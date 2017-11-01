В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... нелегальные парковки процветают

Не представившийся житель ЮБК иронизирует над жаждой денег, охватившей местных остапов бендеров: «Кто хочет поржать с нового лохотрона от нелегальной парковки в Ялте, пляж МО? Час 100 руб., 300 – безлимит на день... Остап Бендер тот хоть входные билеты продавал, чтобы собрать средства на укрепление Провала…»