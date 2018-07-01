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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... фонтан облили мазутом

Говорят, неизвестные облили мазутом фонтан, расположенный на ул. Гоголя, 1, в центре Симферополя. Соответствующий пост появился в соцсетях. Новость активно обсуждается. Главными подозреваемыми в деле люди называют жильцов расположенной неподалеку многоэтажки. Мол, как фонтан это сооружение давным-давно не работает, зато по вечерам здесь собирается разный антисоциальный элемент и мешает честным гражданам видеть сладкие сны. Мол, если полиция и власти не реагируют, приходится самим избавляться от шумящих под окнами бухарей доступными способами…

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 489 от 27 июля 2018 года

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Просмотров: 115 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 18:32

:: Комментарий #1 написал: Рулет из кабачка   |   Вчера, 19:33   |  



Группа: Гости
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Комментариев: 0
Нет ни полиции, ни органов власти, ничего нет. Гнать в шею, сами знаете кого, уже надоело называть их. Совести у них нет. Пользуются иммунитетом 2014 года, но время идет, они давно не герои, а зажравшаяся власть. НЕЛЮДИ!!!

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