Ксения Симонова сняла ролик для детского хосписа «Дом с Маяком»

Мастер песочной анимации, крымская художница Ксения Симонова сняла ролик для детского хосписа «Дом с Маяком» с призывом поддержать хоспис. Симонова признается, что давно следит за жизнью этой организации в интернете и всегда хотела чем-нибудь быть ему полезной. В съемке ролика Симонова и ее команда впервые в мире применили технологию анимированного песочного витража - в этой технике выполнена конечная заставка.

Ксения Симонова: «Этот песочный ролик был снят для удивительной организации, которой я искренне восхищаюсь... Я давно занималась созданием песочных историй о тяжелобольных детях — и иногда взрослых. Все эти вещи мне известны. И паллиативную медицину я считаю очень важной и нужной. Почему-то у нас в стране к этому относятся как к чему-то необязательному — раз ребенка уже нельзя вылечить, нужно идти дальше и помогать тем, кому можно помочь. Это, конечно, тоже правильно. Но ведь то, как ребенок проживет свою жизнь после того, как его признали неизлечимым — разве не важно? Знаете, я следила за судьбами героев мои роликов — большинство из них — это дети, болевшие раком. И большинства из них, к сожалению, уже нет в живых. Рак — страшен и беспощаден. Так вот, когда ребенка признавали неизлечимым и отправляли на паллиатив (то есть поддерживающее лечение до конца жизни) — ничего не заканчивалось. Наоборот. Начиналось что-то очень настоящее. Как ребенок проживет оставшееся время жизни, каким будет обезболивание, как будут поддерживать родителей в этот самый тяжелый период их жизни — всем этим занимается детский хоспис. Вообще, «Дом с Маяком» — удивительное явление. Без помощи государства, своими силами, на пожертвования запустить такой уникальный механизм — для меня это чудо! Мне очень нравится один из слоганов детского хосписа: «Хоспис — это не про смерть, а про жизнь»…

Справка

Детский хоспис «Дом с маяком» — это частное медицинское благотворительное учреждение. Он назван «Дом с маяком», потому что когда в семье неизлечимо болен ребенок, это похоже на шторм: земля уходит из-под ног, и вокруг темнота. Маяк подает сигнал — на свете есть место, где помогут справиться с болью, там дружат и играют с детьми, радуются каждому дню. Стационар Детского хосписа строится. С 2013 года на территории Москвы и Московской области работает выездная служба паллиативной помощи. За год в среднем 800 детей получают помощь. Около 27 тысяч визитов врачи, медсестры, психологи, игровые терапевты, няни, социальные работники и координаторы делают на дом к неизлечимо больным детям каждый год. Детский хоспис заботится о качестве жизни больного ребенка и всей его семьи. Там не занимаются лечением основного заболевания или реабилитацией, но лечат симптомы и создают условия, чтобы ребенок и вся семья могли жить максимально полной, активной, нормальной жизнью — у себя дома, а не в больнице. Детский хоспис — это не только медицинский уход. Это игры и веселые праздники, загородные лагеря, это забота о братьях и сестрах, мамах и папах, бабушках и дедушках. Хоспис исполняет мечты детей, дает передышку родителям и поддерживает семью и после утраты ребенка. Детский хоспис «Дом с маяком» существует на благотворительные пожертвования.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=f1nmxvGqN4Y&feature=youtu.be