Погребальный огонь

В начале августа в Крыму заработает первый крематорий

Смерть — это единственное, в чём можно быть абсолютно уверенным. Поэтому вполне естественно, что многие задумываются о судьбе собственных останков ещё при жизни. Правда в Крыму долгое время не существовало иной альтернативы, кроме как быть «зарытым в шар земной», поскольку все попытки построить хотя бы один крематорий неизбежно терпели фиаско.

Быть или не быть?

Почему-то сама идея кремации вызывает у большинства крымчан ужас, граничащий с отвращением, что странно, ведь такой способ погребения является самым экологичным и безвредным для окружающей среды. Ещё одно весомое достоинство — экономичность в плане занимаемых площадей, что очень актуально для крошечного Крыма. Уже сейчас на полуострове куда ни глянь — кладбища, ещё немного и хоронить будет просто негде. Неудивительно, что правительство республики время от времени возвращается к идее создания крематория.

Особенно активно вопрос обсуждался в далёком 2007 году. Среди возможных мест для размещения крематория рассматривались Симферополь (как географический центр полуострова) и Ялта (на Южнобережье проблема с нехваткой земли под захоронение стоит острее, чем в других регионах республики). Однако в обоих муниципалитетах идея создания кремационного блока осталась без поддержки. В столице проект даже не вынесли на общественные слушания из-за отрицательной позиции митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. А в Ялте замысел не был реализован по причине отсутствия достаточных средств в городском бюджете.

После этого возможность создания в Крыму крематория долгое время практически не обсуждалась, пока весной прошлого года не появился инвестор, готовый взять на себя расходы по строительству и оборудованию блока в Ялте. Реализация проекта шла довольно динамично: была оформлена вся необходимая документация, под крематорий даже выделили земельный участок — на кладбище «Иссары». Однако ялтинские власти внезапно приостановили ход работ, решив ещё раз тщательно изучить и обсудить необходимость строительства крематория.

Михаил Ремез, директор компании-инвестора, вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России по РК и Севастополю:

«Большинство жителей Ялты поддерживали идею создания кремационного блока. Истинная причина, что реализация проекта забуксовала, — это группа лиц, чьи интересы исключают появление в городе подобного объекта. Мы прошли весь порядок рассмотрения инвестиционного проекта, получили разрешение на строительство. Проект согласован с климатологами и экологами. Была получена резолюция бывшего главы горадминистрации. И вдруг начались проблемы».

Только не в «городе счастья»!

Летом прошлого года в течение трёх недель компанию-инвестора тщательно проверяла ялтинская прокуратура. Не обнаружив никаких нарушений, ведомство сделало неожиданное заключение: крематорий нельзя строить, поскольку горадминистрация выделила под проект «неправильный» земельный участок. Хотя, казалось бы, где ещё размещать подобный объект, как не на кладбище? Так или иначе, проект забуксовал, а вскоре его пришлось свернуть вовсе.

Выражая позицию городских властей, тогдашняя глава администрации Ялты Елена Сотникова заявила, что крематорий полуострову, безусловно, нужен, но он не должен быть построен на территории жемчужины Крыма, «города счастья» Ялты. Интересно, что в российском законодательстве нет ни одного нормативного документа, запрещающего строительство кремационного блока в городе-курорте. Кроме того, в мировой практике достаточно подобных прецедентов. Например, в Ницце крематорий стоит прямо в центре города, в жилом квартале, в 800 метрах от морского побережья и, кажется, никому не мешает.

Святослав Власюк, эколог:

«Ялта на сегодняшний день — не такой чистый регион, как нам хотелось бы. Он перегружен, в нём огромное количество транспорта. Это приводит к достаточно сильной загрязнённости воздуха. То оборудование, которое инвестор собирался установить в ялтинском крематории, сертифицировано в РФ. Это современные технологии, которые являются безопасными с экологической точки зрения. Кроме того, насколько мне известно, разрабатывались проект санитарно-защитной зоны и проект соблюдения допустимых выбросов. Также крематорий должен проходить санитарно-эпидемиологические экспертизы в Роспотребнадзоре и Министерстве экологии и природных ресурсов РК. То есть уровень контроля безопасности в данном случае очень серьёзный. На мой взгляд, ялтинский крематорий мог бы стать одним из самых экологичных проектов в Крыму за последнее время».

Всё-таки построили

После довольно продолжительной борьбы с ялтинскими властями инвестор понял бессмысленность своих усилий и принял решение изменить место размещения кремационного блока. Благо бизнес-план компании предусматривал строительство ещё двух аналогичных объектов: в Севастополе и под Симферополем. В итоге первый в Крыму крематорий был построен недалеко от села Красная Зорька, в Симферопольском районе.

Игорь Чичкин, глава администрации Гвардейского сельского поселения:

«Для строительства крематория на сельском кладбище был выделен участок площадью 30 соток. С точки зрения безопасности и всех санитарно-эпидемиологических норм сам блок находится за границами сельского поселения, на расстоянии более 500 метров от жилой застройки, на территории кладбища. Он отделён от населённого пункта преградами в виде искусственного водного объекта, трассы Симферополь — Джанкой, зелёными насаждениями. Поэтому говорить о том, что это представляет какую-то угрозу экологии, — явное преувеличение».

В силу некоторых предрассудков у большинства из нас крематорий неизбежно ассоциируется с дымом, чадом, трупным запахом и прочими ужасами. Однако современные технологии предусматривают такую мощную систему фильтрации, что практически весь объём загрязняющих веществ задерживается внутри системы, а количество предусмотренных выбросов гораздо меньше, чем, например, от городских автобусов.

Ещё один весомый довод в пользу кремации — финансовая доступность. По словам представителей компании-инвестора, новый для Крыма способ погребения будет обходиться гражданам гораздо дешевле, чем традиционное захоронение. Однако, чтобы воспользоваться услугами крематория, родственникам умершего необходимо предоставить определённый пакет документов: свидетельство о смерти по форме 33 и доверенность лица по проведению погребения.

Вся процедура кремации занимает около часа. Но сначала гроб, в котором доставляют тело, сканируется с помощью специального устройства.

Михаил Ремез:

«Мы сканируем гроб, поскольку внутрь могут положить что угодно. Температура работы печи очень высокая — 900 градусов, и всё, что может влиять на процесс горения, должно быть исключено. Например, нельзя оставлять кардиостимуляторы или личные вещи. Последнее мы можем изъять под расписку сами, а вот если обнаружим первое, процедура будет невозможной, поскольку кардиостимулятор при сжигании может взорваться».