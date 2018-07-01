Мнимые решалы

Кто и зачем выдаёт себя за советников главы Крыма?

Несмотря на летнюю негу, в центре внимания очередного заседания Совета министров Крыма оказался вовсе не ход курортного сезона, а вопросы индустриализации и улучшения инвестиционного климата полуострова.

Новая жизнь крымского производства

Сейчас уже мало кто помнит о том, как в декабре прошлого года был уволен по статье первый заместитель министра строительства и архитектуры РК Владимир Локтионов. Оно и не мудрено: министры и их замы сменяются с такой быстротой, что за всеми не уследишь. Как бы там ни было, причиной увольнения чиновника стала серьёзная задолженность по зарплате на госпредприятии «Крымжелезобетон», которое курировал Локтионов. В конце января нынешнего года прокуратура провела проверку исполнения на заводе требований трудового законодательства. По материалам ревизии были возбуждены уголовные дела в отношении директора предприятия и его зама.

Оказалось, что на этом история не закончилась: в ходе прошедшего заседания правительства глава Крыма Сергей Аксёнов поручил аппарату Совета министров провести служебное расследование по факту доведения завода до стадии банкротства. Премьер-министр убеждён: Крымжелезобетон — предприятие прибыльное, интересное с точки зрения инвестирования, потому не ясно, как у него могли появиться долги. Аксёнов распорядился в первую очередь разобраться с проблемой погашения задолженности по заработной плате перед работниками завода — этот вопрос, оказывается, так и не был решён.

К слову, о перспективах крымского производства. В рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя на территории республики в своё время планировалось построить три индустриальных парка: «Феодосия», «Бахчисарай» и «Евпатория». Речь идёт о создании территорий, специально организованных для размещения новых производств. В парках для этого будет всё необходимое: энергоносители, коммуникации, инфраструктура и так далее. Вскоре, правда, было принято решение отказаться от реализации евпаторийского проекта в связи с превышением предельной стоимости его строительства. Зато строительно-монтажные работы по созданию двух других индустриальных парков — «Феодосия» и «Бахчисарай» — начнутся уже в этом году.

Виталий Нахлупин, заместитель председателя Совета министров РК:

«По реализации данных мероприятий мы идём по графику. По одному парку — „Евпатория“ — у нас по-прежнему не хватает ресурсов: там достаточно сложное подведение энергетики. Но два парка остаются. Сроки реализации — конец 2019 — начало 2020 года».

Напомним, что в парке «Феодосия» планируется создать оптово-розничный и логистический комплекс, построить заводы по производству изделий из полимеров, жёсткой и полимерной упаковки, комплекс по переработке и хранению фруктов, транспортно-логистический центр для хранения овощей, фруктов, а также предприятие по производству мороженого. На территории парка «Бахчисарай» предполагается построить зону для размещения промышленных предприятий, логистическую зону со складскими объектами и таможенным терминалом, административно-выставочную зону с бизнес-центром и выставочным комплексом. Словом, воплощение индустриальной мечты.

Псевдосоветники

В ходе заседания Сергей Аксёнов поделился с присутствующими удивительной историей. На днях крымские правоохранители задержали несколько человек, выдававших себя за советников главы Крыма. Таким нехитрым, но дерзким способом они вымогали деньги у предпринимателей, обещая им всяческое содействие в решении проблем на уровне республиканских властей. О деятельности своих псевдосоветников Аксёнов узнал случайно. К нему через социальную сеть Facebook обратились бизнесмены, которые рассказали, что некие решалы предлагали им свои услуги (само собой, небесплатные), уверяя, что легко могут договориться по всем вопросам с любым представителем крымского правительства, включая премьер-министра. Глава Крыма незамедлительно передал полученную информацию в МВД и Антикоррупционный комитет. Буквально через три дня решал задержали с поличным.

Сергей Аксёнов, глава РК — председатель Совета министров Крыма:

«Это не должностные лица, а жулики, которые мошенническим путем пытались получать деньги. Было около десятка таких эпизодов. Давайте говорить честно. Спросите любого инвестора, предпринимателя об общении с органами государственной власти, с должностными лицами неважно какого уровня, вряд ли кто-то скажет, что создана комфортная среда и предприниматель везде в почёте. Нет такой ситуации. Уверяю вас, что почти все столкновения с должностными лицами сегодня заканчиваются для предпринимателя, как правило, плачевно. В итоге они идут искать каких-то решал. В большинстве муниципалитетов ситуация непрозрачная, системных встреч нет, по процедурам пройти достаточно сложно».

Глава республики призвал граждан сообщать о подобных случаях и предложениях и пообещал, что информацию о заявителе разглашать не будут. А вообще, убеждён премьер-министр, муниципалитеты должны выстроить системную работу по взаимодействию с потенциальными инвесторами, создав понятную процедуру для реализации проектов. Тогда необходимости в решалах, мнимых или реальных, не будет в принципе.

Затор на всё лето

Традиционно в летнюю пору встречи и совещания крымских властей не обходятся без обсуждения транспортных бед полуострова. Они, кстати, из года в год одни и те же. Например, колоссальные пробки на трассе Симферополь — Керчь, которые в разгар сезона носят перманентный характер. В этом году хуже всего дела обстоят на участке между Феодосией и посёлком Приморский. Автовладельцы регулярно жалуются на происходящее в социальных сетях, обсуждают в специализированных группах возможные варианты объезда наиболее загруженных участков трассы.

В своё время министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщал о специально разработанных альтернативных вариантах навигации для объезда возможных пробок из-за строительных работ на будущей федеральной трассе «Таврида». В качестве примера он приводил вариант маршрута через сёла Батальное, Каменское, Владиславовка и Первомайское, минуя Феодосию. Очевидно, что данные меры проблему не решили. Однако в ходе заседания Сергей Аксёнов сообщил о планах по ликвидации глобальной пробки на Феодосийской трассе. По мнению главы крымского правительства, на разгрузку бедствующего участка дороги потребуется около недели.

Сергей Аксёнов:

«Мы с муниципальными властями, с ГИБДД проводили совместную работу, определяли, какие сделать зоны, какие запрещающие знаки поставить, как ограничить повороты, потому что там есть ряд точек, где происходит скопление автотранспорта, включая железнодорожный переезд. В ближайшие дни будет озвучен составленный план, согласованный с ГИБДД. В течение одной недели должны быть предприняты шаги, которые позволят решить эту ситуацию».