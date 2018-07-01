Неблагополучные

В Щёлкино закрыли реабилитационный центр для несовершеннолетних

Почему происходит реорганизация единственного в Ленинском районе Центра реабилитации детей, который находится в городе Щелкино, кто принимал решение, куда переедут дети и что будет с трудовым коллективом, узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

Крик души

«Помогите сохранить Центр реабилитации детей в г. Щёлкино, развить и улучшить благосостояние нашего города и пребывание детей в центре», — таким призывом работников упомянутого Центра заполнились на днях социальные сети. Чтобы понять суть проблемы, мы отправились к директору специализированного учреждения Татьяне Ходыревой. На попытку выяснить, что происходит, получили короткий ответ: «Реорганизация началась, более я вам не скажу». Коллектив же центра был многословен.

Функционирует учреждение с 1997 года. В 2017 году отметили 20-летний юбилей. Главной задачей является содержание и воспитание детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Более четверти трудового коллектива трудится в учреждении с момента его открытия.

«11 июля этого года по распоряжению Совета министров Крыма, по приказам Министерства образования, науки и молодежи, руководителя ГБСУ РК „Ленинский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“ принято решение о реорганизации Государственного бюджетного учреждения Республики Крым „Центр реабилитации детей и молодежи“ в ГБСУ РК „Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“, в форме слияния двух центров и прекращения деятельности нашего учреждения», — рассказала нам главный бухгалтер Алла Выгонская. Коллективом написаны письма в разные инстанции, даже президенту с просьбой сохранить центр. Но... Со слов делопроизводителя центра Инги Чуевой, надежды практически не осталось...

Итак, тридцать шесть человек, из них 28 специалистов, в небольшом городке остаются без работы. Налицо — явная социальная проблема. Но нельзя говорить, что вышестоящим руководством взамен ничего не предлагалось. Предлагалось. Другое дело, что сотрудники центра не принимают предложения. Например, трудоустройство в Керчи. «Ездить в Керчь из Щёлкино (удаленность населенных пунктов — 95 км) на работу по причине расстояния, ограниченности рейсов автобусов, стоимости проезда и ремонта дороги является крайне затруднительным. Стоимость аренды жилья в городе составляет примерно 15–20 тыс., что является более чем месячным заработком», — пояснила воспитатель Марина Скочемаро. Также было предложено рассмотреть вариант обеспечения жильем щелкинцев: им предложили размещение семьями в здании общежития. Но для принятия решения необходимо понимание, кто готов к переезду, а если в семье есть дети, то нужно решать вопрос о переводе в садики, школы и т. д.

Также сотрудники возмущены рамками ограничений: «перевод в Государственное бюджетное учреждение Республики Крым „Центр реабилитации детей и молодежи“ — это перевод в организацию, которая, по сути, прекратит свое действие в связи с реорганизацией в ГБСУ РК „Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних“. Отказ от перевода — это п. 6 ст. 77 Трудового кодекса РФ — равносилен увольнению по собственному желанию. Других условий нам не предлагают», — говорят сотрудники.

В чём же причина реорганизации?

Естественно, пустым здание не останется, ведь приют занимал лишь одну треть довольно внушительного строения. С вопросами, что там будет, отстаивали ли сам центр местные власти, мы отправились в администрацию города.

«Для нас, руководителей города, было неожиданностью, когда неделю назад к нам в кабинет пришли работники центра и сообщили о распоряжении главы республики: реорганизации в Щелкино реабилитационного центра и о его переводе в Керчь», — пояснил глава города Сергей Варавин.

Дабы сохранить центр, местное руководство предложило рассмотреть часть здания садика № 2, в котором одну половину занимает воинская часть, а во второй находился летний лагерь «Сказка». Совместно с представителями министерства образования осмотрели помещение и сделали вывод, что детям там находиться нельзя.

«Функционировал лагерь за год только три летних месяца, остальное же время помещение пустовало. Проблем в здании много, но главное — это отсутствие центрального теплоснабжения. В прошлом, еще при Украине, там варварски были вырезаны трубы. Так что речи о нахождении там детей зимой быть не может. Если мы их переселяем, то условия должны быть как минимум не хуже тех, в которых они находятся сегодня. В Керчи центр будет состоять уже из двух блоков: тот, в который будут переведены дети из Щелкино, а второй, который существует, — это центр для детей-инвалидов», — пояснил глава администрации Владимир Загребельский.

Руководство города считает, что цель государства объективна. Блок зданий бывшего садика рассчитан на 270 мест для детей дошкольного возраста. В Щелкино, как и во всем Крыму, стоит острая проблема с местами в детсад. Сейчас на очереди в городе около 230 детей. «В прошлом году на часть заброшенного здания была разработана проектная смета под размещение детского сада. Но размещать обычных детей с детками из центра через стенку было бы, мягко говоря, некорректно», — говорит Владимир Загребельский.

Также было отмечено желание руководства: «Мы хотим, чтобы здание не пустовало ни дня». Предложение об открытии государственного садика в блоке реабилитационного центра сейчас поддержало и министерство образования. Но, как ни крути, косметический ремонт и необходимое оборудование для сада требует вложений. 22 июля состоялась очередная встреча представителей министерства и коллектива центра, на которой пообещали в случае открытия части детсада рассмотреть возможность обеспечения сотрудников центра рабочими местами в нем. Но встал вопрос о переквалификации некоторых работников по профстандарту. Будет рассматриваться и возможность дистанционного обучения.

Чем все закончится, какое решение примут в министерстве и что будет с коллективом — станет известно в ближайшее время. «Крымский ТелеграфЪ» следит за происходящим и обязательно известит читателей.