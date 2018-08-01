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Говорят, что... образовалась плотина из мусора
Салгир давно не радует крымчан прозрачными водами. О плачевном состоянии реки в соцсетях не написал разве что ленивый. Однако в проблеме главной крымской водной артерии явно наметились сдвиги… в сторону ухудшения. Говорят, в районе села Маленького в реке выросла настоящая плотина из мусора. Мол, люди приходят к этому месту и выбрасывают пакеты с бытовыми отходами. Горы мусора растут, и никому нет до этого дела.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 489 от 27 июля 2018 года
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