Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
паника на ровном месте
Говорят, что... «пчелы» улетают в неизве ...
Приказы не обсуждаются, или Почему север ...
Знай своё место
«Пришлый разрушитель»
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Проблема ливневок

На этой неделе сотрудник «Крымского Телеграфа» стал свидетелем примечательной во всех смыслах ситуации. В давно уже поломанную ливнёвку (пластиковую решётку уличной ливнёвой) на улице Гоголя в Симферополе «попался» автомобиль — переднее правое колесо «Лады» угодило в дыру, создав аварийную ситуацию на дороге, да и владельцу автотранспортного средства явно был причинён материальный ущерб. Машина стояла «в капкане» несколько часов, пока её совместными усилиями несколько мужчин не вытолк­нули из дорожной ловушки. Затем один из помогавших сломал растущее рядом небольшое дерево и воткнул его в поломанную ливнёвку, обозначив таким образом опасное место. В общем, в этой истории прекрасно всё, как говорится. И сколько таких случаев по городу происходит?..

Тем интереснее выглядит новость, появившаяся буквально на следующий день. Она о том, что муниципальное бюджетное учреждение «Город» закупит более 80 ливнеприемников для замены испорченных старых решеток ливневой канализации и установки там, где ливнеприемники отсутствуют вовсе. «Приобретаются чугунные решетки ливневой канализации, предназначенные для магистральных автомобильных дорог с интенсивным движением. Всего будет закуплено 83 ливнеприемника на 755,5 тыс. рублей», — сообщил начальник департамента городского хозяйства Вячеслав Голуб. Безусловно, хорошо, что приобретаются. Но почему только для магистральных?..

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 489 от 27 июля 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 100 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:22

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Июль 2018 (76)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)
Март 2018 (69)
Февраль 2018 (76)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru