Откровение придворного пиита

23 июля 1792 года родился поэт, историк, переводчик, публицист и государственный деятель Петр Вяземский

В июле также исполняется 151 год его путешествию в Крым, которое он совершил в свите императрицы Марии Александровны, первой владелицы южнобережного имения «Ливадия».

Депрессивный счастливец

О Вяземском по большей части пишут как о человеке со счастливой судьбой. Еще бы! Он происходил из древнего княжеского рода Вяземских, был сыном действительного тайного советника, нижегородского и пензенского наместника, у которого к тому же водились немалые деньги. В честь рождения Петеньки его папенька раскошелился на 26 тысяч рублей, чтобы приобрести... целое село под названием Остафьево. Вскоре в селе этом появилось и «дворянское гнездо» Вяземских, двухэтажный усадебный дом (ныне музей «Русский Парнас»), ставший одним из средоточий культурной жизни России начала XIX в.

Даже необдуманный поход отца налево сыграл везучему Вяземскому-младшему на руку — его единокровная сестра, побочная дочь А. И. Вяземского Екатерина (носившая фамилию Колыванова) в 1804 г. стала второй женой Н. М. Карамзина, благодаря чему Петр с ранних лет вошел в среду московских литераторов карамзинского круга.

В 1813–1817 гг. Вяземского признали одним из самых перспективных молодых поэтов России. Он активно выступал в самых разных жанрах и находился в постоянном личном и творческом контакте с Василием Жуковским, Константином Батюшковым, Василием Пушкиным. Казалось бы, круче некуда. Но, как пишут биографы, в гору карьера Вяземского пошла после воцарения Александра II. 31 августа 1855 г. Вяземский стал тайным советником, 25 декабря 1855 г. — сенатором, в 1856–1858 гг. возглавлял Главное управление цензуры и одновременно руководил подготовкой цензурной реформы, 3 марта 1861 г. его назначили гофмейстером Двора Его Императорского Величества, 28 октября 1866 г. — членом Государственного совета и обер-шенком Двора Его Императорского Величества.

Окружающих корчило от зависти. Но как бы они порадовались, если б узнали, что уже много десятилетий счастливчик, обласканный властями предержащими, страдает от нервной болезни, мучается бессонницей и принимает хлоралгидрат, чтобы хоть немного забыться. Современный исследователь Л. А. Юферев поставил князю диагноз «рекуррентное депрессивное расстройство». Такова была цена за успех.

Долгосрочное вложение сил и средств

Но, наверное, цена устраивала, коль он был согласен ее платить. И одной из самых удачных моральных инвестиций поэта можно считать императрицу Марию Александровну, первую супругу императора Александра II.

Вяземский вкладывал свои поэтические откровения в прославление её и других членов правящего дома. А Мария Александровна вкладывала средства и силы в новое приобретение правящей династии — в имение «Ливадия», одно из самых крупных на ЮБК. Ко времени начала переговоров о его покупке у супруги императора уже проявились все признаки «модной» в XIX столетии болезни, чахотки, и врачи высказались в пользу целебного климата полуострова, расположенного на юге России. Пребывание там, считали эскулапы, куда полезней поездок на знаменитые европейские курорты.

Крым как лекарство от разбитого сердца

Пока в Крыму шла реконструкция бывшего имения Потоцкого, продлившаяся почти семь лет, жизнь в столицах не стояла на месте. Трудные 1865–1866 гг. едва не расстроили планы царской четы и приближенного к императрице Вяземского увидеть преображенную «Ливадию».

В 1865-м Вяземский потерял двух близких ему людей: 21 января умер Дмитрий Северин, друг князя еще по былинному пансиону патера Чижа, арзамасец Резвый Кот, а 29 декабря ушел из жизни Петр Плетнев, которому Вяземский посылал на критику практически все свои стихотворные произведения. Начавшийся с панихиды по Плетневу 1866 год панихидами и продолжился. И на этот раз все было еще хуже, ведь если со смертью Северина и Плетнева Вяземскому пришлось проститься с безоблачным прошлым, то теперь он внезапно утратил всякую надежду на счастливое будущее. 9 мая в Женеве скончалась 27-летняя Мария Ламсдорф, последняя привязанность дряхлеющего сердца поэта.

У Александра II и Марии Александровны дела обстояли не лучше. В один из погожих апрельских дней 1866-го у ограды Летнего сада некто Каракозов стрелял в Александра II. Благо покушение не удалось — мещанин Комиссаров толкнул стрелявшего под руку и тем самым спас жизнь царя и карьеру Вяземского. С облегчением выдохнув, Вяземский вдохновился на восторженное восьмистишие в честь спасителя императора и стихотворение «16 апреля 1866», в котором поминал и о спасении, и о супружеском счастье. Правда, воспевая супружеское счастье, мягко говоря, привирал, ведь на тот момент Александр уже изо всех своих царственных сил изменял Марии Александровне с юной княжной Екатериной Долгоруковой. Однако такая ложь Вяземскому обеспечила путевку в Крым, где, как он надеялся, ему и его покровительнице станет, наконец, легче дышать, где они оба подлечат свои разбитые сердца.

Фотографии в стихах

6 июля 1867 года 75-летний Вяземский в составе свиты императрицы выехал из Царского Села в большое путешествие. Транзитом через Псков, Вильно, Варшаву, Краков, Вену, где гостей ждал торжественный прием у императора Франца Иосифа. Далее пароходом вниз по Дунаю... Целых четыре месяца странствий... И вот, наконец, Крым, Ливадия, где царственная чета воссоединилась, к жене и ее свите примкнул Александр II.

Крым вызвал у Вяземского ассоциации и с Турцией, и с Французской Ривьерой. Эдакая бросающаяся в глаза, яркая и запоминающаяся эклектика. Новые впечатления переполнили его и стали отменным лекарством от ран, которые, казалось, не заживут никогда. Государыня помогала поэту отвлечься, постоянно занимала его думы новыми заданиями. Мария Александровна просила князя подарить ей поэтические «фотографии». Вяземский исполнял. «Аю-Даг (Дорогою)», «Бахчисарай (Ночью при иллюминации)», «Чуфут-Кале», «Возвращаясь из Кореиза», «Вдоль горы, поросшей лесом...», «Горы ночью (Дорогою)», «Ливадия (27-го июля)» — подарок на день рождения императрицы... Все это классика, рожденная в Крыму.

В день именин Александра II в Ливадии Вяземский написал небольшую пьесу «Встреча в Ялте». Она примечательна тем, что в ней упоминалась делегация американской прессы, встречавшаяся с августейшей фамилией; в составе этой делегации был 32-летний Марк Твен, который собирал материал для своих «Простаков за границей». Так классик заморской литературы «попал в кадр» словесных «фотографий» Вяземского.

Последний раз

5 августа генерал-лейтенант Тотлебен, герой Севастопольской обороны, проводил для августейших гостей экскурсию по Севастополю. Они посетили «славное и святое Русское кладбище», где почтили память героев Восточной войны, навестили Херсонский монастырь. Потом снова в Ливадию...

В этой поездке на юг России Вяземский последний раз встретился с морем и, как утверждают знатоки его творчества, с вдохновением. Стихотворение «В Севастополе» он дописал 22 октября в Кишиневе. И... словно выдохся. Магия Крыма перестала оказывать на состарившегося поэта свое будоражащее влияние. Жизнь приближалась к закату.