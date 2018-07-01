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СпецпроектОбзор прессы

Тут – мост, там – очереди

Украинские СМИ не могут оставить в покое тему Крымского моста

На этой неделе издания и сайты по ту сторону Перекопа, рассказывая о событиях на полуострове, снова живо интересовались, как поживает наш мост (что бы они вообще делали без этой темы!), сообщали об оскорбительных для них флагах и о неудобствах на границе.

Сколько машин!

Ещё одна тема, связанная с мостом и широко разошедшаяся в украинском информационном пространстве, связана с тем, что по Крымскому мосту с момента открытия по нему движения автотранспорта проехало уже более миллиона автомобилей в обе стороны. Рекордный же трафик был зафиксирован в воскресенье, 15 июля — за сутки по мосту проехало 31 511 транспортных средств. Об этом, в частности, сообщило в понедельник, 16 июля, ФКУ «Упрдор Тамань» Росавтодора, осуществляющее оперативное управление этим транспортным переходом.

Кроме этого, как сообщают украинские СМИ со ссылкой на российские ведомства, по имеющимся данным, в июле интенсивность движения по мосту выросла на 40%. «С 16 мая по 15 июля интенсивность движения в сторону Крыма превысила 554 тысячи автомобилей, в сторону Тамани — свыше 470 тысяч», — говорится в сообщении.

Также в связи с мостом традиционно упоминается и продолжающееся там строительство железнодорожной части транспортного перехода. Например, на прошлой неделе стало известно, что строители положили более 80% железнодорожных путей, которые соединят Крымский мост с транспортной системой России.

Едут меньше, но стоят

На фоне прекрасного способа попасть в Крым, коим стал, без сомнения, Крымский мост, ситуация на северной границе полуострова выглядит уныло. Украинские издания пишут, дескать, россияне умышленно создают очереди при въезде на полуостров у КПП «Чонгар», затягивая оформление транспортных средств, хотя никаких причин для этого не было. «Как отметили в украинской Госпогранслужбе, несмотря на очереди на Чонгаре, на двух других пунктах — „Каланчак“ и „Чаплинка“ — никаких очередей автотранспорта не было», агрументирует издание. Но, судя по реакции на эту новость в соцсетях, «ломанулись массово украинцы в Крым, на море, вот и очереди». Хотя то, что в Крым едет так много украинцев, украинской пропаганде нужно как-то нивелировать, и вскоре за этой информацией появилась следующая: по данным украинских пограничников, в последнее время на админгранице с Крымом фиксируется стабильное снижение транспортного потока. Настолько же, видимо, стабильное, как и существенное. А о существенности его говорит такая статистика: в июне 2018 года в сравнении с июнем 2017 года количество едущих в Крым снизилось на 6%.

Фактор раздражения

Прекрасно организованный и проведённый чемпионат мира по футболу в России не может не раздражать антироссийски настроенную часть аудитории (и даже анонсированный бойкот этому мероприятию в украинских СМИ тольком не получилось организовать — слишком много событий мирового значения происходило на мундиале! Приходилось реагировать). В некоторых СМИ в поисках какого-нибудь скандального повода стали обращать внимание на антураж, как говорится. И посчитали достойным внимания следующий: во время матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018, когда Англия уверенно обыграла Швецию и впервые за 28 лет вышла в полуфинал, на стадионе был замечен российский флаг с надписью «Севастополь». Раздуть скандал, впрочем, не получилось. Покричали сутки в интернете — и затихло. Кстати, во время игры между сборными Швеции и Англии на трибунах был замечен флаг России с надписью «Керчь». Он висел за одними из ворот и был виден во время телетрансляции.

Главное — эпитеты

Новость о том, что группа «Любэ» снимала на Крымском мосту свой новый клип (явно ярко-патриотического содержания), сама по себе интересная. Тут фишка в том, как, в какой пропагандистской манере преподносится эта новость. Здесь и «любимый певец Путина», и «устроил чрезвычайную ситуацию», и «оккупанты-аннексированный», и «скандальный мост», и всё в таком же духе. По сути, сообщается: «16 июля примерно в 11:00 утра на мосту образовалась огромная пробка. Как оказалось, снимают клип и из-за съемок рабочие перекрыли одну из полос дороги, установив на ней конусы и предупредительные дорожные знаки». Так что скоро ждём новую песню.

Александр СКОПОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 488 от 20 июля 2018 года

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Просмотров: 153 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:02

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