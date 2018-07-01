Ещё одна цена «коня»

Имущественный вычет и обязанность по уплате НДФЛ при продаже автомобиля

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в российском правовом поле. Сегодня расскажем об имущественном вычете и обязанности по уплате НДФЛ при продаже автомобиля. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Движимое и недвижимое

Одним из самых актуальных вопросов при продаже автомобиля является вопрос о том, как посчитать и сколько в конечном итоге налога на доходы физических лиц придётся уплатить продавцу.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, доходы, полученные физическим лицом при реализации принадлежащего ему и находящегося в РФ недвижимого и иного имущества, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Движимое имущество — это любые вещи, не относящиеся к недвижимости. Это то, что не имеет отношения к земле или специально не отнесено к недвижимости, как, например, некоторые морские суда и суда внутреннего плавания (ст. 130 ГК РФ).

К движимому имуществу относятся, в частности, автомобили, мотоциклы, картины, коллекционные предметы, драгоценные металлы и другое имущество.

Нужно или нет?

Доход от продажи автомобиля облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и исчисляется по ставке 13 процентов.

Если вы продали автомобиль, который находился в вашей собственности три года или более, то доходы от продажи налогом не облагаются. В этом случае вам также не нужно заполнять и подавать налоговую декларацию по НДФЛ в налоговую инспекцию.

Обратите внимание, что при покупке срок нахождения машины в собственности считается с даты заключения договора купли-продажи, а не с даты регистрации транспортного средства в ГИБДД.

Если автомобиль находился в вашей собственности менее трёх лет, то вы должны самостоятельно рассчитать и уплатить налог с его продажи (пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ).

В этом случае вам нужно действовать в таком порядке.

Рассчитайте сумму налога. Общая формула расчёта налога выглядит так: НДФЛ = сумма дохода от продажи x 13%.

Как уменьшить налог?

При расчёте вы имеете право уменьшить доход от продажи по своему выбору двумя способами:

— на расходы по приобретению имущества при наличии подтверждающих документов или

— на имущественный вычет в размере 250 000 руб.

1. Согласно пп. 2 п. 2 ст. 220 Налогового кодекса РФ вы можете уменьшить доходы от продажи автомобиля на расходы, понесённые при его покупке. Это означает, что если вы купили машину (а не получили её в дар или в наследство), и у вас есть документы, подтверждающие ваши расходы при покупке (например, договор купли-продажи, акт приёма-передачи денежных средств и т. п., в которых указана уплаченная вами сумма), то вы должны заплатить налог 13% только с разницы между ценой продажи и покупки. Причём копии этих документов нужно приложить к налоговой декларации.

Пример. Расчёт налога при уменьшении доходов на расходы.

Физическое лицо в 2015 г. приобрело автомобиль за 600 000 руб. Имеются договор купли-продажи, а также расписка о передаче денежных средств продавцу. Машина продана в 2016 г. за 550 000 руб. При расчёте налога доходы от продажи автомобиля можно уменьшить на расходы по его покупке. В этом случае сумма налога будет равна нулю ((550 000 руб. — 600 000 руб.) x 13%).

2. Если вы не сохранили документы, подтверждающие расходы на приобретение автомобиля, то можете воспользоваться вычетом в размере 250 000 руб.

Пример. Расчёт налога при уменьшении дохода на сумму налогового вычета.

Физическое лицо в 2015 г. приобрело автомобиль за 600 000 руб. Подтверждающие документы не сохранились. В 2016 г. автомобиль был продан за 500 000 руб.

При расчёте налога можно применить имущественный вычет. Облагаться НДФЛ будет сумма дохода, равная 250 000 руб. (500 000 руб. — 250 000 руб.). Налог нужно заплатить в размере 32 500 руб. (250 000 руб. x 13%).

Далее необходимо заполнить и подать налоговую декларацию.

Даже если сумма налога равна нулю, декларацию все равно необходимо подать. Декларация заполняется по форме 3-НДФЛ и подаётся до 30 апреля года, следующего за годом продажи автомобиля. Она сдаётся в налоговую инспекцию по месту вашего жительства.

Декларацию можно подать лично, через представителя или по почте.

Если вы уменьшаете доходы на расходы, связанные с покупкой автомобиля, то вместе с декларацией нужно сдать копии документов, которые подтверждают ваши расходы, например:

— копию договора о приобретении автомобиля или иного документа;

— копии документов, подтверждающих уплату денег (расписку о получении денег продавцом, акт приёма-передачи денег, квитанцию к приходному ордеру и т. п.).

Заплатить налог нужно до 15 июля года, следующего за годом продажи автомобиля. Реквизиты для уплаты налога можно уточнить в налоговой инспекции по месту жительства.

Обратите внимание, что за просрочку сдачи декларации, а также неуплату НДФЛ в срок, установленный законодательством, предусмотрен штраф.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.