче углового удара Антуаном Гризманном Куртуа (его в свои ряды уже приглашает мадридский «Реал») не успел в гуще игроков подобраться к мячу. И пришедший на помощь своим товарищам прыгучий центральный защитник французов Самюэль Умтити головой успел «чиркнуть» по мячу. Круглый, изменив направление полёта, опустился в сетку ворот бельгийцев. Увы, Галльские Петушки уже к этому моменту стали переигрывать Красных Дьяволов. Но отдадим должное и парням Мартинеса, и его звездному помощнику, чемпиону мира и Европы в составе сборной Франции, легендарному форварду Тьерри Анри, которые под занавес поединка нашли в себе силы, чтобы попытаться изменить минимальный счёт. Но, увы, на этот раз им этого сделать не удалось.

Весьма трудно пришлось и сборной Хорватии в поединке с англичанами, особенно после двух подряд матчей, сыгранных в плей-офф, с Данией и Россией, где победа им досталась только в послематчевой серии пенальти. Вот и теперь, играя в «Лужниках» с молодыми, талантливыми, полыми сил футболистами, выступающими исключительно за английские клубы, собранные почти со всей Европы, хорваты весьма невзрачно провели первый тайм. Уже на пятой минуте в ворота Даниела Субашича влетел мяч, мастерски пробитый со штрафного удара британским защитником Кираном Триппьером. Ну а используй претендент на Золотой мяч «Адидас»" Гарри Кейн два «дохлых» момента у ворот балканцев, и их уже до перерыва можно было «хоронить».

Но молодые мастера английского футбола не предполагали, что старичкам из Хорватии хватит пятнадцать минут отдыха, чтобы устроить им баню с первых же минут второго тайма не только в основное, но и в добавочное время поединка. И британцы могут только радоваться и восхвалять своего голкипера Джордана Пикфорда за то, что он пропустил лишь два мяча от Ивана Перишича и Марио Манджукича, а не получили «пятёру» голов, которые бы перечеркнули все их нынешние достижения и будущие, которые им все прочат, прежде всего, на Островах. Ну а хорваты совершили спортивный подвиг на этом мундиале, отбросив на обочину чемпионата двух победителей мировых первенств — Аргентину и Англию и хозяев турнира — россиян! Правда все участники полуфинала высказали желание, чтобы впредь эти поединки проводились в один день и в одно время.

Малый финал (игра за третье и четвёртое места)

14.07. Бельгия — Англия 2:0 (1:0). Стадион «Санкт-Петербург» (64 408 зрителей). Арбитр Алиреза Фагани (Иран). Голы: Томас Менье (4-я), Эден Азар (82-я).

Бельгия: Куртуа, Менье, Вертонген, Компани, Алдервейрелд, Шадли (Вермален, 39-я), Тилеманс (Дембеле, 78-я), Витсель, Де Брёйне, Э. Азар, Лукаку (Мертенс, 60-я).

Англия: Пикфорд, Триппьер, Роуз (Лингард, 46-я), Стоунз, Джонс, Магуайер, Лофтус-Чик (Алли, 84-я), Дайер, Делф, Стерлинг (Рашфорд, 46-я), Кейн.

В футбольном мире вот уже какой год обсуждается тема о ненужности малого финала, победитель которого получает бронзовые медали, а проигравший — «деревянные» и, совершив такой же затяжной подъём на футбольную вершину, остаётся с пустыми руками (правда, не считая бонуса за четвёртое место, на этот раз потянувшего на 22 миллиона долларов США, на миллион меньше, чем у третьего призёра мундиаля). И, мол, лучше вручать неудачникам полуфинала по комплекту бронзовых наград без дополнительной игры.

Но в таком случае свыше 64 тысяч питерцев и гостей прекрасного города и миллионы телезрителей лишились бы блестящего зрелища. В нём первый тайм остался за Красными Дьяволами (на этот раз игравшими в жёлтых футболках), и уже в дебюте встречи их защитник Томас Менье, получив передачу с противоположного фланга от коллеги по обороне Насера Шадли, вколотил гол в ворота Пикфорда. Ну а после перерыва уже англичане вовсю давили бельгийцев, которые смогли лишь под занавес матча благодаря высочайшему мастерству своего капитана Эдена Азара, в контратаке «расстрелявшего» Пикфорда, снять «смертельный зажим» с горла своей команды. Это позволило бельгийцам за 88 лет мировых чемпионатов подняться за бронзой на пъедестал почёта.

Большой финал (игра за первое и второе места)

15.07. Франция — Хорватия 4:2 (2:1). Москва, стадион «Лужники» (78 011). Арбитр Нестор Питана (Аргентина). Голы: Марио Манджукич (Хорватия, 18-я, автогол), Антуан Гризманн (38-я, с пен.), Поль Погба (59-я), Килиан Мбаппе (65-я) — Иван Перишич (28-я), Марио Манджукич (69-я).

Франция: Льорис, Павар, Эрнандес, Варан, Умтити, Погба, Канте (Н’Зонзи, 55-я), Матюиди (Толиссо, 73-я), Мбаппе, Жиру (Фекир, 81-я), Гризманн.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич (Пьяца, 81-я), Ловрен, Вида, Брозович, Модрич, Ракитич, Перишич, Манджукич, Ребич (Крамарич,71-я).

Перед седьмым матчем мундиаля-2018, который стал решающим в борьбе за титул чемпиона мира между сборными Франции и Хорватии, чемпионы мира — 1998 Галльские Петушки имели разницу мячей 9–4, а бронзовые призёры этого же чемпионата Шашечники — 10–4. И вряд ли кто-нибудь мог предположить, что в финале будет побит рекорд решающих поединков, который с мундиаля-1958 принадлежал бразильцам, переигравшим тогда шведов со счётом 5:2. Причём в том финале отличился самый молодой голеадор, 19-летний Пеле, спустя несколько лет ставший легендой мирового футбола. Ведь в XXI веке все финалы мундиалей заканчивались со счётом 1:0 или даже серией послематчевых пенальти.

Но стоило начаться при переполненных трибунах «Лужников» главному матчу чемпионата, как стало ясно, что успеха с минимальным преимуществом команды не сумеют добиться. Ведь в первом тайме на все сто процентов были отмобилизованы «старички» из Хорватии. Но фарт, а без него в футболе играть весьма непросто, был не на их стороне. Ведь два гола французам подарили сами хорваты, когда Марио Манджукич сотворил головой автогол, а затем Иван Перишич, точнейшим ударом сравнявший счёт, пошёл помогать своим оборонцам отразить угловой удар, но коснулся мяча рукой. После долгих раздумий арбитр указал на «точку», и Антуан Гризманн технично сумел переиграть мастера по отражению высшей меры наказания в футболе Даниела Субашича, и первый тайм, как и второй, закончился со счётом 2:1 в пользу Петушков. Правда на этот раз два великолепных удара пришлись на долю Поля Погбы и Килиана Мбаппе, а у французов накосячил их капитан Уго Льорис, в безобидной ситуации уложивший мяч на ногу Манджукича, и тот умело распорядился подарочком, доведя итоговый счёт до 4:2, что позволило французам во второй раз стать чемпионами мира. В то же время их наставнику, чемпиону мира 1998 года, Дидье Дешаму посчастливилось стать третьим в истории футбола главным тренером вслед за бразильцем Марио Жоржи Лобо Загалло и немцем Францем Беккенбауэром, который является чемпионом мира как футболист, так и тренер. А вот его 19-летний подопечный Мбаппе, забив гол в финале, повторил рекорд шестидесятилетней давности самого Пеле. Это заставило не приехавшего из-за недомогания на нынешний мундиаль 77-летнего легендарного футболиста пошутить по этому поводу: «Коль Килиан стал повторять мои „детские“ рекорды, то, наверное, мне снова предстоит выйти на поле. Пусть быстроногий парень попробует побить мои новые рекорды, когда сам станет „стариком“!»

Шутки шутками, но Мбаппе был признан лучшим игроком среди молодёжи (до 21 года) и ему был вручён приз фирмы «Жиллетт». Золотой кубок «Адидас», который вручается лучшему игроку мундиаля, отправился к хорвату Луке Модричу, а «Золотая бутса» «Адидас», учреждённая для лучшего бомбардира, досталась англичанину Гарри Кейну, забившему шесть мячей. В свою очередь, «Золотая перчатка», приз, носящий имя советского вратаря Льва Яшина, вручён бельгийскому стражу ворот Тибо Куртуа.

Удостоились чести попасть в символическую сборную мундиаля-2018 вратарь Даниел Субашич (Хорватия), защитники Шиме Врсалько (Хорватия), Ерри Мина (Колумбия), Самюэль Умтити (Франция), Диего Лаксальт (Уругвай), полузащитники Лука Модрич (Хорватия), Н’Голо Канте (Франция), Анте Ребич (Хорватия), Эден Азар (Бельгия), нападающие Гарри Кейн (Англия), Килиан Мбаппе (Франция).