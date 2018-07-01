Проблема ливневок

На этой неделе сотрудник «Крымского Телеграфа» стал свидетелем примечательной во всех смыслах ситуации. В давно уже поломанную ливнёвку (пластиковую решётку уличной ливнёвой) на улице Гоголя в Симферополе «попался» автомобиль — переднее правое колесо «Лады» угодило в дыру, создав аварийную ситуацию на дороге, да и владельцу автотранспортного средства явно был причинён материальный ущерб. Машина стояла «в капкане» несколько часов, пока её совместными усилиями несколько мужчин не вытолкнули из дорожной ловушки. Затем один из помогавших сломал растущее рядом небольшое дерево и воткнул его в поломанную ливнёвку, обозначив таким образом опасное место. В общем, в этой истории прекрасно всё, как говорится. И сколько таких случаев по городу происходит?..
Тем интереснее выглядит новость, появившаяся буквально на следующий день. Она о том, что муниципальное бюджетное учреждение «Город» закупит более 80 ливнеприемников для замены испорченных старых решеток ливневой канализации и установки там, где ливнеприемники отсутствуют вовсе. «Приобретаются чугунные решетки ливневой канализации, предназначенные для магистральных автомобильных дорог с интенсивным движением. Всего будет закуплено 83 ливнеприемника на 755,5 тыс. рублей», — сообщил начальник департамента городского хозяйства Вячеслав Голуб. Безусловно, хорошо, что приобретаются. Но почему только для магистральных?..