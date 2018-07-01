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Равнение назад

Госдума отклонила законопроект о равенстве полов, внесенный 15 лет назад

Документ был призван предотвратить дискриминацию женщин и давал им гарантии равноправия на госслужбе, в сфере избирательных прав, образования и науки.

Кто эти люди?

Стоит упомянуть, что из себя на сегодняшний день представляет Госдума Российской Федерации. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва работает с 5 октября 2016 года по настоящее время. Выборы в Государственную Думу ФС РФ VII созыва были проведены 18 сентября 2016 года. Впервые после 2003 года депутаты избирались по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам и 225 депутатов — по одномандатным округам. По результатам подсчета голосов, по федеральным спискам в ГД прошли те же четыре парламентские партии, которые работали в Государственной Думе VI созыва: «Единая Россия» (54,20 % голосов), КПРФ (13,34 %), ЛДПР (13,14 %), «Справедливая Россия» (6,22 %).

Состав Государственной Думы России седьмого созыва преимущественно мужской. Кандидаты женского пола одержали победу только в 36-ти из 225-ти одномандатных округов. Чуть больше представительниц прекрасного пола прошло по партийным спискам. Соотношение примерно один к пяти. И это, как неоднократно отмечалось в СМИ, стало «настоящей сенсацией», ведь в предыдущем, VI созыве, заседала лишь 21 народная избранница, то есть в 4 раза меньше. Правда, отмечали аналитики, «на этот небольшой контингент феминисткам надеяться не стоит, поскольку российские женщины-депутаты в подавляющем большинстве придерживаются консервативно-традиционалистских взглядов, предпочитая видеть на штурвале государственного корабля крепкую мужскую руку».

За давностью лет

Так что же все-таки с одним конкретновзятым законопроектом? Оправдались предсказания о домостроевских настроениях в рядах женщин-депутатов? Сами депутаты обоих полов утверждают, что виноваты не они и даже не их убеждения, виновато время.

Времени с момента внесения на рассмотрение парламента федерального закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин» действительно прошло предостаточно, 15 лет. С тех пор утекло немало воды и много чего случилось.

К примеру, документ успел пройти первое чтение, а в конце 2008 года правительство РФ подготовило отрицательное заключение, указав, что основные положения законопроекта уже содержатся в Трудовом кодексе. Разрабатывались поправки: депутаты предлагали ввести понятие сексуального домогательства на работе, установить гендерные квоты для политических партий и так далее.

Так что же опять не так? Оказывается, хоть проблема, обозначенная в законопроекте по-прежнему актуальна, предлагаемые механизмы ее устранения давным-давно и безнадежно устарели.

Новостийные ленты цитируют зампредседателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксану Пушкину, которая, например, сетует, что проект документа «был написан так давно», что если его принимать, то «придется все перелопачивать».

Тот факт, что время безжалостно признает и спикер Госдумы Вячеслав Володин, который был одним из авторов законопроекта. Он в свою очередь, обращает внимание, что за прошедшие годы ситуация в области прав и свобод мужчин и женщин в России существенно изменилась. «Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены», — комментирует спикер Госдумы Вячеслав Володин. Правда, он при этом подчеркивает, что тема отстаивания трудовых прав женщин требует законодательного решения.

Только цифры

В цифрах трудовая дискриминация российских женщин выглядит следующим образом. В Конституции и Трудовом кодексе РФ, на сегодня для женщин официально закрыто около 450 профессий. А, по данным, представленным центральной прессе руководителем центра «Насилию.net» юристом Анной Ривиной, в некоторых городах женщины не могут найти работу именно потому, что «такие профессии там являются едва ли не единственными, где платят зарплату». Перечень неженских профессий правительство РФ утвердило еще в 2000 году. Среди них — работы под землей, в металлургии, электросварка, раздирка-распарка каучука и множество других, в том числе почему-то плотницкие, паяльные и высотные работы. Женщинам даже запрещено работать установщиком геодезических знаков и электромонтером. Но, быть может, с этим не нужно спорить? Возможно, таким образом наши законодатели проявляют свое бережное отношение к женщинам? Ведь известно, что до пенсии не доживает 32% мужчин и только 8% представительниц «слабого» пола.

Что дальше?

В новом законе, который уже готовит профильный комитет Госдумы, Вячеслав Володин предлагает сконцентрироваться на защите трудовых и социальных прав россиянок.

Государственная дума планирует изучить российский и зарубежный опыт для совершенствования законодательства в сфере защиты прав женщин, а также для правового регулирования вопросов их социального статуса.

Тендер на выполнение соответствующего исследования размещен на сайте госзакупок. Потратить на него планируется до четырех миллионов рублей, а исполнителя определят уже в начале августа.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 488 от 20 июля 2018 года

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Просмотров: 73 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:27

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