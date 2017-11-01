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Говорят, что... нелегальные парковки процветают
Не представившийся житель ЮБК иронизирует над жаждой денег, охватившей местных остапов бендеров: «Кто хочет поржать с нового лохотрона от нелегальной парковки в Ялте, пляж МО? Час 100 руб., 300 – безлимит на день... Остап Бендер тот хоть входные билеты продавал, чтобы собрать средства на укрепление Провала…»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 489 от 27 июля 2018 года
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