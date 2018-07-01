Эта музыка будет вечной?

Симферопольские стихийщики снова попали под удар. Но сдадутся ли?..

Симферопольские власти продолжают бороться со стихийными торговцами на территории муниципалитета. На этот раз под прицел попали районы Куйбышевского рынка (в который раз уже!), окрестности одной из автостанций и магистраль восточного направления...

У кого лишние 30 тысяч?

Симферопольская администрация продолжает охоту на стихийных торговцев города. Чиновники искали нарушителей правил благоустройства в районе Куйбышевского рынка, на автостанции «Восточная» и в районе Феодосийского шоссе.

Одно из главных условий чистого, ухоженного и аккуратного города — площади и тротуары, свободные от стихийных торговцев. Зачастую уходя в конце рабочего дня, они оставляют много мусора. Это не только портит вид, но и приводит к серьезной антисанитарии. Продукты, которые продаются в таких местах, могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Торговцы прекрасно это понимают. И именно поэтому сверкают пятками, когда на горизонте появляется комиссия администрации.

Всего десять секунд — и наученные горьким опытом штрафов бабушки покинули свои импровизированные рабочие места. Таких резвых торговцев на улицах города много. Поэтому тем, кто борется со стихийщиками, приходится действовать очень быстро. Поймать с поличным, к сожалению, удается не всех. Попадаются лишь те, чей товар не получается оперативно спрятать. Таким горе-бизнесменам приходится отвечать по всей строгости закона.

К примеру, на этой неделе всего за один день рейда удалось выявить десять недобросовестных граждан. На имя каждого выписан протокол об административном нарушении. За торговлю в неустановленном для этого месте нарушителям может грозить до 30 000 рублей штрафа. Однако руководство симферопольского департамента административно-технического контроля, которое занимается борьбой со стихийной торговлей, уверено, что наказание слишком несущественное, чтобы пресечь такое предпринимательство.

Тем не менее рейды будут продолжаться, так как закрывать глаза на загрязнение города и незаконную деятельность нельзя. Такова четкая позиция руководства администрации.

Некоторые эпизоды борьбы

«Крымский ТелеграфЪ» неоднократно рассказывал о борьбе городских властей со стихийщиками в Симферополе. В разное время горячими точками становились район улицы Б. Куна, улицы Залесской и прочие точки, где традиционно (очень много лет!) граждане занимались стихийной торговлей. Несколько лет прошли в этой борьбе. И хотя рейды стали проводиться значительно чаще, порой казалось, что практически ничего не меняется — предприниматели, увидев представителей власти, начинали в темпе складывать товар и оперативно с ним ретироваться. А сразу после того как проверяющие уходили, всё возвращалось на круги своя. Только в отношении пойманных с поличным сразу же составлялись админпротоколы. В последнее время, особенно после принятия соответствующих административных мер, стихийная торговля вроде бы стала сходить на нет. Но спустя время — снова пик «стихийки». Затем снова — борьба, штрафы... И так по кругу. Когда это закончится — неизвестно. Особенно, если учитывать специфику проблемы.

Она как была несколько лет назад, так и осталась. Суть вот в чём. В основном стихийно торгуют либо сельчане, которым негде больше сбыть свою продукцию, либо перекупщики. Но если перекупщики имеют по несколько точек в городе и торгуют ежедневно, то фермеры приезжают только в выходные. Им невыгодно арендовать место на месяц, потому как часто приезжать не имеют возможности.

Рассказывая о переменах в сфере рыночной торговли в Симферополе, стоит упомянуть и вот о чем. Неоднократно на совещаниях в администрации столицы озвучивались предложения о создании торговых фермерских центров, где производители смогут продавать собственноручно выращенную и произведенную продукцию. «Торговать в них смогут исключительно местные товаропроизводители, центры должны быть оснащены современным торговым оборудованием. Указанная инициатива обусловлена тем, что с учетом многих факторов рынки изживают себя», — поясняли в горадминистрации. Но на данный момент в этом отношении ситуация тоже не слишком улучшилась. Или условия снова не те? Не устраивают граждан? В этом вопросе нужно разбираться детально.

Также в этом контексте стоит вспомнить о «проблеме улицы Субхи». Уже несколько лет местные власти хотят там, на месте блошиного рынка, построить рынок социальный, где крымчане смогут продавать ненужную мелочёвку. Но, опять же, кардинально отличающегося от банальной «стихийки» специализированного рынка мы там пока не видим.