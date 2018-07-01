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СоциумКультура, наука

Камень безразличия

Про памятник композитору Алемдару Караманову снова ничего не слышно

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» в своё время рассказывал о том, как в столице полуострова возникла странная ситуация с установкой памятника композитору Алемдару Караманову, почётному жителю Республики Крым, автору музыки Государственного гимна нашей республики. Проблема тогда поднятая, не смотря на надежды и заверения, так и «зависла»...

На том же месте

Прошло три года, а воз, как говорится, и ныне там. Памятника человеку, музыканту с мировым именем, который важен не только для истории родного края, но для и патриотического воспитания — в крымской истории единицы людей такого уровня — до сих пор нет. Даже уже разговоры попритихли. А ведь вокруг сколько новых памятников открыли в последние годы в разных городах Крыма! В Симферополе же, на родине знаменитого крымчанина — лишь камень уже второй десяток лет... Хотя на полуострове традиционно исполняются его произведения (в достаточном ли количестве — разговор отдельный).

Алемдар Караманов в Детском парке в Симферополе

Биография: фрагменты и детали

Алемдар Караманов родился 10 сентября 1934 года в Симферополе. Практически вся жизнь его связана с домом на улице Войкова, которая находится за нынешним парком имени Шевченко и сейчас носит имя Караманова (переименована после смерти композитора, в мае 2007 года). Отец, Сабит Темель Кагырман, турок (Караманов — русифицированная версия фамилии отца), был убеждённым коммунистом, партийным секретарём. Мать, Полина Сергеевна Величко, — русская. Работала в библиотеке, но, имея музыкальное образование, подрабатывала уроками музыки. В доме Карамановых было фортепиано, и однажды трехлётний Алемдар заинтересовался инструментом. Одарённого ребёнка, помимо общеобразовательной, отдали в музыкальную школу, после которой он поступил в музучилище, затем в Московскую консерваторию, в аспирантуру, где его педагогами были Дмитрий Кабалевский и Тихон Хренников. Алемдар Караманов был звездой московского музыкального мира, коллеги отдавали должное его таланту — как композиторскому, так и исполнительскому.

Кроме того, он был очень продуктивен и создавал произведения разных жанров, многие из которых позже были отнесены к золотому фонду советской музыкальной культуры. А в 1965 году на экраны вышел документальный фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм», к которому Караманов написал музыку. С этого и началась его всесоюзная известность. Но в это же время композитор принял решение покинуть Москву и вернуться на постоянное местожительство в Симферополь.

Тогда же композитор обратился к вере, к православию и всю жизнь оставался очень религиозным человеком. Он начал писать духовную музыку — симфонические циклы по мотивам Евангелия («Совершишася») и Откровения («Бысть»), а также создал несколько произведений, отвечающих латинской традиции.

Дом на ул. Караманова (бывш. ул. Войкова), где жил знаменитый композитор

Момент откровения

В 1992 году Совет министров Крыма обратился к Алемдару Караманову с просьбой написать музыку гимна республики. Почему именно к нему? «У нас тогда был Союз композиторов Крыма, в котором, конечно, были композиторы, но все знали, что среди всех есть некая абсолютная величина, автор мирового масштаба, — считает дочь композитора Кристина Караманова. — Эта музыка была написана специально для Крыма. Более того, он мечтал её однажды написать. Он изучил когда-то гимны разных стран и долго анализировал, каким должен быть крымский гимн. Отец считал, что эта музыка дана была ему свыше». Алемдар Караманов, по его собственным словам, творил только по откровению. Он был мастером и мог бы создавать произведения, используя лишь профессиональные навыки, но это не было его целью.

«Отец садился работать в четыре часа утра, встречая вдохновение на свежую голову, правил предыдущие тексты, обдумывал новые. Без вдохновения не работал, — вспоминает Кристина Караманова. — Был такой случай. Он шёл с мамой в магазин, в Центральный универмаг, и, подходя к универмагу, вдруг остановился, замер, поднял глаза к небу и простоял так больше трёх часов, бездвижно. Люди ходили, смотрели, мол, какой-то чудной дяденька... Мама его не трогала, знала, что нечто важное происходит. А потом он говорит: „Елена, бегом домой!“ Они возвращаются, он садится и от начала до конца исполняет на рояле то, что потом получило название „Совершишася“, цикл из десяти симфоний по Евангелию. Они прозвучали в его голове за эти три с лишним часа. Ровно столько времени, сколько звучит в итоге это произведение».

Секрет изобретателя

Наш гениальный земляк был не только изобретательным композитором, но и изобретателем в прямом смысле этого слова. К примеру, он изобрёл пишущую машинку, которая записывала на нотном листе ноты, исполняемые на рояле, от которого к машинке тянулись провода. Конструкция и принцип изобретения остались секретом — машинка хранилась в квартире Карамановых, и Алемдар Сабитович скрывал её от всех. Однажды в дом пожаловали американцы, узнавшие о необычном изобретении, с предложением продать его. Но композитор отказал, надеялся, что его ноу-хау заинтересуется собственная страна. Страна не заинтересовалась...

Светлый штрих

В 1996 году в Крыму был организован Международный конкурс молодых пианистов имени Алемдара Караманова. За прошедшие годы его участниками стали более 400 молодых музыкантов из 25 стран мира. Традиционно конкурс проходит в Симферопольском музыкальном училище. На данный момент этот конкурс — единственное мероприятие на полуострове, имеющее отношение к творчеству композитора.

Игорь ШИЛОВ
Фото В. Зайцев, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 488 от 20 июля 2018 года

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Просмотров: 129 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:31

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