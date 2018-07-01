Первая дама ЮБК

Пушкинская Татьяна из Алупкинского дворца

Глядя на портрет Михаила Семёновича Воронцова, крупного государственного деятеля и блестящего военачальника, трудно предположить, что в его семейной жизни далеко не всё было гладко. И здесь, к сожалению современников и к счастью ныне живущих, не обошлось без великого русского поэта.

Английский стиль

В конце мая 1785 года на Британские острова прибыл представитель знатного русского рода Семён Романович Воронцов. Вместе с ним были и его дети. И никому тогда в голову не могло прийти, что шагающий по английской земле трёхлетний мальчуган по имени Михаил построит в Крыму дворец, который станет для россиян эдакой изюминкой, своеобразным образчиком европейской готики, а девчушка Катя, выйдя замуж за графа Пемброка, превратит своё имение Уилтон, расположенное к юго-западу от Лондона, в настоящий русский музей. Впрочем, что Екатерина, став взрослой, вдохновится на нечто подобное, можно было предположить. Ведь её отец, возглавив русское посольство в Лондоне, на Харлей-стрит, сделал его центром русской диаспоры и гостеприимными местом для приезжавших в Англию из России.

Сына Михаила Семён Воронцов воспитывал лично, составлял программы обучения, нанимал лучших учителей. Проведший отрочество и юность вдали от родины, Михаил благодаря отцовскому рвению свободно говорил по-русски, прекрасно знал английский и французский, греческий и латынь. Он изучал математику, архитектуру, естественные науки, вместе с отцом бывал на заседаниях парламента, знакомился с промышленными предприятиями.

В возрасте 17 лет Михаил Воронцов впервые отправился в Россию. Пройдёт совсем немного времени, и современники признают его одним из самых значительных государственных деятелей России, но при этом не откажут себе в удовольствии посплетничать о нём как об одном из несчастнейших в браке мужчин.

Правда в Англию Михаил Воронцов вернётся ещё не единожды. Именно там, в Туманном Альбионе, в 1821 году живописец Томас Лоуренс создаст знаменитый портрет графа. Вот что пишут об этом полотне искусствоведы: «Лоуренс представил блестящего боевого генерала на фоне порохового дыма. Энергичный поворот головы, уверенный жест руки, сжимающей перчатку, передают внутреннюю силу и уверенность в себе. Эффектно наброшенный на плечо плащ, блеск оружия и позументов, многочисленные ордена привносят в картину оттенок некоторой театральности». В настоящее время произведение находится в Государственном Эрмитаже, а его точная копия, автор которого — Луиза Десеме, украшает стены Воронцовского дворца в Алупке.

Ужель она звалась Елизаветой?

В Алупке можно увидеть и ещё один парадный портрет крупного военного и государственного деятеля, но на этот раз — Речи Посполитой. Граф Франциск Ксаверий Браницкий от брака с Александрой Энгельгардт, племянницей князя Потёмкина, имел двоих сыновей и троих дочерей. Одна из этих дочерей и перевернула жизнь Михаила Воронцова с ног на голову.

Графиня Елизавета Ксаверьевна любила веселье. Она сама и её ближайшие подруги графиня Шуазель и Ольга Нарышкина участвовали в любительских спектаклях, организовывали утончённые балы. Само собой, яркая и харизматичная графиня пользовалась успехом у мужчин и всегда была окружена поклонниками, к числу которых принадлежал в пору своей южной ссылки и Александр Сергеевич Пушкин.

Среди биографов поэта нет единого мнения о том, какую роль сыграла Воронцова в судьбе поэта. Считается, что именно Воронцовой посвятил Пушкин такие стихи, как «Сожжённое письмо», «Ненастный день потух...», «Желание славы», «Храни меня, мой талисман...» По числу исполненных рукою Пушкина портретных рисунков её образ превосходит все остальные.

Некоторые пушкинисты говорят о любовном четырёхугольнике Пушкин — Воронцова — Воронцов — Александр Раевский. И связывают имя графини с героиней романа в стихах «Евгений Онегин». Дело в том, что ещё до замужества она полюбила Александра Раевского, с которым состояла в родстве: старая графиня Браницкая, мать будущей графини Воронцовой, приходилась ему двоюродной бабкой. Елизавета Браницкая, уже совсем не юная девица (ей было двадцать семь — на три года больше, чем Раевскому), написала Александру, окружённому ореолом героя Отечественной войны 1812 года, письмо-признание. Как и Евгений Онегин в пушкинском романе, холодный скептик отчитал влюблённую девушку. Но, когда Раевский увидел Елизавету Ксаверьевну блестящей светской дамой, женой прославленного генерала Воронцова, принятой в лучших гостиных, его сердце загорелось от неизведанного доселе чувства. Любовь эта длилась несколько лет. А вот интимные отношения между Воронцовой и Пушкиным если и существовали, то были окружены глубокой тайной. Возможно, Раевский просто использовал Пушкина как прикрытие.

Хотя имеет место и прямо противоположная точка зрения. Мол, 3 апреля 1825 года Елизавета Ксаверьевна родила от Пушкина дочь Софью, ту самую Софью, которая в конце 40-х годов XIX века поселилась в Алупке. Фамильная галерея Воронцовского дворца хранит портрет юной Софьи Воронцовой, написанный художницей Кристиной Робертсон в манере, напоминающей пастельную технику.

Вместо послесловия

В 1856 году, после кончины Михаила Воронцова, во владение алупкинским майоратом вступил Семён Воронцов. Со смертью Семёна Михайловича, не имевшего потомства, жизнь имения замерла на 20 лет, и только в 1904 году у него появились новые хозяева — Воронцовы-Дашковы, представители другой ветви Воронцовых. Последний владелец имения, Илларион Иванович, умер в Алупке в 1916 году.