Ольга Потапенкова: «Во всём мире признано, что в XXI веке началась эпидемия аутизма»

Главный внештатный детский специалист-психиатр, заведующая детским отделением ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница No 1» рассказала еженедельнику «Крымский ТелеграфЪ» об особенных детях

О формах заболевания, о том, как жить с ребенком с РАС, мы поговорили с главным внештатным детским специалистом- психиатром, заведующей детским отделением ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница No 1» Ольгой Потапенковой.

Любые изменения в поведении должны насторожить

— Хотя слово «аутизм» сейчас на слуху, многие не знают, как оно «переводится». Так что такое аутизм?

— Аутизм — это прежде всего нарушение коммуникативных функций. Сложность не просто в общении, а в любых контактах с окружающими людьми. Пока причины возникновения аутизма окончательно не выяснены, однако установлено, что биологической основой заболевания является нарушение развития определенных структур головного мозга. Что повлияло? Конкретно сказать очень сложно. Над этой проблемой бьются целые научно-исследовательские институты, есть масса направлений изучения. Называют ряд причин: изменение экологии, активное вторжение в жизнь гаджетов, применение продуктов с генно-модифицированными клетками. Возможно, каждый из этих факторов является причиной заболевания. Но конкретно так и не установлено. Все эти предположения существуют в виде гипотез.

— В каком возрасте можно заметить отклонения и как проявляет себя заболевание?

— Наиболее характерный период, когда чаще всего встают вопросы о том, не страдает ли ребенок заболеванием, наступает примерно в возрасте 2,5–3 лет. Это то время, когда начинается активное формирование речи, а у ребенка ее нет. Важен факт направленности: если речь есть, то уместно ли сказано слово ребенком, понимает ли он обращенную к нему речь. Что несет в себе сказанное им: имеет ли коммуникативную функцию или как бы вне, само по себе. Ребенок говорит, но его слова не совпадают с контекстом ситуации. Так же малыш как бы отгораживается от родителей, делает вид, будто он их не видит и не слышит. А вот широкий возрастной диапазон считается с шести месяцев до четырех лет. С полугода младенец развивается по определенным этапам: фиксирует взгляд, в ответ на улыбку родителя отвечает улыбкой. И в какой-то момент мать замечает, что ребенок как-то не так на нее реагирует, стал апатичным... Любые отклонения от обычного поведения должны насторожить. Могут проявляться как симптомы легкой формы, когда нарушен контакт глаза-в-глаза, так и более тяжелые, когда он полностью отсутствует.

Болезнь или состояние

— Считаете ли вы аутизм заболеванием XXI века? Это заболевание вообще излечимо?

— Понимаете, понятие заболевание аутизмом спорно в том плане, что болезнь это или состояние? Речь об излечении не идет. Это состояние пожизненное, но коррекция возможна и реальна. Главное — правильный и грамотный подход. Еще есть расстройство спектра аутизма, так называемое РАС. Это проявление каких-либо черт аутизма, наличие каких-либо заболеваний, которые в сочетании дают аутистические черты. Уже во всем мире признано, что в XXI веке началась эпидемия аутизма. Рост случаев этого состояния просто колоссальный. За 30 лет, по данным американцев, он составил 600%. По своему опыту могу сказать так: работаю я с 1988 года, у нас детей с диагнозом «аутизм» на весь Крым было семеро, а сейчас более 300 официально зарегистрированных больных с подтвержденным диагнозом.

— При первых признаках аутизма очень часто родители не знают, к какому специалисту стоит обратиться в первую очередь...

— На данный момент информация об аутизме очень распространена, и мы стали отмечать, так сказать, гиперактивность родителей. Напуганные различной информацией, они начинают видеть, например, в неврологических реакциях ребенка небольшие изменения, и сразу у них возникает вопрос: а не аутизм ли это? И это хорошо! Если вас настораживает изменение в поведении ребенка, лучше обратиться за консультацией к специалисту. Главное — не затягивать, потому что есть такая практика раннего вмешательства: чем раньше оказывается психолого-педагогическая помощь, так называемая лечебная педагогика, тем быстрее проблема корректируется. Можно показать ребенка и неврологу, и детскому психологу, и психиатру. Никаких сложностей в этом нет, тем более есть профосмотры, например, в два года, где вы можете озвучить беспокоящий вас вопрос и получить консультацию. Радует, что большое количество родителей относятся к проблемам трезво, без стеснения, они понимают: если проблема есть, ее надо решать. Тем более что консультация — это не значит учет и вашему ребенку сразу «прилепят» какой-то диагноз. Консультация — это общение со специалистом, необходимое для того, чтобы понять, что с ребенком и какие пути коррекции выбирать, если проблема подтвердилась. Любой медицинский диагноз выставляется врачом. Аутизм — психические и поведенческие расстройства, поэтому официально диагноз выставляется психиатрами.

Риск есть у каждого

— Есть ли взаимосвязь болезни ребенка и образа жизни родителей? Среднестатистическая семья ребенка с РАС, какая она?

— Четкой взаимосвязи нет, но факторы микро- и макросоциальные, они, естественно, оказывают влияние на состояние. То есть если на проблему не обращают внимания и коррекция не проводится, естественно, состояние будет ухудшаться. А среднестатистическая семья ребенка с РАС — это самая обычная семья, которая не ведет асоциальный образ жизни. Как правило, это люди достаточно молодого возраста, от 25 до 45 лет. Статистика разноречивая, но, по нашим наблюдениям, взаимосвязи между возрастом будущих родителей и риском заболевания их ребенка аутизмом нет.

— Были ли случаи, когда родители отказывались от такого особенного ребенка?

— Если говорить именно об аутизме, то на моей памяти за 31 год был один такой случай. Из-за распада семьи ребенок оказался в интернате. Был официальный отказ от ребенка отцом, что касается матери, она исчезла в неизвестном направлении ранее.

Любите и помогайте!

— А какую помощь предлагает государство ребенку с аутизмом?

— Государство предлагает довольно-таки развернутый спектр медицинских и социальных услуг. Что касается медицины: если у ребенка установлен такой диагноз и его состояние говорит о том, что он нуждается в государственной помощи и поддержке, то ребенка отправляют на медико-социальную экспертизу. Там принимается решение, является ли ребенок инвалидом. Центра же, который занимается непосредственно с детьми-аутистами, нет. Но у нас есть прекрасные центры для детей-инвалидов, которые имеют направления и на работу с детками с аутизмом. В министерстве образования есть инклюзивные ресурсные центры, которые также оказывают помощь таким детям и именно в системе раннего вмешательства, то есть совсем маленьким. Эти центры более востребованы обществом, потому что направлены на коррекцию в ранней стадии, когда ребенку окажут психологическую помощь, помощь в развитии речи. Это в основном социально-психолого-педагогические методики. Родителям, конечно же, проще находиться в таких центрах, ведь само понятие больница, стационар не несет в себе положительных эмоций...

— Планируется ли создание такого центра?

— Конечно же, в будущем планируется создание центра помощи больным аутизмом на базе либо медицинского, либо санаторного учреждения. Но, опять же, он будет носить межведомственный характер. То есть коррекция должна быть комплексной. На вопрос, когда будет создан такой центр, ответить крайне сложно. На данный момент каждый ребенок получает необходимую помощь. Так, чтобы мы оставили ребенка и его родителей с проблемой наедине, такого быть не может. Поэтому все будет зависеть от возможностей государства, от анализа востребованности данного центра. Не стоит забывать, что любое открытие несет немалые экономические затраты. Сейчас мы оказываем помощь детям с этим заболеванием на достаточно высоком уровне.

— Жизнь с особенным ребенком — нелегкий труд. Дайте рекомендации, которых должны придерживаться родители дома, помимо помощи специалистов.

— Семья, в которой живет ребенок с аутизмом, должна жить полноценной жизнью. Ни в коем случае не запираться в раковине своих переживаний. Жить с этим — значит, именно ЖИТЬ. Не становиться рабом таких мыслей: мы не такие, как все. Чем семья будет более открыта, эмоциональна и радостна, тем быстрее будет происходить коррекция у ребенка. Такие дети часто не любят громкую музыку, шумные компании, но можно строить такие ситуации, в которых дети скорее социализируются. Главная задача семьи — вписать ребенка в социум. Во всем остальном, конечно же, стараться выполнять рекомендации специалистов. Что касается наказаний: понятия наказание и детство — вещи несовместимые. Наказание — это признание нашей родительской несостоятельности, следствие того, что мы не можем найти общий язык с ребенком. А наказывать больного ребенка вообще недопустимо. В чем его вина? Он не понимает, что с ним происходит. Любой поведенческий акт ребенка-аутиста, который несвойствен обычному ребенку, нужно использовать для создания контакта с ним.