В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... фонтан облили мазутом Говорят, неизвестные облили мазутом фонтан, расположенный на ул. Гоголя, 1, в центре Симферополя. Соответствующий пост появился в соцсетях. Новость активно обсуждается. Главными подозреваемыми в деле люди называют жильцов расположенной неподалеку многоэтажки. Мол, как фонтан это сооружение давным-давно не работает, зато по вечерам здесь собирается разный антисоциальный элемент и мешает честным гражданам видеть сладкие сны. Мол, если полиция и власти не реагируют, приходится самим избавляться от шумящих под окнами бухарей доступными способами… Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 489 от 27 июля 2018 года Еще статьи: Говорят, что... вместо системы водоснабжения – фонтан Фонтанный тандем Фонтан невиданной щедрости Бюджет — не фонтан Хам обыкновенный