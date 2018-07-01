Калейдоскоп разнополярности

Итальянцы и словаки устроили скандал, а руководителям российских СМИ угрожают

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие о событиях на полуострове, обратили внимание на заявление главы итальянского МВД, на намерения словацких депутатов, на желание «покарать» за радиочастоты в Крыму и... снова на мост. Куда же без него!

Вектор меняется

Глава итальянского министерства внутренних дел и глава правой партии «Лига» Маттео Сальвини считает, что присоединение Крыма к России было законным, а на Украине в 2014 году состоялась псевдореволюция. Заявление громкое и вызвавшее немалый переполох. Но, как сообщают украинские журналисты, среди итальянских политиков не нашли поддержки пророссийские заявления министра внутренних дела Италии Сальвини. «Представитель демократической партии заявил, что этот политик уже поссорил Италию с Европой, с Тунисом был прецедент, теперь еще и с Украиной», — пишет сайт украинского телеканала. Также сообщается, что другой депутат от демократов «требует, чтобы премьер-министр страны Джузеппе Конте выступил с объяснением внешней политики Рима по поводу заявлений Сальвини. Или же Италия считает аннексию Крыма военным вторжением, как ранее заявляли на всех форумах, или же теперь вектор меняется, и Италия становится на сторону Владимира Путина». При этом официальной реакции министерства иностранных дел Италии пока не было.

Не по-приятельски?

Словацкие депутаты собираются в Крым, несмотря на предостережения Киева (в частности, посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов). Группа словацких депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком (в состав делегации, кроме Марчека, войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей Smer-SD и депутат от партии SNS) намерена посетить российский полуостров в августе. Марчек заявил, что хочет проверить, действительно ли по своей воле население решило быть с Россией, и затем подготовить соответствующий доклад для информирования словаков. Также сообщается, что группа словацких депутатов собирается прибыть в Крым из Москвы. В ответ посол Украины Юрий Мушка заявил, что из-за этого визита им грозит запрет на въезд на Украину в будущем. Однако слова посла возмутили спикера словацкого парламента Андрея Данко, который заявил, что посол не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать. «Посол Украины говорит, что запретит въезд на территорию Украины. Извините, разве так поступает страна-приятель?», — поинтересовался он.

Постоянная рубрика

Новости о Крымском мосте украинским СМИ давно уже стоило вынести в отдельную постоянную рубрику. Столь велико внимание к этому объекту. Вот снова: «Строители приступили к созданию верхнего строения пути железнодорожной части Крымского моста», — сообщает сайт крупного телеканала. «Над Керченским проливом создается бесстыковой, или, как говорят железнодорожники, бархатный путь. Поезда по такой дороге в Крым пойдут плавно и почти бесшумно, — говорится в сообщении. — Таким образом, в РФ надеются, что пассажирские поезда будут ездить со скоростью до 120 километров в час, а грузовые — до 80». Также сообщается, что «формирование верхнего строения пути идет от одного берега к другому: от Тамани до Керчи». В этом отличие железнодорожного моста от автодорожного. Железнодорожные пути строятся последовательно: хозяйственные склады, которые укладывают рельсы, продвигаются вперед по уже готовым железнодорожным путям. «В целом россияне должны проложить 38 км путевой решетки, сформировать основу из 90 тысяч кубов щебня, а также выполнить по 43 уравнительных стыка на каждом из двух путей моста. Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн», — описывает грандиозную стройку сайт телеканала.

Чёрные планы

Украина готовит проект санкций против российских СМИ в Крыму. Проект разрабатывается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания совместно с СБУ, Министерством юстиции, Министерством иностранных дел и Министерством информационной политики. Об этом заявил член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский. «Это наш совместный проект... где-то в сентябре мы сможем его полноценно представить. Мы собрали всю информацию, где в Крыму вещают российские радиостанции и каналы — об их руководителях, владельцах, обо всех чиновниках, которые распределяли частоты между этими радиостанциями. Это 500 страниц большого документа, финальную версию которого мы вскоре планируем презентовать. Все эти люди получат по заслугам», — заявил Костинский. Сложно, конечно, представить реальные действия украинской стороны по воплощению этих задумок, но выглядит... пикантно.