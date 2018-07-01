Проблема ливневок

На этой неделе сотрудник «Крымского Телеграфа» стал свидетелем примечательной во всех смыслах ситуации. В давно уже поломанную ливнёвку (пластиковую решётку уличной ливнёвой) на улице Гоголя в Симферополе «попался» автомобиль — переднее правое колесо «Лады» угодило в дыру, создав аварийную ситуацию на дороге, да и владельцу автотранспортного средства явно был причинён материальный ущерб. Машина стояла «в капкане» несколько часов, пока её совместными усилиями несколько мужчин не вытолк­нули из дорожной ловушки. Затем один из помогавших сломал растущее рядом небольшое дерево и воткнул его в поломанную ливнёвку, обозначив таким образом опасное место. В общем, в этой истории прекрасно всё, как говорится. И сколько таких случаев по городу происходит?..

Тем интереснее выглядит новость, появившаяся буквально на следующий день. Она о том, что муниципальное бюджетное учреждение «Город» закупит более 80 ливнеприемников для замены испорченных старых решеток ливневой канализации и установки там, где ливнеприемники отсутствуют вовсе. «Приобретаются чугунные решетки ливневой канализации, предназначенные для магистральных автомобильных дорог с интенсивным движением. Всего будет закуплено 83 ливнеприемника на 755,5 тыс. рублей», — сообщил начальник департамента городского хозяйства Вячеслав Голуб. Безусловно, хорошо, что приобретаются. Но почему только для магистральных?..