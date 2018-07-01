В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на пути в отдел ФМС – полоса препятствий Не пожелавшая себя назвать крымчанка сетует: «Феодосия. Возмущена до предела состоянием тротуарной дорожки от отдела ФМС и вдоль жилого дома до парка Доброму Гению. В ФМС хожу «как на работу», приходится брать детей, оставить не с кем, и поэтому коляска постоянно по этим ямам еле едет, а теперь ещё и по лужам!! Там же такое людное место, постоянное движение! Неужели некому распорядиться и положить кусок асфальта! Возле художественной школы такая замечательная дорожка и площадка!! Могли бы и скамейки придумать возле ФМС, как можно так относиться к гражданам! А пандус на ступеньках в ФМС такой, что лучше бы его вообще не было! Пусть тот, кто устанавливал, попробует завезти по нему коляску... Уроды, блин!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 489 от 27 июля 2018 года Еще статьи: Говорят, что... в Старом городе есть развлечения для маленьких экстремалов Говорят, что... преподавателей заставляют тратить зарплату на парковку Говорят, что... обнаружена стабильность по-джанкойски Говорят, что... качество воды ­оставляет желать лучшего Странный вандализм